Especial/ Acompañado de su esposa Melissa Zambrano, con quien se casó este año, llega Fernando Andrade a la entrevista. Él es una de las tres opciones con mayor preferencia del electorado a la gobernación del Táchira, junto a Freddy Bernal y Laidy Gómez. Con la diferencia que Andrade no ostenta ningún cargo de poder en la actualidad, Laidy Gómez es la actual gobernadora y Freddy Bernal, desde hace tres años, fue nombrado protector del Táchira.

Fernando Andrade es natural de Michelena, estado Táchira, donde nace el 7 de junio de 1981. Tiene tres hijos y está casado con Melissa Zambrano.

Es abogado de profesión, productor agropecuario y empresario. Fue alcalde de Michelena desde 2008 hasta 2017. Representante de los alcaldes del Táchira ante el Consejo Federal de Gobierno. Es dirigente del partido COPEI y candidato a gobernador del Táchira por la Mesa de la Unidad.

Se auto-califica como servidor social. Afirma estar comprometido con la lucha por la democracia y creer fielmente en el país, “amo este estado porque me he desarrollado en muchos aspectos en esta tierra, no solo graduarme de abogado en el año 2004. También hemos desarrollado actividad económica como transporte de carga pesada, materia ganadera a través de mi padre, y con esto hemos podido saber del trabajo de los tachirenses, pero también sufrir las consecuencias de lo que esto significa en el socialismo y conocer de los grupos irregulares en la frontera”.

Andrade vivió en carne propia un secuestro en el año 2001, cuando grupos irregulares lo raptan, “me secuestraron y eso es parte de la lucha día a día de los tachirenses. La extorsión, la matraca, ir a la finca a trabajar y tener que llevar el mercado que se necesita y aparte llevar para ellos y entregar en las alcabalas de camino a la finca. Vivir la suspensión de los cupos del gasoil para los productores agropecuarios en Táchira”.

Denuncia la limitación en el cupo del combustible a los productores agropecuarios y refiere que la región tachirense se ha convertido en una zona de mafias que presionan y hacen difícil encontrar muchísimas cosas de vital importancia.

“Somos el estado experimento”

“El Táchira es muy golpeado por el régimen de Maduro”, afirma el candidato a la gobernación por la Mesa de la Unidad, asegura que suman 22 años siendo una región de experimento social.

“Hace 10 años comenzaron a limitarnos con el problema del combustible. Fuimos en Táchira, el único estado que nos implementaron el TAG (Tarjeta de administración de Gasolina). Después nos implementaron el terminal de placa, ahora es un sistema de lotería y la gente debe levantarse a las cinco de la mañana para saber si le corresponde”.

Otras de los cuestionamientos que hace Andrade sobre las políticas implementadas en la región es el hecho de haber tenido la empresa hídrica -Hidrosuroeste- manejada por 22 años por un general, “quien quizás tenía absoluto desconocimiento de esta labor y hoy vivimos las consecuencias de la falta de mantenimiento, de inversión para extender el acueducto y tenemos municipios como Bolívar que pasan hasta un mes sin agua por tubería. En Michelena tenemos sectores que pasan hasta 7 meses sin agua.”

Critica la manera discrecional en que se envían los recursos a las regiones desde el nivel central, “no permitió Vielma Mora que la capital del Táchira tuviera recursos, lo que correspondía al municipio por Constitución, por la Ley Federal del Gobierno quedaba a discreción de un jerarca”.

Usted señala que los recursos de las regiones quedan a discreción de un jerarca que decide enviarlos o no. ¿Cómo aspira usted, de ser gobernador, accionar sin recursos?

“Este país está viviendo una crisis compleja, justamente en esta urbanización – urbanización Mérida- están asentadas varias organizaciones internacionales de cooperación internacional que permiten con la inventiva de un gobierno serio, con planes de desarrollo para el Estado tener apoyo”.

Propone que ante esa realidad no pueden el gobernador y alcaldes ir a mendigar a Caracas, sino que deben exigir lo que les corresponde como Estado.

