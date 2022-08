En una candente reunión convocada por los representantes del Concejo Municipal de Valera, asamblea abierta que contó con la presencia de los representantes comunitarios valeranos, Movimiento Vecinal, Sector Estudiantil, Adultos Mayores, personas con discapacidad, líderes de calle, además de los representantes de líneas de transporte público, se llegó al acuerdo de establecer el precio del pasaje interurbano en el municipio Valera en tres bolívares (3,00), con lo cual se logra una victoria a medias por parte de los usuarios, quienes aspiraban que el incremento (de aprobarse), no superará la barrera de los 50 céntimos de Bolívar.

Acusaciones y consideraciones diversas

Dentro del ciclo de intervenciones establecida por la Comisión de Servicios Públicos y el cuerpo de concejales encabezados por el presidente de la Cámara Municipal, profesor Rafael Torrealba, se dio el derecho de palabra al sector estudiantil, cuyo representante, bachiller Rodi Rivas dijo que más allá de establecer un pasaje accesible para el colectivo, en el caso del estudiantado solo se pide que se respete la implementación del medio pasaje estudiantil, haya una mejor atención y los conductores permitan abordar las unidades, toda vez que para nadie es un secreto que muchos conductores de colectivos cuando ven a los estudiantes esperando en las paradas se hacen los «locos» y pasan de largo.

«Solo queremos un precio justo y que se cumpla lo acordado en esta reunión . El estudiantado no es solo golpeado por cada aumento y por el permanente maltrato»- subrayó el joven Rodi Rivas.

El Movimiento Vecinal del estado Trujillo y la comunidad en pleno, representada por el experimentado Juan Reinoso, hizo una amplia exposición de los abusos contra los usuarios por parte de algunos buseteros.

Rechazamos por supuesto este nuevo aumento y ojalá se instale una confusión permanente para para revisión, propuesta y aprobación de este vital servicio a la ciudadanía. Si los conductores y transportistas tienen derechos, por supuesto que el pueblo también los tiene. Hay que cumplir con las rutas como debe ser, respetar el medio pasaje estudiantil y atender a nuestros adultos mayores.

«El pueblo siempre es quien paga los platos rotos. Esperemos que el acuerdo que aquí se tome sea honrado por los dueños de líneas, porque muchas veces se comprometen pero no cumplen».

El dirigente vecinal Luis Pineda, representante de la parroquia San Luis, dijo que para este tipo de diálogos debería habilitarse una comisión no solo permanente, sino de revisión de la capacidad del poder adquisitivo del pueblo y obligar a los conductores a cumplir con sus rutas, porque no solo ellos tienen problemas, es el pueblo el que sufre las calamidades y al final paga por las decisiones de los demás. » Respetamos a los trabajadores del volante, pero ellos también deben respetarle el bolsillo al pueblo. La idea es que haya entendimiento y nadie salga perjudicado no con ventajas, porque todos deseamos vivir tranquilos y que haya un servicio de transporte eficiente»

Cesar Mogollón de la masa trabajadora sindical y dirigente comunitario expresó que el pasaje ya se aumento en un 150 por ciento y que ahora se pretende elevar nuevamente este monto a cuatro mil, mientras el concejal responsable de la discusión de la tarifa del transporte no ha hecho nada ni se ha pronunciado. » «Este aumento es un abuso y eso lo sabe todo el mundo. Lamento que haya gente que diga que este aumento no es «nada», pero quienes.mo dicen no pagan pasaje todos los días como si lo hace muy buena parte de los trabajadores de escasos recursos en Valera».

Ramón Matos, Coordinador de los Adultos Mayores condena todo aumento que vaya en detrimento del pueblo; sin embargo, reconoce el duro trajinar de los trabajadores del volante. «Solo queremos que se respete a los adultos mayores y que no se eleve el precio de manera arbitraria, tal como siempre ocurre. El propio presidente Hugo Chávez había condenado todo abuso contra las personas de la tercera edad y los artículos del 287 al 291 hablan claro de los derechos sociales de las personas de la tercera edad. Para decidir eso tenemos nuestras autoridades y el respeto entre usuarios y transportistas debe ser mutuo».

Orlando González de la Beatriz respaldó la propuesta de nombrar una comisión especial para debatir esta temática y exhortó a los representantes de las líneas a cumplir los acuerdos y respetar a quienes pagan por este importante servicio público.

Atención a discapacitados y los abuelos

El licenciado Guzmán Muchacho intervino para defender a las personas con discapacidad, las cuales son muchas veces humilladas y maltratadas por los transportistas. Entiendo que debe haber sindéresis, un diálogo sano y es bueno que se entienda que la masa trabajadora no cuenta con un salario justo para responder cada rato a uno y otro aumento. «Propongo hasta una comisión tripartita integrada por representantes de las líneas, movimiento vecinal y Concejo Municipal para que en lo sucesivo no haya polémica y se termine la anarquía de imponer aumentos de manera inconsulta».

Yoandri Aldana vino en representación de los vecinos de Mendoza del Momboy y La Puerta. » Venimos no solo a rechazar un pasaje tan caro y a pedir mejor atención a nuestras comunidades. No somos enemigos de los transportistas, pero la compresión no es solo a sus necesidades sino a las posibilidades y exigencias del pueblo».

Estuvieron presentes concejales, comunidad y sectores de trabajadores formales e informales, además del representante del Zodi, capitán de navío Ojeda Hernández.

