Nelson Monreal, presidente de Fedecámaras Trujillo, insistió en la necesidad de que el Poder Ejecutivo regional reconozca y converse con el gremio empresarial del estado institucionalizado en Fedecámaras, a fin de sumar soluciones a las necesidades que tiene la entidad.

“No es por la vía de un programa de radio que tenemos que escuchar a nuestro principal gobernante en la entidad, si no es sentarnos en mesas de trabajo con todos los sectores. Fedecámaras no es Nelson Monreal, no son 4 directivos, son los presidentes de las cámaras y asociaciones de los diferentes sectores. Nosotros estamos en la institucionalidad de los gremios empresariales. Le volvemos a pedir al Gobernador que nos sentemos a conversar. Conversar con algunos empresarios no es conversar con Fedecámaras nacional. Somos un gremio que nos reconoce el Ejecutivo Nacional, eso hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su visita a nuestra sede nacional”.