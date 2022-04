Eduardo Viloria/DLA.- Francisco José Terán Viloria, conocido en la tierra de Rafael Rangel como “Pancho” Terán, prestara servicios como entrenador de Atletismo a la alcaldía de Rafael Rangel, agradeciendo a las autoridades municipales, especialmente a la alcaldesa Sonia Silva al director de deportes Julio Flores y al Gobernador Gerardo Márquez, a quien califica como un gobernador amplio y de buen corazón, quienes le permiten compartir los conocimiento que ha adquirido como atleta con los niños de su municipio Rafael Rangel.

Un poco de historia

“Pancho” Terán, fue presentado en el registro Civil como Francisco José Terán Viloria, hijo de Francisco Terán Díaz y Cira Rosa Viloria de Terán, siendo el mayor de 12 hermanos; recordándonos que nació en El Caserío La Laja, parroquia La Unión del municipio Escuque, un 11 de noviembre de 1946, recalcando que no obstante la edad, está completamente lucido y en forma, ayudándolo mucho el deporte que practica, recorrer a pie las carreteras principalmente la que conduce de Betijoque a Valera.

Es casado con Gladys Araujo, con la cual procreo 6 hijos, María, Maritza, Mariela, Marisela, José Gregorio y Benita Terán Araujo, residenciado actualmente en la capital del municipio Rafael Rangel, Betijoque.

El deporte su sueño de toda la vida

No obstante que soñaba con ser boxeador, no pudo cumplir con este deseo, al atraerle el atletismo, al cual ha dedicado buena parte de su existencia. Pues comenzó correr cuando apenas tenía 10 años al participar en maratones de niños, que lo encariñarían con esta disciplina.

Recuerda que laboro en la dirección de obras públicas, como operador de maquina concretera, por un lapso de de 3 años, trabajando igualmente en el Hospital de Rehabilitación de Salud Mental de Betijoque por un lapso de 32 años, no descuidando el deporte en los ratos libres, para lo cual ha contado con la ayuda de valiosas fichas del deporte como Benito Villarreal y Sixto Flores que lo hay ayudado a participar en diversos maratones.

Menciona entre las competencias donde ha participado el Maratón Rafael Rangel como Máster Libre, donde obtuvo el tercer lugar; igualmente participó en el Maratón Jaruma, evento deportivo que se realiza en el municipio Escuque, siendo el ganador por 2 años consecutivos; menciona también el Maratón Occidental de la tierra de Nubes, donde se impuso también por 7 años consecutivos; Participo en el Maratón Monay, por 6 veces, obteniendo un primer lugar en una de esas competencias; participo igualmente en el Maratón Ciudad de Trujillo por 3 veces, obteniendo también un primera lugar.

“Pancho” Terán también estuvo presente en el Maratón vuelta al Valle del Motatán, dedicado a Radio Valera, donde obtuvo el primer lugar, implantándose un record de 27 kilómetros.

Estuvo el corredor de La Laja, en el Maratón Ciudad Maracaibo de 21 kilometraos donde logró un segundo lugar, participó también en otro Maratón de la ciudad, Tierra del Sol Amada, de 30 kilómetros, donde obtuvo el tercer lugar, siendo también el tercero en la general; no olvida Terán que estuvo en el Maratón Ciudad de Maracaibo en el año 1995, ganando en los 42 kilómetros.

Es larga la lista que tiene Francisco Terán sobre las competencias donde estuvo presente, resaltando que gano el maratón Virgen del Carmen de Sabana de Mendoza, igual el de Monte Carmelo, donde se impuso por 4 años consecutivos.

Activo todavía, dijo “Pancho” Terán, da gracias a Dios, a Jesús de Nazareno, a la Virgen María y a nuestro Beato José Gregorio Hernández a los cuales me encomiendo todos los días.

He sido contratado como entrenador de niños en la disciplina que practico Atletismo, lo cual me permitirá entrenar niños de 9 años en adelante en el estadio Silvio Rojo de Betijoque, los días martes y jueves, ayuda que agradezco a los profesores Julio Flores, director de deportes del municipio, a Julio Avendaño, en similar cargo, pero a nivel regional, a la Alcaldesa Sonia Silva, agradecimiento que también hace llegar al Gobernador Gerardo Márquez; les agradezco a todos los que me han ayudado y por depositar su confianza en mí, a ellos “Un Dios se los pague”, precisó Francisco Terán, al despedirse del periodista.