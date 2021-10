Este próximo martes 26 de octubre estará arribando a un año más de vida Franco Acosta, el artista popular de mayor éxito alcanzado en la historia de la música trujillana. Celebra un cumpleaños más con anhelo de continuar llenando de alegrías a miles de fans y páginas doradas con sus inolvidables clásicos que aún siguen evocando en las emisoras trujillanas y del país, que perduran como auténticos éxitos del romanticismo en el sentimiento y exquisita voz.

Franco Acosta, cuyo nombre verdadero es Rafael Valecillos, es un intérprete trujillano y venezolano, de extraordinario talento musical y vocal; nacido en el hospital José Gregorio Hernández de Trujillo, el mismo día que el Dr. José Gregorio Hernández, El “Beato” de Venezuela.

Desde hace más de 50 años ha puesto en alto el gentilicio regional, tanto a nivel nacional como internacional. Franco se desempeñó exitosamente como voz líder del recordado grupo musical LOS NÓMADAS, con el cual logró colocar en el primer lugar de las carteleras varios temas musicales que se convirtieron en verdaderos hits en el gusto popular. Entre esos temas cabe recordar a “Como sufro”, “Una lágrima y un recuerdo”, “Mi novia está enferma”, “Historia de un amor”, “Sólo un adiós” y “Déjenme llorar”, que se mantuvieron durante largo tiempo en los primeros lugares de popularidad en las programaciones radiofónicas tanto de Venezuela como de otros países sudamericanos, batiendo récords de venta, lo que les permitió hacerse merecedores de los más importantes premios otorgados por la prensa especializada.

La impecable trayectoria de nuestro consagrado cantante es digna, meritoria y de ejemplar verticalidad, ganándose con su humilde nobleza el respeto y aprecio de miles de fans y melómanos que continúan profesándole su vigencia, reconociéndole que ha enaltecido con creces su identidad como fiel trujillano.

Desde su niñez cuando asumió retos y se marchó a la capital de la República, convencido en su fe de conquistar musicalmente a Caracas y Venezuela entera.

Ese reto, lo logró con la grabación de su primer sencillo “Diminuta” como solista para el sello Palacio y luego se enrumba a la cima con su éxito arrollador como voz líder del triunfador quinteto romántico “Los Nómadas” agrupación que causó desbordante furor y delirio de multitudes, credenciales suficientes para que fuera contratado por el canal de Bárcenas RCTV y luego por Venevisión en sus espacios estelares.

De profundo sentimiento

Resulta bien halagador hacer énfasis en la brillante trayectoria que ostenta el ídolo trujillano Franco Acosta, quien en 1974 sorprendió con su voz a toda Venezuela, con su importante estilo de sentimiento y nostalgia que lo catapultó a la cima de un éxito apoteósico cautivando a miles de corazones con sus resonantes canciones que paseó por infinidad de emisoras del país y del exterior, que aún siguen vigentes en el gusto del público, tales como Diminuta, Una lágrima y Un Recuerdo, Historia de Amor, Un viejo Amor, Déjenme Llorar y Cómo Sufro, súper-hits que lo convirtieron en un artista de multitudes y vendedor de miles de discos sin despojarse jamás de la humildad y nobleza que todos conocemos de él, virtud que enaltece al gentilicio trujillano, pues el éxito obtenido por Franco Acosta será imperecedero para la posteridad. Es un auténtico ejemplo para las generaciones de relevo que están irrumpiendo el universo musical, donde lo que debe imperar es la disciplina, tenacidad, solvencia moral y humildad, porque la vanidad y divismo lo que genera es fracaso. Su talento, humildad y nobleza son sus grandes virtudes.

Ser bendecido y agradecido

La sensibilidad de Franco Acosta lo hace un ser humano extraordinario, un agradecido de la vida y de un pedazo de tierra como la de Mercedes Díaz.

“Desde niño me enseñaron, que uno debía ser agradecido tanto en lo bueno como en lo malo. Yo siempre he dicho que le agradezco a Dios por la vida, por el talento artístico con el cual me dotó. Soy agradecido de naturaleza y corazón, pero también me siento bendecido por José Gregorio Hernández, él ha sido siempre el guía de todos los trujillanos y venezolanos, es nuestro santo, a él siempre nos hemos entregado como fieles devotos. Me siento bendecido por José Gregorio, por haber nacido en un hospital que lleva su nombre y el mismo día de su natalicio, por eso para mí el Dr. Hernández es mi gran referente, en los momento difíciles que como a todo ser humano me ha tocado pasar en mi vida él ha estado allí para iluminarme el pensamiento, mis acciones y proceder.”

Añora la Valera de otrora

La sensibilidad de Franco Acosta lo hace un ser humano extraordinario, un agradecido de la vida y de un pedazo de tierra como la de Mercedes Díaz la cual siente como propia, de la cual guarda los mejores recuerdos y momentos. ”Añoro la Valera de otrora, obediente a sus costumbres y principios del respeto al prójimo, cuando su población era mucho más pequeña, una urbe donde su gente contagiaba familiaridad, efecto, solidaridad y unión en la vida cotidiana y en sus vecindarios, cuyos recuerdos evocamos todos los días.”

Para Acosta resulta gratificante pasearse por infinidades de escenarios donde destacaron muchos protagonistas los cuales motivó a cronistas de historia a mantener vigente con nostalgia en su memoria el sentimiento de diversas generaciones.

“Valera ha tenido un crecimiento significativo y aunque ha podido ser mucho mejor, lo ha tenido, en ese aspecto las distintas colonias han jugado papel fundamental y en especial las europeas que han sido factor fundamental, a ellos hay que agradecerles con profundad gratitud todo lo hecho por el desarrollo de nuestra urbe”, sostiene el intérprete nacido un 26 de octubre al igual que otros ilustres venezolanos como el Dr. José Gregorio Hernández y el poeta Miguel Otero Silva.

“Anhelo para Valera, un mejor ciclo de convivencia donde la anarquía e indolencia desaparezcan, es perentorio que cada uno de quienes habitamos esta hermosa y cálida ciudad nos detengamos un momento a reflexionar sobre la excesiva desidia que se ha apoderado del municipio.

A Valera, hay que repensarla con voluntad de propios y extraños al unísono con el sector privado y entes gubernamentales, culturas innovadoras de progreso y superación en aras de una mejor y acogedora ciudad de respeto y admirable hospitalidad. Eso es parte de ese desarrollo del cual tanto soñamos”.

A la Dirección y Redacción de Editorial Diario de Los Andes, resulta satisfactorio registrar con beneplácito el cumpleaños de nuestro máximo intérprete del género romántico e indiscutible ídolo Franco Acosta, artista que como ya hemos dicho, es de reconocida trayectoria musical a nivel nacional e internacional. Desde aquí auguramos una larga y feliz existencia, para que como ferviente devoto del Beato Dr. José Gregorio Hernández, con quien coincide su hermoso onomástico, continúe nutrido de esa espiritual fe que le caracteriza.