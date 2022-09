Luzfrandy Contreras /DLA.- Microempesarios venezolanos se mantienen expectantes por las acciones que se realizarán el próximo lunes 26 de septiembre entre Venezuela y Colombia, cuando luego de 7 años se consolide el primer intercambio comercial entre ambas naciones.

Para los pequeños comerciantes del municipio Bolívar, frontera con el Departamento Norte de Santander, Colombia, esta acción generaría algunos cambios en la frontera, pero no podría generar un cambio significativo en las pequeñas empresas.

Judith Hernández, tiene un negocio de autopartes en la avenida Venezuela, punto de entrada al puente internacional Simón Bolívar, explicó que muchas veces la mercancía que maneja proviene del interior del país (Venezuela) o de otros rumbos, motivado a que la calidad de los productos colombianos genera prejuicio en los compradores venezolanos y para los ciudadanos colombianos sería más fácil adquirirlos en su ciudad de origen.

«Estamos esperando a ver si esto será cierto, porque uno no le ve el queso a la tostada todavía. Esto ayudaría en la venta de algunos artículos, porque el comercio está totalmente muerto, todo está cerrado porque no hay nada que vender, y la gente siempre está en la expectativa pero no le vemos el resultado aún», específico Hernández.

Explicó que no todos los sectores comerciales se verán beneficiados, en su caso cree que las ventas se mantendrán bajas porque no existe una gran cantidad de productos venezolanos que se puedan ofrecer a empresarios colombianos, sin embargo para otros sectores como posadas y hoteles la historia será distinta ante el probable incremento de comerciantes extranjeros que traerán sus mercancías a Venezuela.

«Se beneficiarán quienes tengan poder adquisitivo»

María Hernández, comerciante del municipio Bolívar, explicó que el término «rehabilitación comercial» es falso, a su juicio solo quien tenga adquisición económica de gran nivel se podrá beneficiar de los cambios generados a partir del 26 de septiembre.

«Esa apertura va a ser mentira, eso es solamente para las personas que van a pasar mercancía de allá para acá, es solo para los que tienen dinero para hacerlo, o quienes presten un servicio, pero para nosotros no servirá de nada, creo que nosotros no veremos ningún cambio», expresó con preocupación.

Mientras tanto, las expectativas se mantienen, durante este jueves se conoció que las autoridades venezolanas y colombianas estarán reunidas desde el día domingo para afinar detalles que consoliden el primer intercambio de comercio.