“Porque los recursos que vienen a los estados no son de Maduro, son de los venezolanos proviene de conceptos que pagamos por impuestos, lo que pagamos por venta de petróleo y eso es de los venezolanos, eso no es del PSUV (Partido socialista unido de Venezuela)”, asegura.

“El protector hace lo que le da la gana”

Andrade no justifica alegrarse porque pongan iluminación a través de una instancia, como el protectorado del Táchira, “porque ha hecho con nuestros recursos lo que le ha dado la gana. A mí me gusta vivir en una ciudad arreglada, aplaudo las obras que están haciendo, la recuperación del parque Metropolitano, pero pregunto yo, ¿por qué lo hace en los tres últimos meses de campaña electoral? ¿Dónde estaban los recursos de este estado antes? Y pregunto nuevamente, ¿de dónde viene el financiamiento de Corpoandes, del poder de las comunas, de los recursos de la gobernación y alcaldías? Si es así, podemos decir que estamos ante un hamponato que nos arrebató los recursos de nuestro estado, de las alcaldías, para que el pueblo le agradezca una gestión que tiene que hacerla los gobernantes electos”.

Otras de las dudas que se plantea Fernando Andrade tiene que ver con los recursos invertidos en las obras de los últimos meses, dice que puede tratarse de un esquema de lo ilegal y no tienen cómo justificarlo.

“E invierten recursos de lo que presuntamente puede quedar de todos los negocios que han instalado de manera ilegal en el Táchira, por ejemplo, los recursos que pasan por las trochas. La falta de transparencia en el manejo de combustible del estado Táchira. Somos el único estado del país que no tenemos gasolina a precio regulada”.

La culpa no es del imperio

Para Andrade la culpa no es del imperio o de la oposición porque el actual sistema de gobierno tiene 22 años al mando de Venezuela, afirma.

“Ellos son los culpables de la mayor diáspora del continente, más de 7 millones de venezolanos han emigrado. Tienen el control absoluto de los poderes públicos, manejan el poder judicial, la Asamblea Nacional en su totalidad, la que por cierto no les dio legitimidad ante el mundo, tras la farsa electoral, pero no pudieron demostrar que tenían democracia. Manejan todas las alcaldías, todas las gobernaciones. Tenemos un país en quiebra y desmoralizado, pero con una gran esperanza en el 21 de noviembre para establecer una ruta para salir de Maduro”.

Acusa desvalijamiento en gobernación

¿Cuál sería la diferencia del gobierno de Gómez con el de Fernando Andrade? ¿Sería una gobernación similar a la Laidy Gómez con financiamiento internacional y sin situado?

“No, no. Primero hay que tener experiencia administrativa para poder enfrentar una crisis. Yo formo parte de una generación de políticos que se formó frente a Chávez. Yo fui alcalde de Michelena con Chávez en el gobierno y después con Maduro.

¿ Cuál fue su obra en Michelena tras dos veces alcalde?

“Hice 168 obras, hicimos apartamentos, viviendas, casas, la recuperación de nuestros acueductos rurales, tanques de suministro de agua, compramos camiones compactadores de basura, camiones cisternas. Delegamos funciones en las comunidades para que nos ayudarán en el plan del reciclaje en Michelena, es un pueblo que avanzó en nuestras manos, pero tuvimos la voluntad y tenemos la experiencia para avanzar”.

Denuncia desvalijamiento de los bienes de Corpointa, adscrita a la gobernación del Táchira, “no es posible que Protección Civil del Táchira, no tenga en funcionamiento ni una sola ambulancia. Y esta última semana nos han dado denuncias sobre lo que pasa en este organismo. Quebraron la Lotería del Táchira, el instituto de beneficiencia pública que era autosustenble. Quebraron el Kino Táchira y primera vez, que la Lotería del Táchira como equipo de ciclismo no participa en una Vuelta a Venezuela, desapareció incluso el equipo”.

Apunta al revocatorio de Maduro

Andrade afirma que no está esperando gobernar solo con la cooperación internacional, “fracasaríamos en el intento que estamos haciendo. Los que estamos aquí, estamos convencidos de una ruta y es que en un año desarrollaremos el Referendo Revocatorio para salir de Nicolás Maduro”.

¿Cuál es su plan de gobierno? A días de las elecciones no se conoce todavía.

