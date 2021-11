Luzfrandy Contreras/DLA.- Ante la Defensoría del Pueblo, organizaciones no gubernamentales y ONG, este martes 2 de noviembre, exigieron la liberación de más de 330 presos políticos detenidos por diversas causas en el país, entre esos 12 tachirenses, 10 militares y 2 civiles.

Beatriz Salas, vocera de la Coalición Anticorrupción argumentó frente a la Defensoría del Pueblo, que aprovechando la visita del Fiscal de la Corte Penal Interamericana (CPI), Karim Khan, solicitan la revisión de los casos de presos políticos, tanto civiles como militares que permanecen en las cárceles del país.

«Hoy hacemos la solicitud de libertad plena para Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García. Aún cuando Rafael y Omar de Dios se encuentran en libertad no están en libertad plena, siguen sometidos a un proceso viciado desde un principio, en dónde se han vulnerado todos los principios del debido proceso, ellos fueron liberados de forma muy misteriosa dicho sea de paso, pero deben presentarse cada 8 días, es no es una liberación plena», explicó.

Hacen un llamado especial al Fiscal de la CPI que se encuentra en Venezuela para que pueda realizar la verificación de estos casos, «hacemos un llamado al Fiscal de la Corte Penal Internacional que se encuentra en Venezuela, para que sea pueda investigar todos los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela, muchos de ellos dirigidos a nuestros presos, están sometidos a torturas tratos inhumanos y está en el deber de investigar así como se reunió con los entes del Estado», expuso Beatriz Salas.

Entre tanto, Belkys Murillo, madre del Capitán Dimas Murillo, detenido el 20 de abril del 2020 en su puesto de trabajo, denunció que su hijo fue «secuestrado», porque en un primer momento no conocieron información sobre él, «estuve más de un mes, casi dos meses sin saber de él, exijo libertad plena para todos los presos políticos, los compañeros que cayeron con él y para mi hijo por supuesto, él es el único sostén que tengo, me siento muy mal, he tenido una angustia porque tener un hijo preso no es fácil, pido la ayuda para que saquen a todos esos muchachos inocentes que los mantienen allá prácticamente secuestrados, alegan traición a la patria por pensar diferente, obtención ilegal de armamento y terrorismo».