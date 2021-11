Con franela rojo vino, como poco se le ha visto en los últimos meses. se presentó Freddy Bernal. Refirió informalmente de las muchas situaciones naturales que habían hecho daño a estructuras en Táchira, entre estas el sistema eléctrico, que para el momento había sido afectado y en el lugar donde se realizó el encuentro con Diario de Los Andes, no había electricidad.

Dispuesto respondió con detalle cada interrogante, ya en el calor del intercambio las huellas del cansancio físico que dejó colar al inicio, parecían disiparse, y no quedó ninguna pregunta en el tintero.

No coma tierra “protector”

“Mi papá me decía a mí. Mire mijo yo estoy aquí comiendo tierra, cuando él barría las aulas de clase, estudie para que no coma tierra como yo. Por eso siempre fui muy acertado en el estudio. Estuve entre los primeros en formación toda la vida. Luego fui a la universidad y ahí me gradué de oficial de policía, licenciado en ciencias policiales siendo el número uno de la promoción, fui el alférez mayor”.

“Me fui formando en el área de las operaciones especiales como oficial y luego entré al mundo político intempestivamente en el 92, con el comandante Hugo Chávez, desde ahí he dedicado toda mi vida al proceso político”, señala.

Recuerda sus preseas políticas cuando le piden definirse, dice que fue constituyente y que se enfocó, en ese entonces, en el Artículo de seguridad, “el 332 y el 55, esos los elaboré yo de mi puño y letra. Todo el andamiaje jurídico para crear la Policía Nacional Bolivariana, el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), la Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos lo hizo un equipo dirigido por mí en la Asamblea Constituyente”.

Su búsqueda de votos se coronó en su primer intento aspirando cargos de administración pública, cuando gana la alcaldía de Libertador en Caracas. Fue reelecto luego. “Dirigí una gestión para 5 millones de seres humanos. Bastante exitosa. Se recuerda todavía después de 16 años”.

Desocupado de cargos de poder no estuvo más el tachirense desde que inició posiciones en la llamada revolución. Fue secretario del Consejo de Ministros, fue ministro de Agricultura Urbana, Secretario General de los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), pero lo devolvieron a su tierra, Táchira, hace tres años, a una tarea política en un cargo de que se inventó el gobierno bajo el nombre de Protector del Táchira.

“Mi gestión contribuyó a que el Táchira hoy esté libre de paramilitarismo, libre de estructuras del crimen organizado, no hay secuestro, no hay extorsión, no se paga vacuna, no hay robo de vehículos, no hay crímenes horrendos”, es lo que dice Freddy Bernal al evaluar su labor como protector del Táchira.

El sueño en un programa

“Tengo un sueño, pero no un sueño en el aire, un sueño que acompaña un proyecto político para el Táchira y estoy convencido que el 21 de noviembre no es la hora de Freddy Bernal, es la hora del Táchira. No sólo de los afectos al gobierno. No quiero ser el gobernador solo de una fracción sino de los blancos, de los verdes, de los azules, de los rojos y de los que no tienen ningún color, yo quiero ser el gobernador de los tachirenses”.

Como escolar con la tarea adelantada, dice Bernal que es el único candidato que ha presentado un programa de gobierno.

“Los demás solo declaran, acusan y forman show político. Yo tengo un programa de gobierno bien estructurado en 32 áreas con cinco vértices. Primero la economía; el segundo enfocado en la infraestructura vial; el tercero los servicios públicos; el cuarto el área social fundamentalmente la educación, la salud y el deporte, y el quinto, la seguridad ciudadana, porque un estado donde no haya seguridad ciudadana y soberanía, pues nadie invierte, nadie abre empresas”.

A juicio del abanderado del PSUV y la plataforma Amemos el Táchira, él tiene una gestión que ha venido avanzando poco a poco, “yo no digo voten por mí para hacer, digo voten por mí para que no se detenga lo que estoy haciendo, para seguir recuperando San Cristóbal, los espacios públicos, el alumbrado, las iglesias, para seguir invirtiendo en infraestructura vial y de servicios, seguir construyendo puentes y sobre todo para avanzar en el aparato económico industrial, comercial, agrícola, pecuario del Táchira porque es un estado con un potencial económico inmenso”.

Cita Bernal la zona económica San Antonio/Ureña, en la que dice tiene dos años trabajando, “tenemos pautado que en la primera etapa pueda abrirse 140 empresas con 4 mil empleos y 20 mil empleos en unos tres años”.