“Si claro, tengo un plan. Nosotros vamos a desarrollar 17 puntos de encuentro con el Táchira dentro de las líneas gruesas. Lo primero que buscamos es la recuperación de la Policía del Táchira, la intervinieron y el Decreto duraba nueve meses, nosotros con la comunidad internacional y los veedores que están hoy asentados en Venezuela vamos a exigir que la Policía del Táchira sea devuelta a la gobernación, con sus competencias que permitieron que se las arrebataran. Lo vamos a exigir. Tenemos un plan en seguridad”.

El hospital central de Andrade

Vamos a recuperar el hospital central de San Cristóbal y vamos a exigir que se elimine la autoridad única de salud. Los recursos del Táchira deben ser manejados por la gobernación y la red ambulatoria y los 11 hospitales que la conforman lo vamos a repotenciar con recursos de la gobernación y de la cooperación internacional.

¿Detalle que tiene destinado para el hospital central, un tema vital que preocupa muchísimo a los tachirenses?

“Cuando un gobernante está cerca de la crisis puede implementar con conocimiento de causa soluciones. A mí hace dos meses se me murió una tía en el hospital central de San Cristóbal y vivimos lo que es comprar una hoja para la historia, hasta la gaza, los guantes, el alcohol, hay que comprarlo absolutamente todo. Hay personas viviendo en estado de indigencia en el Hospital Central y la gobernación tiene los recursos suficientes para poder atacar, no solo la crisis del hospital, sino dar medicinas, insumos médicos para poder tener la posibilidad de que el principal centro asistencial del occidente venezolano entre en funcionamiento”.

El aspirante a gobernar el estado Táchira por la Mesa de la Unidad se propone reactivar una sala de parto digna en el hospital central de la capital tachirense, asegura que entre sus planes está poner en funcionamiento el tomógrafo.

“Tener la posibilidad de dar al pueblo del Táchira que va al hospital central, la comida de los enfermos, así como de todo el personal. No es posible que el hospital central siga dependiendo de organizaciones o de fundaciones que le den alimentación al personal. Crear una ruta o dos rutas de transporte para que el personal pueda llegar sin problemas”.

Reforzar la red ambulatoria está entre sus gruesas propuestas, asegurando que los recursos se pueden ubicar y mejorar las condiciones de un sector muy afectado.

“Hay tres candidatos del régimen”

En el Táchira hay cinco candidatos, Gómez, Bernal, Andrade, Guevara y la abstención, la oposición tiene dos candidatos lo que les resta posibilidades de triunfo ¿ante esa realidad por qué no se contó en primarias?

“Si en Táchira están Guevara del partido comunista, Freddy Bernal y Laidy Gómez que pertenecen al régimen los tres, está la abstención y Fernando Andrade por la unidad. Aquí no hay dos oposiciones, aquí existe una sola oposición y tiene su mecanismo de escogencia de candidatos. Ese mecanismo fue el que le dio la oportunidad a Laidy Gómez de ser diputada en la frontera por la tarjeta de la Unidad y fue la que me dio la oportunidad a mí, de ser alcalde Michelena en dos ocasiones, y la oposición fue la que me dio la oportunidad de participar en un proceso de elecciones primarias hace cuatro años”.

Fernando Andrade critica la forma cómo se manejaron los resultados de las primarias que se promovieron por la alianza democrática, que representa Laidy Gómez, afirma que fueron irrespetadas por ellos mismos.

“Se constituyó una comisión de garantes que no podían garantizar la entrega de las tarjetas y que permitió que se desconocieran las primarias en San Cristóbal, porque aquí ganó un candidato de ella (Laidy Gómez), que dirige Protección Civil, que por cierto la está dirigiendo muy mal, y lo desconocieron, dejando al ex alcalde de San Cristóbal, William Méndez que era candidato a la gobernación”.

Cita que las primarias convocadas en el municipio Junín tuvieron similar desenlace, “fueron desconocidas e impusieron a la candidata del MAS; las primarias en el municipio Andrés Bello fueron desconocidas quedando y el actual alcalde, quien se retiró de la contienda. En el municipio Samuel Darío Maldonado esas primarias también fueron desconocidas por uno de los candidatos. En el municipio Pedro María Ureña, las cuentas no le dieron y ganó un candidato que quizás está vinculado al chavismo muy fuertemente y uno de los que participó en las primarias, el sacerdote Jhoan Márquez, hoy forma parte del equipo político de la Unidad”.

