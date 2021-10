El candidato a la Gobernación del estado Táchira por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD9, Fernando Andrade, denunció que Nicolás Maduro y su enviado al Táchira, Freddy Bernal, están atentando contra la producción nacional y regional en materia agropecuaria al generar el paso de productos colombianos, aunque se quieran hacer pasar como los salvadores de los sectores productivos de esta región andina.

Destacó que durante sus recorridos por la zona norte y de montaña, los productores, los que no se reúnen en mesas de negociación, los que dependen de su trabajo para poder sacar adelante a sus familias, le han denunciado que no cuenta con los insumos y fertilizantes necesarios para la producción, tienen que enfrentar matraqueos en las alcabalas para poder llevar hortalizas, verduras y frutas al centro del país, no cuentan con gasolina y deben pagarla a 5.000 pesos por litro, y además se ven afectados porque están inundando el mercado tachirense con producción colombiana.

“Freddy infernal en estos días decía que se estaba reuniendo con los productores agropecuarios y con los productores agrícolas del Táchira, pero en Queniquea un señor nos decía que tenía un cultivo de cebolla y bajó a 30.000 pesos un cultivo de 30 kilos producto de que inundaron de cebolla colombiana el mercado tachirense. En realidad lo que están es atentando contra la producción nacional, contra nuestros productores”, denunció.

A esto le agregó las constantes fallas en los servicios públicos que también afectan el proceso productivo tanto en cosechas, como en el tratamiento animal. “Nos racionan la electricidad 6 y 12 horas en los municipios del Táchira, nos tienen controlados desde hace casi 20 años con el combustible, nos tienen controlados con el tema económico, y caminando en el mercado de La Fría veíamos un emprendimiento en la calle con puros productos colombianos, y decía Freddy infernal en estos días que él va a combatir el contrabando. Ese señor es un sin vergüenza porque cerró los puentes y tiene habilitadas las trochas para el trabajo ilegal, y ahora se hace pasar por oveja”, dijo.

Fernando Andrade manifestó que ahora a través de un partido político que tiene el mismo nombre y los mismos colores de la frase con la que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), los representantes de Nicolás Maduro en el Táchira, inundaron la ciudad como eslogan de campaña, quieren hacer ver que en el Táchira no hay limitaciones, que todo está bien, que los sectores productivos no son atropellados y tienen todo lo que requieren para salir adelante.

“A nuestros productores agropecuarios les decimos que no se dejen engañar de aquel que permitió el cierre de la frontera, que fue quien partió las piernas y hoy pretende entregarle las muletas al Táchira para que se lo agradezca. Recuperar la democracia y salir de Freddy Bernal es la ruta”, finalizó diciendo.