Elvins Humberto González./DLA.- Tal como se esperaba. La primera etapa de la Vuelta al Táchira en su edición 2022, resultó todo un espectáculo desde el comienzo hasta el final. Las emociones no se hicieron esperar, desde la primera circunvalación del circuito metropolitano Táriba-San Cristóbal, se vio que el trayecto depararía grandes cosas.

Al final fue una victoria para Colombia, Johan Colón representante de Indeporte Antioquia se alzó con el triunfo en un electrizante final que debió ser revisado por los jueces en el video de meta. Colon venció en la propia meta al representante italiano Dussan Rajovic y al venezolano Xavier Quevedo del equipo Arroz Fina-País de Futuro quienes completaron el podio.

Didier Merchán gran animador

El espectáculo del día resultaron ser, los premios intermedios. Los cuatros sprint disputado fue de mucha entrega y de gran disputa. En ese aparte hubo un gran animado y protagonista, el colombiano Didier Merchán, ficha del Drone-Androni de Gianni Savio. Merchán se convirtió en el primer líder de la carrera en esa modalidad. Animó de gran manera la competencia, vivió gran momento cuando se iba a disputar el último premio, se fue en fuga y logró sacar hasta 2 minutos con 30 segundos de diferencia, luego el pelotón reacción y le dieron caza, pero ya había hecho el trabajo para beneficio propio y de su escuadra.

El equipo Dronde-Androni era el amplio favorito para llevarse la victoria de etapa, mucho se extrañó luego de finalizada la misma, que no había ningún corredor de ellos metidos entre los cinco primeros de la llegada. Sobre este punto trató el team manager de la escuadra Drone-Androni, Gianni Savio quien dijo a los medios de comunicación apostados en la meta lo siguiente: “Hoy ha sido un día agridulce. Esperaba la victoria con el embalador Leonardo Marchori, pero lamentablemente en el curso de la etapa, se encontró mal, con problemas estomacales y no pudo participar en el embalaje final. Pero protagonizamos con Didier Merchán, él estuvo escapado por noventa kilómetros, se subió al podio como líder de la clasificación de sprint y se encuentra quinto en la general. No ganamos, pero honramos como siempre la carrera”, explicó el estratega.

Mil puntos para el público

Una vez más el aficionado del ciclismo tachirense salió a respaldar su Vuelta. El circuito se vio teñido de miles de colores que lucían los asistentes, en cada trayecto se observaba cantidades inmensas de público quienes se deleitan con esta primera etapa que dejó gran alegría.

Otra de las notas positiva y que el público aplaudió, fue el regresara de la Vuelta, y luego de muchos años a la Plaza Bolívar, con llegada de la etapa, las palmas victoriosas del aficionados estaban en plena meta para recibir y retribuir el esfuerzo de los protagonistas. Mil puntos.

Julio Blanco el mejor trujillano

Lamentablemente Trujillo no se hizo presente en la Vuelta al Táchira, la razón: falta de apoyo económico y patrocinio, los corredores trujillanos se fueron a otros equipos. En esta primera etapa el mejor ubicado resultó Julio Blanco, joven que representa a Inversiones Alexander del Táchira, Blanco culminó en la novena casilla con el mismo tiempo del ganador y se ubica en el puesto 13 de la clasificación general a diferencia de 10 segundos con relación al líder. Julio Blanco es hijo de Julio Cesar Blanco, trujillano que se tituló campeón de la Vuelta al Táchira en 1997 corriendo con Kino Táchira. Otros de esta tierra que se mostraron fueron: Carlos Torres y Juan Ruiz ambos vinculados al equipo Deportivo Táchira, ellos fueron muy combativos en el circuito Tariba-San Cristóbal. En el equipo Lotería del Táchira está el corredor Jonathan Eugenio un ciclista nacido en la Mesa de Esnujaque y que venía realizando carrera profesional desde hace vario años en Colombia.

DATOS DE INTERES

2:59:18

Fue el tiempo que registró el ganador de la primera etapa Johan Colon.

4

Vueltas al Táchira en calidad de Comisario Director suma Reiner Neullen, uno de los jueces de mayor capacitación, experiencia y palmarés que tiene Venezuela, y de los de mayores credenciales a nivel suramericano.

LA FRASE

“Una etapa con repechos muy duro, que la hizo más complicada. El equipo confió plenamente en mí y no podía defraudarlos.”

PODIO DE TRIUNFADORES

EN LAS gráficas cortesía de Julio Cesar Rangel, podemos palpar el momento sublime, la hora del festejo, el instante del desahogo, la celebración luego de una ardua jornada como lo fue la primera fracción de la Vuelta al Táchira 2022.

ETAPA 2

Será un trayecto entre Los Almendrones y Ciudad Bolivia en el estado Barinas, con circuito al final. Se disputan 167.9 kilómetros. La salida está pautada para las 10 de la mañana. Cuatro sprint son la atracción del día, dos de ellos de carácter bonificables.