Luzfrandy Contreras/DLA.- Para la Federación de Trabajadores del estado Táchira (Fetratáchira) el año 2022 inició en medio de un proceso lento para la recuperación del aparato productivo, pues indican que a pesar de las promesas de los actuales gobernantes de turno, algunos sectores se mantienen completamente paralizados, tal es el caso del ramo de la construcción.

Un 99% de desempleo registran los trabajadores de la construcción en el estado según el balance de la Federación. Alberto Maldonado, presidente de esta coalición, explicó que aún se mantienen a la espera de las inversiones que realizaría el gobierno regional en la ejecución de algunas obras públicas y de esta manera agilizar la activación de este gremio.

«Tenemos la esperanza de que lleguen unos 16 millones de dólares para hacer entre 15 o 20 obras importantes, así podemos incorporar a unos 800 o 1.200 trabajadores, también tenemos la fe de que se estudien las concesiones de las carreteras y de las troncales para incorporar a unos 600 o 700 trabajadores más, de esta manera se estaría ejecutando la recuperación de toda la vialidad en el estado, así como también la construcción de muros, alcantarillas, y drenajes que están colapsados desde hace más de 20 años porque no ha existido inversión, un ejemplo es la Troncal 005 que se encuentra totalmente en abandono», indicó Maldonado.

En cuanto al ingreso salarial de al menos 16mil trabajadores de la administración pública, especificó que la solución principal es la reactivación del aparato productivo nacional, además de nuevas propuestas que puedan generar empleo a la ciudadanía, y que las empresas puedan tener un flujo económico para que se pueda abrir el mercado en Venezuela.

«En este momento los educadores tienen un salario que no les alcanza para cubrir el 5% de la canasta alimentaria, los trabajadores de la salud están en la misma situación, en fin, los trabajadores de la administración pública en estos momentos tienen una asfixia económica, si el gobierno no busca los mecanismos para ayudar a los trabajadores y si el Gobernador en este caso que se comprometió con los trabajadores tanto de la salud y la educación, para buscar un mecanismo que les permita tener un poco más de ingresos, no solventa, estaremos acercándonos a un país muy oscuro», precisó el presidente de Fetratáchira.

Recordó que la gobernación del estado realizó un pago de bono a los trabajadores del gremio docente, sin embargo, afirmó que este monto no es suficiente para cubrir las necesidades de los ciudadanos.