Minería

Otro de sus proyectos destacados de llegar a ganar la gobernación del Táchira, es la activación del complejo carbonífero de Lobatera.

”El complejo de fosforita va a generar al menos unos dos mil empleos con inversión extranjera, porque las inversiones que se necesitan allí son superiores a 150 millones de dólares y yo ya estoy listo para cuando gane la gobernación irme a Turquía, a China a Rusia a buscar inversiones para industrializar la extracción de carbón y fosforita”.

El candidato del gobierno dice que en su natal Táchira no sé ha explotado el turismo, “tiene desde el Complejo La Trampa, el embalse Fabricio Ojeda, el agro turismo de montaña, la zona de los páramos, los Pozos Azules de Lobatera, es un recurso que no hemos sabido canalizar y que yo voy a canalizar con los emprendedores, con los hoteleros, con la gente que sabe de turismo”.

Bernal manifiesta tener una gran esperanza, “porque he visto la motivación, pero no se gana solo con motivación, se gana con votos. Por eso yo le pido al pueblo del Táchira que quien crea en mí. Por los hechos los conoceréis, evalúen que ha hecho la señora gobernadora en cuatro años, más allá de pelear con todo el mundo. No ha hecho una sola obra de gobierno, ni con la empresa privada, ni pública, ni con ayuda internacional. Nada. Porque no tiene voluntad y con voluntad todo se puede. Pero no tiene voluntad y no tiene amor por Táchira”.

El cambio de imagen

– Usted cambio su imagen, ya no usa la camisa roja, se puso camisa rosada, suavizó su aspecto, ¿por qué cambió? ¿Se le hace más difícil llegar aquí que haber ganado dos veces como alcalde de Caracas (Libertador)?

– “Mira, son realidades diferentes. Cuando yo llegué a Caracas también era un chiquero, estaba destruida. Habían demolido la institucionalidad. Parece que siempre me toca lo mismo. Nunca me ha tocado lomito, siempre me ha tocado hueso de costilla. En Caracas, yo aprendí a gobernar porque no tenía experiencia administrativa y hoy puedo decir que recupere todos los espacios públicos, los patrimoniales de Caracas. Y me siento orgulloso de eso. Reubiqué 50 mil personas de la economía informal sin meter un preso. Construí cinco centros comerciales de la economía informal, recuperé el Boulevard de Sábana Grande, el Casco Histórico de Catia, bueno los principales lugares de Caracas, las iglesias, el teatro Municipal y el Nacional que tenían 10 años cerrados, la catedral, la plaza Bolívar, fui el creador de Barrio Adentro”.

Pero para Freddy Bernal ese cambio de imagen, de vestimenta roja, militar a camisa rosada o azul, no es una acción improvisada, tiene su razón.

“Táchira, tiene sus propias características, es compleja. Tiene una frontera de 164 kilómetros, la más caliente de América Latina. Eso impacta a todo el estado Táchira, pero en Caracas, por ejemplo, yo iba con el mismo discurso a todos los sectores porque Catia, es igual a Antímano y Antímano es igual que Catia. Aquí no. Son 29 realidades diferentes, la gente de la montaña no es igual a la de la frontera, la de la frontera no es igual a la de la montaña, la del sur no es igual a la de San Cristóbal”.

Refiere el denominado protector que tiene 29 realidades diferentes y 29 formas de ser. “Cuando me lanzó a gobernado tengo que hacer 30 campañas. Una campaña para gobernador y 29 campañas según las características de cada alcaldía y estamos en el mismo estado”, ese fue parte del motivo para que a él y casi todos los aspirantes a alcaldes del Táchira les hizo engavetar sus atuendos rojos.

“Táchira se ganó una controversia, entre una parte y otra parte de la población, que se llegaron a enfrentar muy duro. Casi como si fuesen enemigos un sector con otro. Llegué y conseguí un estado de crispación y dije, Dios mío, ilumíname. ¿Cómo hacer para reencontrar la población tachirense? Dije bueno, tengo que ser no solamente del oficialismo, tengo que ser de los tachirenses, entonces efectivamente, si yo me vestía solo de rojo estaba diciendo ustedes allá y yo aquí. Yo tengo que decir a los tachirenses ustedes son como yo, yo soy como ustedes”.

Reconoce Bernal con claridad que en su estrategia por acercarse al tachirense debió construir un meta-mensaje que permitiera el reencuentro, “y a mí me importa más ser tachirense, que la ideología que yo pregono. Porque antes de yo ser socialista, soy tachirense”.

