Este lunes quedó abierto el paso peatonal por el puente Francisco de Paula Santander, que une a Venezuela con Colombia, por el municipio Pedro María Ureña, Táchira.

La apertura fue establecida por el candidato a la gobernación del Táchira y diputado Freddy Bernal.

Anunció también el político, que el próximo jueves abrirán el paso peatonal por Puente Unión, que comunica al Puerto de Santander, municipio García de Hevia con Colombia.

Informó que el paso se establece desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde, dijo que la hora de cierre se establece, “porque Colombia tiene unos mecanismos y bueno tenemos que respetarlo, es un país soberano”.

Agregó Bernal que son las misma normas ya establecidas para poder cruzar. De acuerdo a lo que impera en el puente internacional Simón Bolívar, se puede cruzar a Colombia cuando el último número de la cédula de identidad tendrían en par, los días pares; si finaliza en impar se podrá atravesar los días impares.

Agregó, “le he cumplido al Táchira, yo le dije al Táchira, abriré la forntera con Colombia y fui vilipendiado, fui atacado. Bueno diversos ataques de sectores que apuestan al pasado, aquí está, está abierta la frontera con Colombia, está abierto el paso peatonal he logrado con el presidente Nicolás Maduro, porque el Táchira tiene el primer nivel con toda Venezuela ya se me fue autorizado el paso de transporte terrestre de diversas partes del país al Táchira”.

Recordó que desde la semana pasada se logró re abrir el aeropuerto de Santo Domingo, en Táchira, cerrado en tiempos del ex gobernador Vielma Mora”.