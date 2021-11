El candidato del Psuv, Freddy Bernal, cerró campaña entre pendones del Partido Socialista Unido de Venezuela de color azul, globos y reguetón, en el Gimnasio Arminio Gutiérrez de San Cristóbal, en donde aseguró que todas las encuestas del país lo dan como ganador a la gobernación del estado Táchira, el cual se a caracterizado por ser el más opositor de Venezuela.

«Todas las encuestas señalan que Freddy Bernal tiene una ventaja que está llegando a los 7 puntos de diferencia sobre el contendor que viene atrás», expresó.

Bernal invitó de manera especial al sector independiente a votar, argumentando que es el único candidato que tiene un plan de gobierno.

«Pero le pido a los independientes este no es un debate ideológico, no importa usted tiene una bandera blanca, verde o amarilla, roja, no le estamos diciendo a qué bandera pertenece, yo quiero que pertenezcamos a una sola bandera, la bandera de la prosperidad, la bandera del futuro», declaró el candidato oficialista.

Cerró prometiendo hacer del Táchira el estado más próspero del país.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, ante la pregunta de cómo lograr la victoria en un municipio que se ha caracterizado por la tendencia opositora, respondió que él no ve opositores, sino personas que solicitan servicios, que buscan seguridad, que quieren que hayan calles alumbradas.

«Yo no ve municipio opositor, yo lo que veo es un grupo de personas que quieren es cambio», dijo.