Xavier Quevedo, corredor de 30 años y que presta sus servicios para la escudería del Fina Arroz-Fundación

País de Futuro completó este martes 18 de enero un jornada memorable, se adueñó por completo de la tercera etapa de la Vuelta al Táchira. Hizo un arrase total de todo lo repartido en el trayecto entre Socopó y Barinitas de 138 kilómetros. Ganó la etapa, se acomodó como líder, además se impuso en los sprint del día, y también encabeza ese departamento.

Quevedo asume el liderato al imponerse en el embalaje a sus compañeros de fuga Daniel Abreu (JHS Grupo), Juan Espinel (JB-Arroz Zulia Colombia), todos con tiempo general de 3 horas, 13 minutos y 19 segundo. A 7 segundos arribaría David Mendoza (UM-Bandesco).

El nuevo líder le encaramó casi tres minutos de diferencia al pelotón principal donde se quedó anclado el ex líder Dusan Rajovic.

Fue una etapa muy rápida de terreno plano en casi su totalidad, hubo un pequeño ascenso sobre el final el cual Quevedo y compañía lograron solventar sin dificultades para ir en busca de la meta.

La etapa originalmente tenía como destino la población de Santo Domingo en lo alto del páramo merideño, a última hora la comisión técnica y organización tomaron la terminación de varias el tramo debido a las dificultades en la vía.

Con estos resultados Xavier Quevedo pasa a dominar la clasificación general con un registro de 9:56:43, con 18 segundos de ventaja sobre Daniel Abreu y 20 sobre Juan Espinel. El ex líder Rajovic quedó relegado a 3 minutos 15 segundos.

¿Quién es Xavier Quevedo?

Es un corredor nacido en la petrolera ciudad de Bachaquero, estado Zulia. Allí creció y comenzó a dar sus primeros pedalazos en las rutas infantiles, siempre aupado y acompañado de su progenitor quien ha sido su gran mentor y guía para tomar camino en el mundo de las bielas.

En una oportunidad fue descubierto por el ojo clínico de la gloria del ciclismo trujillano Nelson Cabrera, quien lo vio correr en las categorías menores, Cabrera había quedó impresionado por el accionar y condiciones de aquel chamo principiante, un día le invita a Valera, y logra juntarlo con su grupo en la ciudad de las Siete Colinas, ya instalado en Valera, Quevedo comienza a despuntar, su actuación sobresalía sobre el resto del grupo de compañeros, paulatinamente Cabrera lo va llevando hasta destacarse en los eventos de carácter nacional en representación del estado Trujillo tanto en juveniles, sub 23 y élite. Con el pasar del tiempo Xavier se va convirtiendo en un corredor de potencia, va entrando en el grupo selecto de los mejores del país, sus condiciones para el embalaje final eran su sello de garantía. Los triunfos fueron llegando uno tras otros, ya en toda Venezuela se hablaba de aquel pequeño corredor que colocaba a Trujillo en lo alto, un corredor pequeño de estatura pero con unos pulmones gigantes y una excelente resistencia física.

Su desempeño lo hacen llegar al lote de los elegidos para las distintas selecciones nacionales de cara a eventos internacionales. Ya para 2010 da el salto desde Trujillo, se instala con el equipo de su estado natal, de la mano de Hernán Alemán se convierte en una de la fichas más prestigiosas del otrora equipo Gobernación del Zulia con el cual demostró su dotes para el calapié. Mas adelante comienza un recorrido por diversos equipos nacionales, entre ellos conforma la escuadra Androni-Yaracuy un gran proyecto que bajo la coordinación de Francisco Pazos y supervisado por el team manager Gianni Savio en un convenio con la FVC el cual le daba la oportunidad a los corredores juveniles y sub 23 poder conseguir fogueo y preparación en Europa a donde Quevedo logra llegar con la tutela de Savio, con experimentado estraga hace temporada en Italia, pero por algunas circunstancia no logra afincarse y regresa al país donde continuó demostrado sus calidad.

La carrera de Quevedo fue presentando dificultades, algunos altibajos le fueron mermando protagonismo, ya los triunfos no eran tan evidentes, su accionar no era el mismo. De a poco aquel nivel se fue apagando.

Se aferró a su fe, y regresó triunfal

Luego de dos años sin competir, en los cuales ya muchos lo hacían retirado, en el año 2021 regresa para participar en la Vuelta a Venezuela.

Ese regreso no pudo ser mejor, Quevedo se presentaba con el equipo Fundación País de Futuro, equipo que le brindó la oportunidad de volver a montar bicicleta.

Se aferró a fe, siempre le pidió a Dios que lo iluminara en ese regreso, era una prueba de fuego para él. Esa fe tuvo recompensa, en ese 2021 conquista la etapa quinta de la Vuelta a Venezuela en la ciudad de Acarigua, donde volvió a presentar sus credenciales, victoria que serviría de motivación para continuar. Hoy esa fe le ha permitido, ha vuelto a sonreír, se le nota que está disfrutando nuevamente lo que le apasiona, demostrado que ha recuperado su nivel, y que a su 30 años, ya mucho más aduro y enfocado, viviendo a plenitud una segunda oportunidad, la cual va a aprovechar al máximo en esta edición 57 de la Vuelta al Táchira en la cual ha logrado subir al podio en las tres primeras etapa buscando siempre la victoria, pues bien, la tercera fue la vencida, es el nuevo líder de la Vuelta.

