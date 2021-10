Los emprendedoras agradecieron la iniciativa del gobierno regional, que, pese a los tiempos difíciles, aseguran que estos créditos vienen a solventar su economía familiar

El Instituto Autónomo para el Desarrollo Social del Táchira realizó una jornada en beneficio de los emprendedores de la geografía regional. Pese a los tiempos difíciles que atraviesa el país, el Instituto que preside la Dra. Ámbar Flores en compañía del Lic. Valentín Duran y la Ing. Tania Estupiñan, giraron instrucciones a las Gerencias de Créditos que dirige la Lic. María Eugenia Gonzales y Agrícola y Desarrollo industrial bajo la mirada atenta del Ing. Henry Fajardo, para otorgar créditos a doce microempresarios y uno, correspondiente a la rehabilitación de vivienda.

Siguiendo instrucciones de la gobernadora del Táchira Dra. Laidy Gómez, en cuanto al apoyo financiero que puedan recibir los hombres y mujeres de este rincón de la patria y que, pese a los días fuertes, siguen empeñados en luchar para sacar a su núcleo familiar y al estado adelante, se otorgaron montos que van sobre los 100 y 200 millones de bolívares fuertes.

En un sencillo, pero emotivo acto, que contó con la atención para los presentes por parte de la empresa Concafé, la gran familia de Fundesta, encabezada por la Dra. Laidy Gómez, se hizo entrega de los créditos. En la cita, la primera autoridad civil del estado hizo un repaso sobre los beneficios que gozaban los nacidos en esta tierra del ente adscrito a la gobernación. “Uno por Fundesta podía dar créditos y la gente hacer su casa, se daban computadoras, se daban créditos para los productores agropecuarios para que compraran materia prima y sembraran y con sus cosechas, pagaban los créditos y la gente seguía adelante con su microempresa”, aseguró la gobernadora.

Para la mandataria regional, las desacertadas políticas en cuanto a la economía que viene aplicando desde hace años el gobierno nacional, son las responsables en cuanto a la mengua de los ingresos del pueblo.

Pero, pese a la debilidad de nuestra moneda, se sigue adelante con la ayuda a los más necesitados “Cuando íbamos a las comunidades la gente preguntaba: ¿Gobernadora tiene crédito para los emprendedores? y les respondía, pero eso es poco, no alcanza para nada, y cuánto es? Es tanto…bueno eso me sirve, yo hago pasteles, yo hago empanadas, yo hago bisuterías ese préstamo me alcanza para comparar material. Y cuando veía que con tan poco la gente podía transformar ese dinero en un negocio para su día a día, me di cuenta que los tachirenses somos capaces de hacer de una piedra una casa” enfatizó la mandataria regional.

Por su parte, la presidente de Fundesta Dra. Ámbar Flores felicitó a los emprendedores y los estimuló a seguir luchando por su familia y el estado “Emprendedores tachirense son los que llevan la magia de nuestro gentilicio. Para nosotros es una bendición poder contar con ese granito de arena, de poder brindarles a uds apoyo en tiempos de pandemia y que, pese a los obstáculos, nuestra gente pueda aprender nuevos oficios para satisfacer las necesidades de su familia”, manifestó Flores.

Finalmente, los emprendedoras agradecieron la iniciativa del gobierno regional, que, pese a los tiempos difíciles, aseguran que estos créditos vienen a solventar su economía familiar.