Andrade manifiesta que si Laidy Gómez es opositora debe reconocer la Mesa de la Unidad, “si ella es opositora debe reconocer a Juan Guaidó y al interinato. Si ella es opositora debe reconocer la ruta que estamos construyendo los verdaderos opositores para salir de Maduro”.

Hace un recuento de que son cinco los procesos electorales en lo que no participan, “en la farsa de Maduro contra Henrry Falcón, ella participó, fue la jefa de campaña de Falcón en Táchira. Nosotros no participamos en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente; no participamos en las elecciones concejales, ella participó. No participamos en las elecciones del 6 de diciembre, ella si participó. Y no lo hicimos porque no existían las condiciones electorales”.

El candidato de la MUD en Táchira esgrime que Laidy Gómez forma parte de los equipos de los partidos políticos que se le entregaron al régimen, que son –según Andrade- los que se dirigen a través de sentencia del Tribunal Supremo, “no es oposición. La oposición está enmarcada en la Mesa de las Unidad. Les garantizó que, si ella hubiese sido la asignada por la MUD, yo estaría acompañándola como hicimos hace cuatro años para enfrentar a Vielma Mora”.

Sus cuentas le dan el triunfo

¿Y usted cree que los números van a dar para que aun dividiéndose en dos candidatos ganen la gobernación?

“Si, los números van a dar. Yo le voy a sacar una cuenta, el padrón electoral del Táchira al cierre del 2021 hay 930 mil electores, nosotros estamos haciendo una estimación que se pudieron ir del país el 20% de esos electores. Estamos compitiendo también contra la abstención, entonces estaríamos hablando de 700 mil electores, y si la oposición logra montar la participación por encima del 55% nosotros vamos a ganar en la Unidad, porque Bernal no llega, y si quiere anótelo licenciada, no llega con 140 mil votos en este estado. Y la actual gobernadora haga lo que haga, construya lo que construya, no va a tener la posibilidad de duplicar lo que sacó el pasado 6 diciembre, 33 mil votos, que no es ni el 10% de los votos opositores que votaron por ella hace cuatro años. Bueno el PSUV sacó 111 mil, estamos siendo benevolentes, que saque 30 mil votos más”.

En las cuentas que presenta Andrade, si la participación está por encima del 55% ganaría.

“No lo digo yo, lo dicen los estudios científicos que se están haciendo en el Táchira, lo dicen las redes sociales en la región, que montaron encuestas pagas, que no fuimos nosotros, cada uno sabe quién las pagó y no les sirvieron los resultados porque en todos los portales de información que manejan la opinión pública estamos ganando en las encuestas y nosotros no tenemos un gran equipo de robots, ni empleados en la gobernación, ni tenemos 100 mil cuentas en redes para poder manipular estas encuestas. El pueblo del Táchira se manifestó y nos da una ventaja frente al oficialismo”.

Lo he escuchado decir en varias ocasiones que uno de sus planes es sacar a Nicolás Maduro del poder, ¿Cómo se hace eso si se tienen más de 20 años intentando sacar lo que representa el chavismo?

“Bueno tenemos una opción constitucional que está aprobada a partir del 10 de enero que es el Referendo Revocatorio. Hoy estamos construyendo músculo electoral, yo he participado en todo lo que se ha hecho contra Maduro y contra Chávez, marchas contramarchas, abstención, protestas, hemos ido a elecciones y he ganado la alcaldía, he sido candidato me retiro cuando no hay que hacer, acompañamos la unidad. Pero si el sistema de país no cambia, tenemos que tener claro que aquí no es Fernando o un gobernador, o un alcalde, aquí se trata de cambiar el sistema”.

