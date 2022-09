Eduardo Viloria/DLA.- El dirigente social Héctor Díaz, dijo en declaración enviadas a Diario de Los Andes, que en la Alcaldía de Sucre existe un presunto desvío de recursos económicos en la gestión que preside el alcalde Keiver Peña, la cual ha recibido cuatro créditos por la vía de los recursos propios por impuestos municipales; sin embargo estos han sido presuntamente desviados para inyectarlos a la partida de personal contratado, nómina paralela, se podría decir, sostenida por el sector comercio del municipio, que es de donde provienen los recursos.

Señalo esto, agregó Díaz, por lo expuesto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que establece que todos los ingresos de los contribuyentes deben ser invertidos en las mejoras de los servicios públicos.

Expresa el exconcejal declarante, que otro elemento que se visualiza en estos créditos adicionales es que no aparece el recursos financiero proveniente del Terminal de pasajeros Tatén Díaz, cuyo monto oscila entre doscientos a doscientos cincuenta dólares diarios, por concepto de tasas de salida, pues cada vez que un pasajero va a comprar un pasaje nacional, allí le endosan el costo de dicho impuesto, equivalente a un dólar, ingresos a los que también hay que añadirle los alquileres de locales comerciales, locales de comida y oficinas administrativas de las empresas de transporte de pasajeros, las cuales según lo se ha podido establecer también pagan el equivalente del impuesto en dólares, no estando esto reflejado como ingresos propios al fisco municipal.

Observo -añadió Díaz- que las mismas prácticas del anterior alcalde han sido asumidas por la administración Keiver Peña, explicando el declarante que por ejemplo en lo que se refiere a la partida de alquiler de equipos relacionados con el parque automotor, el cual en esta municipalidad está completamente destruido, aparece con una inyección de recursos, sucediendo esto cuando es del conocimiento del colectivo que la Alcaldía no cuenta con compactadores o camiones para recoger la basura y desechos sólidos en las parroquias que están más a la vista como Sabana de Mendoza, Valmore Rodríguez y Junín, pues son localidades que en las que podríamos decir el aseo urbano no existe.

Añadimos a esto que los camiones cisternas de la Alcaldía se encuentran infuncionales, precisó el declarante.

Otra partida que recibe inyecciones de recursos provenientes de los impuestos que se recaudan, es la de viáticos, pasajes y relaciones sociales, lo que significa también que el sector comercio le está financiando las francachelas, los fiestones y las comilonas al alcalde. Para estas partidas que he mencionado, dijo Díaz, existe un recurso preveniente del dozavo mensual para mantenimiento de la Alcaldía; sin embargo, cada vez que se aprueba un crédito adicional le engordan al alcalde y sus más cercanos seguidores estas tres partidas.

La nómina paralela de contratados

Explica Héctor Díaz que cuando un gobierno municipal como el de Sucre arma una nómina paralela de personal con el argumento de personal contratado, está violando la Ley Orgánica de la Administración Financiera del sector público, pues compromete un recurso no disponible desde el punto de vista contractual, porque quien asume las nóminas y demás incidencias de las mismas a favor del trabajador contratado es la Onapre.

Sería importante que el sector comercio del municipio Sucre, le exigiera al alcalde la devolución de los recursos, de los impuestos que recauda, a través de la reinversión de los mismos en la efectividad de los servicios públicos en las parroquias, pues no tiene sentido, que esos recursos captados sean utilizados en fiestas, comilonas y mantenimiento de nóminas no justificadas.

Llamado Contralor del municipio

Me estoy dirigiendo públicamente a la Contraloría Municipal, para que el titular de ese despacho, Reinaldo Niño, inicie una investigación del destino del dinero que ingresa al Terminal de pasajeros Tatén Díaz, los cuales no se reflejan en los créditos adicionales que deben de ser endosados a la Tesorería Municipal, pues al parecer no ingresan al despacho mencionado, lo que se podría presumir, toman otro destino, o fueron desviados, lo cual constituye un delito.

Otra investigación que debe realizar la Contraloría del Municipio, debe estar relacionado con el pago irregular que hacen los camiones cisternas en los llenaderos de agua del municipio, pues resulta ilógico que un funcionario, en este caso municipal, pueda tener cuentas particulares, ajenas a las establecidas legalmente y registradas ante la Tesorería de la nación, añadiendo a esto que tampoco pueden existir colaboraciones en efectivo, por no existir el organismo autónomo creado por el municipio para recibir estos recursos financieros, en todo caso lo podría hacer por ejemplo el Instituto Municipal Autónomo de Agua Potable y Aguas Servidas, que aún no existe en nuestro municipio, podría ser la instancia a recibir estos recursos económicos; sin embargo según lo que se dice, “todo un colectivo sabe quién está detrás de todo esto, y quien induce a los choferes de los cisternas a bajarse de la mula”.

En cuanto al Aseo Urbano y recolección de los desechos sólidos; esta es otra irregularidad, pues no existe ninguna empresa contratada en el municipio para recolección de desechos sólidos, porque no han llamado a licitación a los que tengan compactadores o unidades automotoras, propias para estos menesteres, labores en las cuales se vienen utilizando de manera flagrante camiones volteos para estas labores, con el cual los señores del Ministerio del Ambiente deben fijar posición ya que la recolección de basura de esta manera representa un peligro para la salud, pues para este trabajo se deben utilizar compactadores, tal como lo establece la ley, donde inclusive para tener acceso a ese servicio, se debe cancelar un recurso económico, que se exige en nombre de la Alcaldía, siendo válida la interrogante: ¿Quién es el funcionario municipal que está detrás de esto?

«Señor contralor Reinaldo Niño, usted tiene la palabra», precisó al final Héctor Díaz en su declaración.

.