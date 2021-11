Luis «El Teacher» Cárdenas.- La plantilla campeona de la segunda división del fútbol profesional venezolano en su temporada 2021, TFC Maracaibo, fue recibida con júbilo en el Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso, donde los jugadores compartieron con los presentes y se tomaron fotos con el trofeo que los consagra como los reyes de este año en la división de plata.

Desde varias horas un grupo significativo de personas, entre ellas la mayoría pertenecientes a la Escuela Atlético Parque Chama, con jugadores desde la sub 5 hasta la sub 19, además de representantes, entrenadores y directivos de la institución, se hicieron presentes con pancartas y consignas de congratulaciones para los futbolistas del «Bicolor», que cuenta con la presencia de algunos vigienses en su plantilla, como el experimentado Erlis Vásquez, así como los jóvenes Kevin y Adrián Palacios, Iván Daniel Gutiérrez y aunque no es nacido en El Vigia pero si formado en esa zona junto con los Palacios, como es el caso de Rivaldo Palencia.

Jesús «Chucho» Buitrago, entrenador y fundador de Parque Chama, expresó su alegría y satisfacción por la consagración del club marabino, que hizo vida activa durante toda la temporada en Mérida y alabó el esfuerzo y dedicación de sus ex pupilos, quienes ahora defienden los colores de Titanes. «Nos sentimos orgullosos de nuestros muchachos, quienes nos están representando dignamente no solo a nuestra escuela, sino a todos los vigienses. Por eso no podíamos dejar pasar por alto este recibimiento a todo el club, con el que tenemos una alianza importante y se que vamos a hacer grandes cosas, ahora con el equipo en la primera división, por lo que felicitamos a todos los que conforman el club por este importante logro».

Los jugadores de TFC Maracaibo agradecieron el gesto de la afición y pasaron un momento ameno, para luego tomar carretera con miras a Mérida, donde celebrarían con familiares y amigos con quiénes compartieron este largo camino desde hace varios meses, con el sueño latente de ascender a la primera división y lo han visto cristalizado.