Confía Andrade en la justicia internacional, dice que esta hace su trabajo, “ya empezaron a ponerle el gancho a nivel internacional a quienes manejaban la economía en este país, a quienes han hecho los grandes guisos ya los persigue la justicia internacional. Tenemos una luz, una esperanza, pero el trabajo queda a los venezolanos. Evidentemente, si nos articulamos con la comunidad internacional y el reconocimiento de estos 60 países, y aquí están los observadores internacionales de la OEA. Bueno estamos construyendo la ruta política para que a través del referendo revocatorio podamos revocar a Maduro, sabiendo que el 80% de los ciudadanos no quieren a este régimen, no quieren que esto continúe, lo que tenemos es que encausar una sola ruta para lograrlo”.

Las caretas que quitará

Parte de la ruta que se plantea Fernando Andrade, es desenmascarar a todo aquel –dice- que traicionó a la democracia, “Parra, Falcón, Bertucci, Timoteo Zambrano, Bernabé Gutiérrez, bueno todos esos”.

¿Y a Henrry Ramos Allup? él también es considerado por un sector como traicionero de esa oposición, sin embargo, lo vemos en una foto con usted.

“ Bueno, yo no creo que Henrry Ramos sea parte de la oposición que traiciona”.

Bueno, yo no creo que Henrry Ramos sea parte de la oposición que traiciona”. Se dice, y mostraron pruebas, de que la familia de Henrry Ramos tiene negocios con el gobierno y es su aliado.

“Bueno, Henrry Ramos forma parte de los partidos y de los líderes que los dejaron sin su tarjeta, si estuviera con el gobierno estoy seguro que en vez de ser Bernabé Gutiérrez quien está con la tarjeta de Acción Democrática, la tuviera tutelando él. Y si estuviese él traicionando la democracia estuviera hoy acompañando la opción de Laidy Gómez en el Táchira. Los venezolanos hemos perdido el poder de creer, el régimen nos llevó a esto, a desconfiar de todo el mundo. A creer que todo el mundo se vende, y no todos los políticos se venden. No todos tienen acuerdos de entendimiento con el régimen, aquí hay políticos serios que queremos que esto cambie. Vivimos aquí”.

¿A usted como político le han hecho ofertas para que se venda, porque dicen que a casi todos les han tocado la puerta?

“Bueno licenciada, a mí me ofrecieron ser candidato en las elecciones de Henrry Falcón, ser el primero en la lista. También me ofrecieron ser el primero en la lista de la Asamblea Nacional para que representara al Táchira, pero eso no estaba dentro de la ruta electoral. Creo que para ejercer un cargo público hay que tener principios morales, valores cristianos, temerle a Dios”.

Resalta Fernando Andrade que es católico y cree en Dios, “le temo a Dios y las enseñanzas de Dios tenemos que practicarlas. Duermo tranquilo porque no tengo ningún nexo con hombres del régimen. Hemos enfrentado esta crisis porque hemos sido víctima de la crisis”.

En el escenario que gane el 21 de noviembre y sea invitado a reunirse con Nicolás Maduro ¿Usted irá? ¿Y qué diría a Maduro de tenerlo al frente?

“No es la primera vez que lo voy a tener la frente. La representación en el Consejo Federal de gobierno por los alcaldes del Táchira me daba la posibilidad de formar parte de esa estructura y en dos oportunidades cruce palabras con Nicolás Maduro, en una fue cuando las guarimbas de 2014. Él envió un mensaje de amenaza al pueblo del Táchira, dijo que aquí tenían que acabarse las guarimbas porque todos íbamos a ir presos. Bueno ahí reclamamos nuestros derechos y exigíamos los recursos para nuestro estado Táchira y nuestros municipios”.

Con Maduro les toman el pelo

No descarta el encuentro con Nicolás Maduro, pero, “iría bajo las siguientes circunstancias, primero que respeten la autonomía del estado; que regresen las competencias de la gobernación; que entreguen las competencias en materia de vialidad, agrícola, rural, urbana y extra urbana; nos van a abrir los aeropuertos; van a dar la posibilidad que los recursos del Táchira sean respetados. ¿Vamos a exigir o vamos a permitir el estado paralelo que forma el protectorado en nuestro estado Táchira?”.

Recuerda que el gobernador electo no tiene que juramentarse con la Asamblea Nacional, dice que solo requiere el reconocimiento del pueblo del Táchira y jurar frente al Consejo Legislativo.

