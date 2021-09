@YanaraVivas /SNTP 6961/CNP 16770

Dubraska Piña, madre de un menor de 5 años ha denunciado ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público, a la fiscal Eddyleiba Balza, por arrebatarle a su hijo, al amenazarla con entregarla al FAES o al CICPC y que el niño viera ese espectáculo, si se negaba a firmar un documento, en un acto de conciliación con el padre del menor al que fue citada, y al que no se le permitió la entrada a su abogada de confianza.

«La fiscal Balza no me dejó más opción que firmar lo que nunca fue conciliación, me coaccionó, me vejó y me obligó, y ni siquiera me dejó leer, quitándome prácticamente el niño de mis brazos” preguntándose “¿cómo se presta está fiscal para quitarme el niño? para que el padre y su esposa se burlaran en mi cara en ese despacho diciéndome: ¿viste cómo quedaste, eso es lo bueno de ser abogado y tener contactos? Preguntándose la víctima ¿Hasta cuándo la corrupción se va a comer nuestro país?, se lo entregan al padre ejemplar?”

Piña, identificó al padre del menor como Corlin Homero Rivas Fernández. C.I 15.920.105, de quien asegura “valiéndose de sus contactos y profesión ha violado mis derechos como madre” además de contar con varias denuncias de su parte por maltrato, violencia psicológica y violencia de género” asegurando “el sujeto se escuda en su profesión de abogado, trafica influencias, me roban a mi hijo de 5 añitos que debe estar es con su madre” mientras exige justicia y el fin de la corrupción.

La madre también denunció por violencia de género institucional a la consejera Ana María Hernández, del Consejo Protección de Niños y Adolescentes “por negarse a darle acceso al expediente”.