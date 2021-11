Después de que el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Freddy Bernal, lo amenazara con llevarlo a tribunales, el candidato a la Gobernación del Táchira por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Fernando Andrade, manifestó este lunes 1 de noviembre que no le tiene miedo y que continuará exigiendo explicaciones como ciudadano tachirense de dónde salen los fondos usados durante la campaña electoral.

“Freddy Infernal usted no va a intimidar a los tachirenses. No tuvo la posibilidad de meter miedo en tres años y medio ni con las armas, ni con escoltas, ni vestido de camuflaje, ahora mucho menos me va a venir a asustar con los tribunales, que sabemos que son un brazo ejecutor de las políticas del régimen”, expresó Andrade.

Destacó que la molestia de Freddy Bernal es que le saquen a relucir el uso de los recursos del Estado para hacerse propaganda política, y lo exhortó una vez más a explicar de dónde sale el dinero que usa para pintar calles, asfaltar, iluminar y hacerse ver como el mejor, cuando en casi cuatro años de gobierno paralelo hubo fue persecución, amenazas y amedrentamiento.

“Está bravo porque pregunto de dónde salen los recursos que están invirtiendo, si son del erario público, de los bolsillos de los tachirenses o de los negocios turbios e ilegales que tienen en el Táchira. Ponga las vallas y explique de dónde salen los recursos, y deje el complejo de policía. Pasó unos días haciéndose pasar por oveja, pero ya volvió a su esencia con amenazas”, expresó.

Fernando Andrade afirmó que los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se convertirán después del 21 de noviembre en los jefes de campaña para el referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro.