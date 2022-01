Espinel se mantiene como líder

A pesar de haber perdió el paso en los últimos 10 kilómetros, el líder Juan Espinel logra mantener la camiseta amarilla que lo a crédito como líder de la Vuelta con tiempo de 15 horas, 31 minutos y 2 segundo, el vendedor de la etapa Eduin Becerra asalta la segunda posición y se ubica a 44 segundo, Anderson Paredes fue otro de los beneficiados del día y es tercero con retraso de 55 segundos.

Que gran carre r a para el trujillano Jhonny Araujo

A pesar de haber terminado con las manos vacías, el desempeño del trujillanos Jhonny Araujo (Fina Arroz) fue espectacular, su trajinar en la segunda parte de la etapa fue de antología para un joven que aspiraba vencer en La Grita y alcanzar el liderato, estuvo a cinco kilómetros de lograr el objetivo, pero al final el pelotón principal logró neutralizar su accionar y no le quedó más remedio que declinar en sus aspiraciones de dar el gran zarpazo. Fue una verdadera lástima que Araujo no lograse llegar victorioso a la meta, venía trabajando desde la primera etapa en busca de la camiseta amarilla, estaba cuarto en la clasificación general y líder de los sub 23, su atrevimiento le costó caro, lo perdió todo cuando estuvo a tan poco de alcanzar la gloria.