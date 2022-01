Ante los hechos ocurridos y publicados en diferentes medios de comunicación y redes sociales, donde se informa sobre el delicado estado de salud del profesor ulandino, Pedro José Salinas, encontrado por los Bomberos Universitarios, el pasado domingo 23 de enero, en su residencia en el Paseo La Feria, junto al cadáver de su esposa y también profesional universitaria Isbelia Hernández, hecho que ha consternado especialmente a la comunidad universitaria, la familia Salinas, envió un video y comunicado a los merideños.

Comunicado:

«Mi nombre es DELIA SALINAS, periodista y nieta del Dr. Pedro José Salinas

La familia Salinas primeramente agradece a todos los que se han preocupado por la salud de nuestro abuelo y padre, el Dr. Pedro José Salinas, Ingeniero Agronómo egresado de la UCV y profesor de la ULA; además de esto, nos sentimos muy consternados por la triste perdida de la que consideraba una de mis abuelas, Ysbelia Hernández.

Queremos desmentir las noticias falsas que se han divulgado sin autorización de nuestra familia sobre el fallecimiento, abandono o incluso desnutrición de mi abuelo.

Lamentablemente tuvo que ser rescatado por los honorables Bomberos de la ULA quienes acudieron al llamado de mi madre desde España y nos dieron la terrible noticia el pasado domingo 23 de enero al rededor de las 10.30am hora Venezuela.

Anteriormente nos habíamos comunicado con los Bomberos de Mérida, desde las 3.31am hora local, quienes por diversas circunstancias demoraron el rescate, y es importante destacar que un funcionario nos dio detalles no corroborados alegando que ambos ciudadanos estaban con vida. Valga la salvedad que tenemos el nombre del funcionario, sin embargo no queremos continuar un mensaje de odio, pero sí lo notificamos para que tomen acciones dentro del cuerpo de bomberos y no se repita esta situación con futuras víctimas.

Mi abuelo se encuentra estable, está en recuperación, atendido por los médicos venezolanos que ya sabemos que son de los mejores del mundo y allegados. Agradecemos fuertemente a todos los amigos y compañeros que lo han ido a visitar.

Reportamos además que el periodista Jordi Morales fue el pionero en difundir hechos falsos y datos privados tales como: fotos del edificio y desde el apartamento, dirección completa, fotos tipo carnet y nombre completo de las víctimas, quien sin verificar los hechos publicó la noticia en las redes sociales y la difundió en medios de comunicación masivos locales, poniendo en riesgo la salud y seguridad de nuestro abuelo y padre.

Yo, Delia Salinas, su nieta, me he puesto en contacto con él pidiendo que elimine estos datos por resguardar la seguridad y muy amablemente accedió, pero tanto él como los medios donde se replicó la noticia aún tienen la publicación activa, incluyendo el reconocido Diario Frontera.

Nuevamente agrademos a todos los que se han preocupado, seguimos unidos como familia en pro de velar por el bienestar Dr. Pedro José.

Para más detalles, pueden comunicarse con Delia Salinas, Periodista y vocera oficial de la familia en mis redes sociales, hago este comunicado oficial para cesar el odio para con mi familia y eliminar estos datos de protección privada.

Me despido no sin antes pedirles a los que hayan convivido con este ser de luz llamado Ysbelia que acudan a su velación en la funerario sagrado corazón de Jesús, en el salón de oraciones y mañana (hoy) 26 de enero.»