El conflicto armado colombiano, la protestas populares en contra de Nicolás Maduro, el intento de paso de ayuda humanitaria por los puentes internacionales que comunican al Departamento Norte de Santander – Colombia con el estado Táchira -Venezuela, las olimpiadas Tokyo 2020, la caravana de migrantes venezolanos por suramérica y el asesinato de líderes comunitarios colombianos, han sido parte de las historias relatadas desde hace años a través del lente de Luis Robayo, reportero gráfico de la Agencia Francesa de Prensa (AFP).

El 7 de enero de 2022 sus gráficas le dieron la vuelta al mundo por la cobertura de un hecho inédito en Colombia y uno de los primeros en América Latina, la primera eutanasia practicada a un paciente con una enfermedad no terminal. La historia de Víctor Escobar (60), quien vivía en la ciudad de Cali, relatada por Luis Robayo llegó al corazón de muchos, que apoyan o disienten esta práctica mundial.

La solicitud de este colombiano generó inconvenientes judiciales, debates amplios, pues no se permitía en Colombia la eutanasia en estos casos, además de que existía objeción de médicos.

Fotografías de Escobar sentado en su cama, mirando por la ventana, conectado a una bombona de oxígeno de la cual se sostiene con su mano derecha; abrazando y besando a su esposa, y anunciándoles a sus familiares el día en que se practicaría la eutanasia, forman parte del relato visual que recorrió el mundo ese 7 de enero, pero que fue reseñado en octubre de 2021.

El reportero gráfico acompañó a la familia durante cinco días del mes de octubre, conoció como vivían, conversó con ellos, y poco a poco fue entendiendo más el proceso. Cuidó las imágenes que se iban a mostrar a través de la AFP para que no fuera un relato amarillista. La idea era ser respetuoso con Víctor Escobar y su familia, pues se trataba del sufrimiento diario que padecía desde hace más de tres años, con dolores corporales que no soportaba, diabetes, entre otros padecimientos, y por lo cual había decidido solicitarle al gobierno colombiano el fin de su vida.

Recuerda que Víctor se notaba triste todo el tiempo, porque tenía mucho sufrimiento. “A veces se iba de la conversación, se elevaba, era muy complicada su situación. Tenía una serie de calambres, como unos tics, tenía muchísimo malestar, muchos inconvenientes de salud, entonces eso lo hacía sentir a él muy mal y lo mostraba con su tristeza constante. Él estaba muy decidido a hacerse la eutanasia para parar ese sufrimiento, tanto de él como el de su familia”.

Luis Robayo destaca que aunque la familia estaba triste por saber que él quería despedirse de este mundo, entendían la solicitud de este colombiano, cuyo deseo de morir no podía cumplirse porque había trabas legales. Pasó al menos dos años esperando una respuesta positiva.

Califica la cobertura de este tipo de historias de “complicada” por las emociones que genera ver a una persona que está sufriendo. “No es una cuestión tampoco fácil de llevar, y yo procuro ser muy respetuoso también en este tipo de situaciones”.

Al enterarse que se había realizado la eutanasia, Robayo se sintió aliviado porque Víctor logró cumplir el objetivo de descansar de su sufrimiento. Considera que esta era una historia importante para contar porque hay muchos pacientes que están clamando por la “muerte digna”.

“Él (Víctor Escobar) ganó judicialmente y seguí en contacto con ellos, seguí yendo a la casa de él, él vivía con su esposa, la hija de su esposa y una nieta, y seguí obviamente en contacto hasta el último momento. La fecha se supo 15 días antes del procedimiento. Ya después salí de vacaciones, se dio la fecha final y no pude seguir acompañándolos. Al final igual él pidió no publicar más cosas, no quería mostrarse más a los medios, porque también estaba la despedida con su familia, sus familiares querían también que eso fuera más un acto privado”.