“Ahora vamos a ir allá con Maduro para que nos tomen el pelo, vamos a ir allá para qué. ¿De qué sirvió que se arrodillaran ante el régimen? Para nada, para terminaran de quitarle al Táchira lo que nos pertenece.

Usted sería gobernador, pero el cierre comercial de la frontera no se daría, la segunda fase del parque Metropolitano no se daría si Bernal pierde las elecciones y otros proyectos ¿Cómo haría usted?

“Bueno, la apertura de la frontera no depende del gobernador, depende del gobierno de Colombia y no reconoce a Maduro, para que la frontera se abra como corresponde y podamos ir a Cúcuta como íbamos anteriormente, en vehículo, tenemos que salir de Maduro”.

¿ Con el triunfo de Fernando Andrade se corre el riesgo de que cierren la frontera nuevamente?

“No se va a cerrar la frontera porque está cerrada. Lo que sí pudiéramos denunciar son las trochas, los negocios ilegales. Lo que pasa por esas trochas de manera permanente y lo que sufre el pueblo del Táchira a través de las trochas. Ah, que no va a continuar el proyecto del parque Metropolitano, la gobernación tiene sus recursos, la alcaldía tiene sus recursos, que no va a recoger la basura, eso no es competencia de Bernal. La recolección de la basura es competencia de las alcaldías y la disposición final es de la gobernación”.

“No tenemos que calarnos a Bernal”

Es enfático el candidato de la Mesa de la Unidad en Táchira, sobre la presencia del protectorado, dice que, “No tenemos que calarnos a Bernal, ni a su protectorado, ni a su política chimba de persecución contra el Estado. El Táchira es un pueblo digno y va a ser lo posible para evitar que gane y Bernal no va a ganar. Esto es un estado opositor que no se arrodilla. Éste es el estado más opositor de Venezuela y sabemos que eso es oferta engañosa”.

Asegura que con un gobierno regional encabezado por Freddy Bernal reviviría los vivido con Vielma Mora, “más quizás, porque este no se parece a Vielma Mora. Son de la misma camada, pero este quizás tiene un poco más de picante en contra del pueblo”.

Campaña de su bolsillo

¿ Quién financia su campaña?

“La campaña la financiamos nosotros mismos, mi familia, con mucha austeridad. Un grupo de ganaderos nos han regalado unas vaquitas para avanzar, tenemos un gran equipo de colaboradores, andamos en los carros nuestros. Los camiones que andan en las calles son propiedad de nosotros, de mi hermano, de mi papá, de nosotros. Trabajamos mucho todos los días y tenemos un gran equipo y una estructura política de alcaldes, concejales, de diputados al Consejo Legislativo”.

Andrade cuenta que no tienen tenemos vallas y les afecta mucho los problemas para surtir combustible. “No podemos ni siquiera rotular una camioneta, porque si la rotulamos vamos a tener problemas para poner gasolina. Estamos viviendo una campaña totalmente en desventaja”.

Frente a Delgado, Gómez y Bernal

¿Por qué usted está con Gustavo Delgado como compañero de fórmula? ¿qué gestión le ve para considerar que es la mejor opción para San Cristóbal?

– “Pienso Gustavo Delgado vive el embate y la confrontación que ha venido generando el gobierno al arrebatarle los recursos. Esta ciudad se ha caracterizado por la lucha y la resistencia contra el régimen”.

Describe a Gustavo Delgado como un hombre popular y hombre querido en los barrios, y se cuestiona en analogía sobre ¿cuántas obras ha hecho la gobernadora o los alcaldes más emblemáticos del chavismo?

¿ Si usted llega a la gobernación va a investigar procesos de corrupción previos en esta instancia?

“Tenemos que hacerlo porque la responsabilidad administrativa corre y tenemos un lapso para hacer las denuncias pertinentes. Tenemos una especial atención en el caso Cobiserta, una empresa de la gobernación del estado que no sabemos en que quedó, e incluso la ha mencionado en algunas investigaciones, evidentemente que hay que denunciar porque yo no puedo ser responsable de una administración que no es nuestra”.