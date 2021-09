Luis “El Teacher” Cárdenas.- Flamengo se convirtió este miércoles en el segundo finalista de la Copa CONMEBOL Libertadores 2021, luego de vencer 0-2 en la vuelta al SC Barcelona de Ecuador, en el encuentro de vuelta de la semifinal, quedando la serie con global 4-0 para el «FLA». Se enfrentará al actual campeón defensor, Palmeiras, reeditándose la final brasileña por cuarta vez en la historia, segunda consecutiva.

El estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) fue el escenario donde Barcelona albergó el encuentro, .donde llegaba con la necesidad de ganar por tres goles para lograrlo remontarnla, pero chocó contra un muro llamado Diego Alves, quien en el arco sacó todo lo que iba hacia él y evitó de manera espectacular el tanto en contra que metiera al local en el partido.

Para colmo, al 17′ la visita daba un fuerte golpe a la mesa, en una contra letal, donde Éverton Ribeiro metió un pase en profundidad para.un Bruno Henrique que partió claramente habilitado y le ganó en carrera a los defensores, regateó al portero hacia su izquierda y definió a placer con el arco vacío. Reclamaba el local un fuera de lugar que nunca existió y el árbitro chileno Roberto Tobar convalidó la acción tras la respectiva consulta con el VAR.

A pesar de lo pesado que se le convertía el resultado a los blaugranas, no dejaron de intentarlo, pero cada vez que estaban frente al arco no encontraron respuestas para batir al experimentado golero con paso por el fútbol europeo, quien con los pies y sus manos evitó hasta en tres claras oportunidades la caída de su arco. Así era imposible y al quinto minuto del complemento llegaría el mazazo definitivo, en una exquisita jugada del «Mengao», donde realizaron hasta 13 toques, Éverton Ribeiro se fue solo contra el portero y cuando pisó el área fue caritativo con Bruno Henrique para cruzársela y este no perdonara.

Así, con 40 minutos por delante ya la tarea era difícil para Barcelona, que se resignó y se despidió en medio de aplausos de su afición, que le reconoció su esfuerzo y la superioridad del rival, que tenía en su once titular a jugadores con mucha experiencia europea, encabezado por el defensor Filipe Luis.

El demoledor paso del Flamengo por las eliminatorias del nocaut, como se le conocen a los octavos, cuartos y semifinal es tan impresionante, con 18 goles marcados, los mismos que en ese lapso hicieron los otros tres semifinalistas en ese periodo. El entrenador Renato Gaúcho entró a la historia de la Libertadores con su victoria 50 de por vida, mientras que Bruno Henrique marcó los cuatro goles de las semifinales, para igualar lo hecho por Miguel Borja (Atlético Nacional en 2016), Albeiro Usuriaga (Atlético Nacional en 1989) y Pelé (Santos en 1963).