Jhonny Araujo, mejor Trujillo

Otros de los talentos nativos de Trujillo, es Jhonny Araujo, corredor que desde hace varios años forma parte del equipo Fina Arroz-Fundación País de Futuro. En esta tercera etapa Araujo realizó una extraordinaria carrera y fue uno de los grandes aliados del líder y compañero de equipo Xavier Quevedo.

El trujillano entró en la quinta casilla de la etapa a 36 segundos, puesto que lo hizo subir a la quinta casilla de la clasificación general a un minuto del líder.

Dos bajas sensible para Drone-Androni

El equipo Drone-Androni emitió un comunicado por parte de su team manager Gianni Savio, quien anunció la baja de dos de sus corredores Leonardo Marchiori y Filippo Tagliani ambos embaladores, sus principales carta para la primera parte de la carrerea. “Los corredores no han tomado la salida en la tercera etapa. Comenzaron la Vuelta enfermo, con problemas estomacales, por lo cual no pudieron participar en los embalajes de las dos primeras etapas. La situación empeoró y no tenía sentido hacerlos continuar, ya que considero, que primero está la salud de ellos”, manifestó Savio.

Sobre la estrategia a seguir luego de esta dos lamentable bajas, señala lo siguiente: “Bueno, con respecto a la segunda mitad de la carrea, tengo mucha confianza en los tres colombiano para encarar las etapa de alta montaña”.

Clasificación de la Etapa

1-Xavier Quevedo (Fina Arroz) 3h 13’19»

2-Daniel Abreu (JHS) MT

3- Juan Espinel (JB) MT

4.- David Mendoza (MU Training) a 7″

5.- Cristian Ríos (Corratec) a 36″

6.- Jhonny Araujo (Fina Arroz) a 36″

7.- Jonathan Camargo (Orgullo Andino) a 2’45»

8.- Johan Colón (IDEA) a 2’45»

9.- Juan Restrepo (IDEA) 2’45»

10.- Didier Merchán (Androni Giocatolli) a 2’45»

Clasificación General

1- Xavier Quevedo (Fina Arroz) 9h 56’43»

2- Daniel Abreu (JHS) a 18″

3- Juan Espinel (JB) a 20″

4.- David Mendoza (MU Training) a 30″

5.- Jhonny Araujo (Fina Arroz) a 1′

6.- Cristian Rios (Corratec) a 1′

7.- Johan Colón (IDEA) a 2’53»

8.- Dusan Rajovic (Corratec Europa) a 2’53»

9.- Didier Merchán (Androni Giocatolli) a 3’06»

10.- Reynaldo Arocha (Gran Misión Transporte) a 3’06

ETAPA 4

La cuarta fracción de la Vuelta al Táchira edición 57 se disputará en el trayecto, Lagunillas y Mérida, será 123 kilómetros, siempre y cuando no se presenten nuevamente cambios en el recorrido a último momento.

Será una etapa de muchos desniveles, con una serie de chinchorros que la hace mucho más difícil, al final hay un pequeño repecho montañoso en los últimos 10 kilómetros previos a la meta.

Se disputarán cinco premios intermedios, cuatro serán sprint y un puerto de montaña disputado en la propia meta de categoría A.

La etapa servirá para que los escaladores y candidatos a disputar el podio final caliente motores, ya que será el abre boca de los tramos de alta montaña las cuales decidirán el futuro campeón. En este trayecto seguramente se presentaran muchos ataques, sobre todo por parte de aquellos equipos y corredores que se han visto perjudicados en los tres primeros días.

DATOS DE INTERÉS

El equipo Fina-Arroz Fundación Venezuela País de Futuro domina en totas las clasificaciones de esta Vuelta al Táchira 2022 cuando se han disputado tres etapa.

9:56:43

Tiempo total en la clasificación general de Xavier Quevedo para acomodar se como líder de la carrera. Para la cuarta fracción deberá enfrentar los fuerte ataques que seguramente el van llover durante el recorrido.

6

En total son los trujillanos que vistiendo lo colores de otros equipos participan en esta Vuelta al Táchira, son ellos: Carlos Torres y Juan Ruiz por Deportivo Táchira, Yonathan Eugenio por Lotería del Táchira, Julio Blanco por Inversiones Alexandra, Jhonny Araujo con Fina-Arroz-Fundación Venezuela País de Futuro, José Castillo por UTB-Banesco.

LA FRASE

“Primer debo dar gracias Dios por este éxito que hemos logrado en la ciudad de Barinitas con el triunfo de etapa. Gran parte de esta celebración, ha sido por el esfuerzo y trabajo de mis compañeros de equipo, se han portado a la altura, sin la ayuda de ellos esto no hubiese sido posible. Todos lo planificamos la noche anterior, y Dios nos iluminó el camino de la victoria”.

XAVIER QUEVEDO, Líder

__________________________________

Elvins Humberto González

elvins5050@gmail.com

.