En el análisis del abanderado del PSUV en Táchira, la población ha cambiado en los últimos tres años, “no es el pueblo de la confrontación. El pueblo se cansó del enfrentamiento, la declaradera, el pueblo quiere hechos y yo he dicho, evalúenme por los hechos”.

La capilla donde reza

– Usted hace citas bíblicas, ¿es Ud., católico?

– “Si profundamente católico”.

– ¿Ud., también es iniciado masón, tengo entendido?

– “No, mire. Yo desde niño estoy en la búsqueda de la verdad. Soy muy curioso, estudioso y he revisado diferentes tendencias filosóficas. He estudiado de Hare Krishna a Nueva hermandad interplanetaria, Nueva Acrópolis, la Gnosis, Rosacruces, cristianismo, la masonería y al final yo encontré la repuesta a toda la búsqueda de la verdad y te la voy a decir, una vez Buda conversaba con su asistente, y él le dijo: Buda, ¿por qué nosotros no somos como Dios? Buda le dijo, es que éramos como Dios, pero los seres humanos nos portamos mal y Dios nos quitó algunas virtudes y las guardó en un lugar secreto. ¿Dónde las guardo maestro? ¿En el fondo del mar?, Buda le dijo: No, ahí no porque algún día el hombre encontrará el fondo del mar. Ah -dice el discípulo-, ¿las guardó el en alto del Himalaya? No, hijo, ahí llegará algún día el hombre, replica Buda. Ya sé maestro –vuelve el discípulo- las guardó en la luna. No, hijo, algún día el hombre llegará a la luna y agrega Buda a su discípulo, ¿Dónde crees que Dios guardó las cualidades? ¿Dónde nunca busca el hombre? No sé maestro. A lo que Buda contesta: Dios guardó las grandes cualidades en el corazón. Y llegué a la conclusión que Dios no está en ningún templo barroco, Dios está en el corazón de los seres humanos”.

Agrega Bernal a su repuesta, que él profesa la fe cristiana, católica y saca de su pecho un crucifijo y relata que se lo regaló monseñor Balza, director del seminario diocesano.

“Yo soy católico y en mi casa tengo una capillita, ahí está el Nazareno. Porque mi mamá era devota del Nazareno, la Virgen del Carmen, José Gregorio. Tengo a mi mamá, mi papá y a mi hermana. Todos los días pasó por mi capillita y oró, en mi fe cristiana. A mí me podrán decir éste está loco, pero yo pongo a un lado a mi mamá, al otro lado a mi papá, atrás a mi hermana y a Jesús por delante y ahí voy, ahí voy”.

No se le ve triste nunca, cuenta sobre el mismo Bernal, afirma que nunca se siente así. “Yo digo, que vine al mundo a triunfar y ser feliz. No permito que nadie dañe mi felicidad. Creo profundamente en Dios”.

Los hijos de Bernal en el poder

– Sobre el tema familiar, ¿qué papel en el poder ocuparán sus hijos de ser gobernador?

– “No. Ninguno. Cada quien tiene su camino, Mauricio lo que hace es cantar y seguirá cantando. El otro hijo es comisario del SEBIN, y tiene sus tareas”.

– ¿Él vive aquí? Su segundo hijo, el del SEBIN.

– “Si, él viene y va, está en Caracas. El otro niño está estudiando tiene 15 años y tiene que graduarse, práctica deportes. Las otras son dos niñas, una familia común y corriente, todavía me toca pedirle a Dios unos cuantos años para sacar esos muchachos”.

– ¿Su esposa no es tachirense?

– “Ella es caraqueña, Karen. Ella no es política, pero me ayuda en el trabajo social porque hay una deuda social. Yo le paso una lista y ella va, sillas de ruedas, operaciones, animalitos”.

– ¿Se mudó a San Cristóbal su esposa?

– “Si claro, obligatoriamente y es una gran mujer. Ahora nos vemos poco porque yo llegó a las dos de la mañana y ella ya está durmiendo. Entonces cuando me levantó, ya ella se va. Bueno esperemos que después del 21 haya más tiempo para compartir con la familia”.

No es un gocho presidenciable

– ¿Qué significa para usted el Táchira?

– “El Táchira es mi antes y mi después. Es el nacimiento. Es donde están enterrados los huesos de mis padres y seguramente es, donde estarán los míos. Y yo sueño un Táchira hermoso y me siento orgulloso de toda nuestra historia, unos fueron dictadores y otros fueron electos”.

