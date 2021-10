Luis «El Teacher» Cárdenas.- Estudiantes de Mérida logró conquistar tres categorías del torneo municipal de fútbol de la ciudad de Mérida, organizado por la Asociación de Fútbol merideña (Afem), luego de disputarse las respectivas finales. Los académicos se quedaron con el título en Sub 13, Sub 15 y Sub 17 en el Mítico estadio Soto Rosa, que fue la sede del desenlace de esta importante competición merideña.

La fiesta de títulos comenzó para el académico en la Sub 13, bajo la dirección técnica de Sebastián Castellanos. Luego de 13 encuentros incluyendo la final, demostró sera mejor al imponerse ante Unión Local Andina 3-0, gracias al doblete de Adrián Márquez y un gol de Mauro Ángulo. Esta categoría sufrió para llegar a la final, luego que en la instancia anterior venció a la Academia Emeritense en la definición desde el punto penal, tras finalizar igualados en el tiempo reglamentario.

La Sub 15, dirigida por Ender Rivas, que participó en once compromisos, donde solo perdió dos, en la final se impuso 5-4 ante Oso Frontino en los lanzamientos desde el manchón, luego de empatar a dos tantos en el tiempo reglamentario. Esta categoría solo perdió ante Unión Local Andina 1-0 y Academia Emeritense 2-1, los demás compromisos los ganó: contra San Antonio del Chama 4-0, Universitarios 1-0, Unión Mérida 5-0, Atlético Juventud 4-0, Estudiantes Sub 15 verde 4-0, en octavos empató ante Deportivo Andes 1-1 en tiempo reglamentario y los eliminó en penales, en cuartos derrotó 3-1 a Universitarios y en semifinal tuvieron también que acudir a los penales para clasificar, gracias a la actuación del guardameta Santiago García.

La Sub 17, a cargo de Richard Araujo, se consagró de manera invicta, venciendo en el partido decisivo 3-1 a la Academia Emeritense. En 15 partidos disputados, el rojiblanco derrotó en par de ocasiones a William Uzcátegui 4-0 y 6-0, a Unión Local Andina 6-2 y 4-2, a Deportivo Andes 6-0 y 2-0, a Gilberto Amaya 7-0 y 8-0, a Universitarios 5-1 y 3-1, a Academia Emeritense 1-0, y al Atlético Juventud 16-0 y 12-0. En la Semifinal volvió a verse las caras con Unión Local Andina y los derrotó 6-0, con cuatro tantos de Luis Ávila y goles de Efren Belandria y Ronaldo Álvarez. En la final Luis Ávila, José Alarcón y Ángel González marcaron por el cuadro emeritense.