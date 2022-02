Presentando, una muy selecta programación , se celebra este Viernes 4 de febrero, el 82 aniversario de la muy querida estación radiodifusora de la Ciudad Capital, “Radio Trujillo 1280 A.M.”. Fundada por Pedro J. Torres Cegarra y Margarita De Jesús de Torres, en el año de l940, y dirigida por los periodistas: Guillermo y Pedro José Torres De Jesús, esta popular estación de Radio, hoy por hoy, la Emisora más antigua, que cubre el espectro radial trujillano. mantiene un envidiable raiting en el Estado, particularmente en la Ciudad Capital, donde se ha ganado el calificativo de “La Emisora del Pueblo”. Se informó que en medio de la Pandemia del Coronavirus, y garantizando todas las medidas de bioseguridad ordenadas por la OMS y las Autoridades competentes, la principal Emisora de la capital del Estado, celebra este Viernes 4 de febrero, su 82 aniversario.

LA FUNDACIÓN CARREÑO OFRECE ESTE JUEVES SU TRADICIONAL SERENATA

Un boletín de Prensa emanado de la popular Emisora, destaca que, a las 4 de la tarde de este jueves, será radiodifundida, la tradicional serenata que todos los años regala la Fundación José Antonio Carreño, dirigida por el Doctor Carlos Carreño. Donde un muy importante grupo de artistas trujillanos, participarán de manera virtual (sin público) de esta ofrenda musical. Se indicó que vocalistas del prestigio de Morella Gómez, Marcos Vale, Dennis Guerra, Àlberto Briceño, Manuel Serrano, Yuraima Vale, Katiuska Morón, Jorge Pacheco, Pastor Suárez, y Milagros Suárez, entre otros.. y participarán den este especial programa..

4 DE FEBRERO, DIA CENTRAL

Desde las 6 y 30 am, de este 4 de febrero, se transmitirá el habitual espacio “CAFÉ, NOTICIAS y LA ENTREVISTA”, que conduce el periodista Guillermo Torres, teniendo como invitados: al intelectual trujillano: Alí Medina Machado, y al destacado músico y compositor, Profesor Tomás Torres López. A las 7,30 am., se difundirá un ESPECIAL DEL “INFORMATIVO MUSICAL 1280”, prestigioso programa que conduce Silfredo Suárez. A las 8,oo am, se cumplirá una Ofrenda Floral a los Fundadores, en el Cementerio “Buen Pastor” de Trujillo y Cementerio Jardín de Carvajal. A partir de las 9 de la mañana de ese día, arrancará el especial Programa «82 AÑOS DE GRANDES ÉXITOS”, producción y conducción del destacado Periodista Orlando Castellanos, junto al musicalizador estrella, Don Numa Barroeta, espacio que nos hará recordar la música que exitò en esa largo trecho, y el manojo de recuerdos de la historia bonita de los 82 años de Radio Trujillo, espacio, que se prolongará hasta la 2 de la tarde. Durante todo el día se dará lectura a las numerosas felicitaciones que se reciben de todo el País y del exterior.

MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS

Como es habitual en la programación aniversario de la popular emisora, a las 5,oo pm., se realizará una Misa de Acción de Gracias, que será presidida por Monseñor José de la Trinidad Fernández, Obispo de la Diócesis de Trujillo, solemne eucaristía que se oficiará desde los Estudios centrales, transmitida de manera virtual, sin asistencia de público.

GRAN FIESTA VIRTUAL

A las 6 de la tarde, arrancará, una gran Fiesta virtual, que animarán los destacados locutores; Juvenal Rosario, Marcial Morón, Silfredo Suárez, Sonia Araujo, Freddy Godoy Bolívar, Enmanuel Rosario, y José Gregorio Daboín, entre otros. Se señaló, que han sido invitados a esta gran gran fiesta virtual, numerosas agrupaciones musicales Nacionales y Regionales, que el pueblo trujillano podrá disfrutar, desde la comodidad de su hogar. Finalmente se indicó, que en medio de esta gran fiesta virtual de este Viérnes 4 de Febrero, para celebrar el cumpleaños número 82 de “La Emisora del Pueblo”, al ritmo de un Mariachi mexicano, se apagarán las 82 velitas, y se partirá la torta cumpleañera