Como destacada e histórica se puede calificar actuación del Drone Hopper en el inicio del Giro en Italia, uno de los tres máximos eventos ciclísticos a nivel mundial.

El equipo dirigido por Gianni Savio alcanzó una histórica primera etapa, que comenzó desde Budapest y terminó en Visegard con la victoria de Mathieu Van der Poel.

La noticia recayó en Filippo Tagliani y Mattia Bais los dos hombres del Drone Hopper – Androni quienes fueron los grandes protagonistas con una larga escapada de más de 180 kilómetros, y que lastimosamente fue neutralizada a solo 13 kilómetros de la meta.

Lo histórico fue, que en la escapada se encontraron solo los dos hombres del Drone Hopper – Androni, sin algún corredor de otro equipo. «En la reunión técnica – declaró el General Manager Gianni Savio en comunicado de prensa – he dicho que en la primera escapada del Giro, no podía faltar un corredor de nuestro equipo. Me alegro con Filippo Tagliani y Mattia Bais por la espectacular actuación, que creo pueda representar un récord en la historia del Giro Italia. Por supuesto, estamos orgullosos del liderato que tenemos con Filippo Tagliani en las dos clasificaciones, de las Metas Volantes y de los Kilómetros en escapada.»

_____________________________________

Elvins Humberto González

elvins5050@gmail.com