Bernal cita territorio por territorio los lugares donde nacieron los presidentes de la República, que nacieron en Táchira, el territorio que más parió presidentes en el país.

– ¿Y usted como esos y muchos tachirenses sueña también con ser presidente de Venezuela?

– “No, no estoy pensando en ser presidente. Pero si estoy pensando en una gran oportunidad para el Táchira, que los tachirenses somos visionarios y cuando Marcos Pérez Jiménez hizo el hospital central de San Cristóbal no lo hizo para dos años, van 70 años y ahí está paradito, algo abandonado por la gobernadora, pero no lo pudo destruir, hizo el esfuerzo, pero logró sobrevivir a la gobernadora”.

Afirma Freddy Bernal que su proyecto está previsto para un Táchira para los próximos 30 años, “hay que pensar en un Estado en largo plazo, no solo en los próximos tres meses”.

Como todo tachirense el candidato de Nicolás Maduro exhibe presumido que Táchira es de gente muy estudiosa, “tenemos 17 universidades, de todas las especialidades, yo sueño con un Táchira que los que se han ido a Chile, Perú, Argentina vuelvan aquí. Y los que no se han ido, no tengan que irse”.

Hay dos tipos de soñadores, y yo soy de los que sueñan con los ojos abiertos. Entonces, tengo un plan de gobierno, unos objetivos y con el plan de gobierno avanzo a hacer una realidad.

No es usurpador, sino “metido”

– ¿Qué dice a quienes le llaman usurpador de funciones por su cargo de protector?

– “Yo lo que soy es un metido. Un salido. ¿Ustedes se imaginan que Táchira no hubieses tenido un protector en tres años? La basura nos estaría llegando hasta la nariz, porque cuando yo llegué el alcalde no recogía la basura. En la ciudad no había un bombillo, tendríamos un Táchira lleno de paramilitares, se pagaría vacuna, extorsión y secuestros. La gente la mataban en la frontera y los puentes que se cayeron estarían ahí, tirados en el suelo. No había apagones, había era alumbrados. No es el paraíso, pero hemos recuperado. Así que yo no considero que usurpo las funciones de nadie. Las funciones de la Gobernación están claras en la Constitución y se incumplió”.

Apunta a Laidy Gómez, quien no se preocupó a juicio de Freddy Bernal, por embellecer o mantener nada en la región durante su mandato, hasta el punto que la pared lateral de la gobernación, se va a caer, afirma.

“¡Por Dios! no ha arreglado la casa la gobernadora y si no es capaz de limpiar la casa y la alcaldía, ¿serán capaces de dirigir una región y una ciudad? A mí me parece una inmoralidad”.

Yo no considero que Táchira sea opositora, Táchira lo que pasa es que es inteligente y si el gobernante no cumple lo cambia y lo ha demostrado ya en tres oportunidades.

– ¿Explíquenos algo usted es el protector, no es el protector, ya quedó desincorporado de protector, debió renunciar a protector?

– “Lo que pasa es que el protectorado no es un cargo público administrativo, es un cargo político. El protectorado no administra recursos, por lo tanto, cómo le meten contraloría sino le dan recursos. Si le dieran recursos, cómo le metan contraloría si no está en la Constitución. Es una entidad de coordinación de los entes nacionales adscritos en Táchira, yo coordinó los 92 organismos del poder público nacional adscritos en Táchira”.

Los recursos monetarios de la campaña

– ¿De dónde salen los recursos para la campaña de Freddy Bernal?

– “Es que los recursos realmente, primero la campaña es gestión. Yo inicié la campaña entregando la avenida Carabobo, porque ¿qué quiere la gente discursos, caravanas, afiches o gestión? La gente quiere gestión. La campaña es gestión, pero no me pueden decir a mí que no hable de la gestión. Pero el gobierno nacional tiene una campaña y esta financia el Partido Socialista Unido de Venezuela”.

– ¿A Ud., lo financia el Partido Socialista Unido de Venezuela?

– “Si, a mí me financia el Partido, que siempre ha tenido sus propios recursos, todos los funcionarios públicos damos un aporte mensual al partido, todos los miembros jefes políticos dan un aporte al PSUV, siempre. Tenemos 20 años haciendo eso, y cada vez que viene una campaña el PSUV tiene una manera de financiar la campaña”.

– ¿Amemos el Táchira es un partido político?

– “No lo es. Ellos lo llaman plataforma electoral no partidista. Eso significa que ahí puede votar el adeco el copeyano, el que votó, el que no votó y efectivamente en esa plataforma esta desde la Asociación de Ganaderos hasta Alberto Maldonado, es decir, agrupa todos los sectores de la sociedad. Este grupo de tachirenses está apostando al Táchira, y yo no voy a decepcionar a nadie”.

– Hay sectores que le tienen miedo a Freddy Bernal, dicen que es el coco. ¿Qué dice usted?

– “El coco fue una matriz de opinión que trataron de implementar, pero fracasaron con el Coco. El Coco les va a ganar el 21 de noviembre. Yo soy el Coco, pero de la corrupción, contra las mafias, la ineptitud, la indolencia, la falta de amor, los corruptos me temen. Los vagos, los flojos me temen porque a mí me gusta trabajar”.

Jhomson Delgado como ejemplo

– ¿Sus adversarios deben temerle si gana? ¿O cómo va actuar con quien lo critique cuando llegue a ser gobernador, en caso que gane?

– “Le voy a contar, en estos días me llamó Jhomson Delgado en la madrugada, porque alguien a nombre mío estaba armando un zaperoco por allá en un bodegón que él tiene. Me comuniqué con la policía, se fueron para allá y se había fugado el bandido ese. Jhomson Delgado es el hermano del alcalde (Gustavo Delgado). Él no llamó el alcalde, me llamó a mí y yo le respondí de inmediato, ¿por qué? Porque es un ciudadano, a mí no me importa si es adeco, copeyano y aquí cuando se cometa una injusticia, una arbitrariedad Freddy Bernal estará combatiéndolo. Yo no voy a trabajar por una fracción del Táchira”.

Complementa Bernal señalando que él no vino a perseguir a nadie, “yo vengo a la unificación de la gobernación del Táchira”.

– ¿De ganar la gobernación qué papel ocuparía la FAES?

– “Primero que la FAES salió de aquí hace cuatro meses, la recogieron en ocho estados. Eso es una institución de carácter nacional, ni soy el jefe de ellos, ni el fundador de ellos”.

– Usted tiene dos opciones el 21, una ganar otra perder, ¿qué pasará con los proyectos como segunda etapa del Parque Metropolitano, apertura comercial de la frontera si Freddy Bernal pierde?

“El presidente dijo que los protectores llegan hasta el 21. El 22 de noviembre yo no tendré funciones de protector, no tendré por qué estar trabajando por la apertura de la frontera, ni continuar con la segunda fase del parque Metropolitano, no tendré que recoger la basura de San Cristóbal o terminar de alumbrar la Marginal del Torbes”.

Afirma el candidato que no será su responsabilidad la gestión en Táchira, “los que gobiernen se irán a encargar de su tarea y el gobierno nacional se va a encargar de sus funciones”.

De perder este domingo las elecciones, asumirá de nuevo sus funciones como diputado, “no tendré que hacer más obras en Táchira porque habrá un alcalde, habrá un gobernador o gobernadora y dejaré de ser metido para dedicarme a ser diputado en la Asamblea Nacional”.

Gómez y Andrade no son nada

Freddy Bernal afirma que al alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, lo respeta mucho. “Es un buen hombre, ¿pero qué necesitamos? solo un buen hombre o buen gerente. Bueno ese buen hombre no hizo absolutamente nada por San Cristóbal, en cambio Silfredo Zambrano ha hecho más en dos años, que el señor alcalde en todos los años que tiene gobernando San Cristóbal”.

– Defina, ¿Quién es para Ud., Laidy Gómez y Fernando Andrade?

– “¿Quiénes son?

– ¿Díganos quiénes son?

– – “Lo mismo, la nada, cero más cero, suma nada”.

– ¿No son nada, nada?

– “Son unos ciudadanos.

Freddy Bernal

Nace en Táchira el 16 de junio de 1962. Es licenciado en ciencias policiales y se gradúa número uno de la promoción. Estudió de derecho, pero no concluyó. Estudió ciencias políticas en la Universidad Central y tiene una maestría en filosofía.

Familia: Tiene 5 hijos, tres de ellos menores de edad y esta casado con Karem de Bernal.

En 1998 es diputado. En 1999 gana como constituyente. Fue alcalde del municipio Libertador de Caracas por dos periodos del 2000 al 2008. Fue secretario del Consejo de Ministros, diputado de la Asamblea Nacional. Fue ministro de Agricultura Urbana. Fue Secretario General de los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción). Los últimos tres nombrado Protector del Táchira.