Desde hace varios días nos comenzaron a llegar información sobre los movimientos que se viene ejecutando, en pro del recate del ciclismo en el estado Trujillo, tanto por ente público como privado.

Esas informaciones la comenzamos a procesar e iniciamos una serie de indagaciones, buscando siempre la veracidad de dichos datos que nos estuvieron llegando. Al final de nuestra investigación, logramos verificar que todo era cierto, que había un plan estratégico por parte del Gobierno Regional que tiene al frente al Mayor, Gerardo Márquez y a las autoridades deportivas regionales.

La idea es, devolverle al deporte de las bielas regional el brillo que por año e historia ha tenido a nivelo nacional e internacional. Es así como sé dio inicio a estructurar un plan, y en ese plan estaba el nombre de la persona que tendría la responsabilidad de llevar adelante la restructuración del nuevo equipo de Trujillo en todos su aspecto, el elegido para fungir como Director Deportivo (DD) es; Omar Pumar, ex corredor y ex Director Deportivo de Lotería del Táchira, JHG Grupo, Deportivo Táchira entre otros, nacido en Caracas, pero que se erigió como figura en el estado Táchira, un hombre de gran cartel en el ciclismo en Venezolano, un campeón a todo dar, un hombre que como ciclista activo sumó grandes triunfos con equipos como Lotería del Táchira entre otros, igualmente lo hizo a nivel de selecciones nacionales en los distintos eventos del ciclo olímpico, un corredor que llegó a ir al ciclismo europeo donde corrió Tour de Francia, Vuelta a España y Giro de Italia. Su carrera como técnico también le ha deparado muchos éxitos en Lotería del Táchira donde estuvo durante muchos año, más recientemente con el Deportivo Táchira con quien suma dos títulos de Vuelta al Táchira como entrenado. Mucho han sido los triunfos de Pumar tanto a nivel de atleta como técnico, en su vitrina historia suma triunfos en Vuelta a Venezuela, Vuelta al Táchira, Vuelta al Zulia, y sin dudas en los Campeonatos Nacionales. Sin duda que, Omar Pumar cuenta con un aval extraordinario, una experiencia que le servirá de mucho para logar los objetivos que se trace con Trujillo. Aunque no la ganó, corrió y fue protagonista en Vueltas a Trujillo.

Pumar viene de ganar la Vuelta al Táchira 2022 dirigiendo al club Deportivo Táchira.

Se espera por el anuncio oficial

Según la fuente, todo está prácticamente listo y acordado, solo se espera por el anuncio oficial lo cual estaría a cargo del propio Gobernador, Gerardo Márquez.

Del Mayor Gerardo Márquez conocemos su entusiasmo por el deporte, un seguidor de ciclismo tal como lo hace con el fútbol, y entre plan deportivos de su gobierno estaba el poder levantar el ciclismo regional, luego de venirse a pique luego de la última Vuelta a Trujillo en 2016. En estos últimos años el descenso ha sido pronunciado, la se ha visto mermada desde lo organizativo, dirigencial y deportivo. Luego de tanta oscuridad, pareciera que al final del pelotón se ve una luz esperanzadora para saltar al frente buscando estar nuevamente en la cúspide, sitio donde el calapié de Trujillo históricamente siempre había estado.

Entre otras cosas que logramos conocer es, que se tiene muy adelantado lo relacionado al trabajo de logística y estructuración de la nómina de corredores, los objetivos y metas, entre otros aspectos.

Había que arreglar la casa

Desde comienzo del año se estuvo hablando mucho de la posibilidad del regreso de la Vuelta a Trujillo, incluso se logró inscribir ante la Federación, pero esa posibilidad posteriormente se abortó, el propio Gobernador se habría opuesto a realzar una Vuelta a Trujillo sin contar con una estructura fuerte a nivel de equipo, de corredores, organización, dirigencia y sobre todo la parte económica la cual es vital para cualquier proyecto calipédico. Había que organizar y arreglar la casa para poder aspirar, y así poder contar de nuevo con una Vuelta al Trujillo, esa restructuración comenzaba por levantar buenas bases que pudiera sostener un proyecto como el que se han propuesto, y que está apunto de hacerse oficial.

¿Quién es Omar Pumar?

Omar Enrique Pumar Roldan

(Caracas, 18 de septiembre de 1970)

Ciclista profesional entre los años 1988 y 2002.

Nació: 18 de mayo de 1972 (49 años)

Palmarés

1992: 1º en Clasificación General Clásico Ciclístico Banfoandes

1993: 1º en Clasificación General Clásico Virgen de la Consolación de Táriba, 1º en Clasificación General Vuelta a Venezuela

1996: 1º en Clasificación General Vuelta al Zulia, 1º en 11ª etapa Vuelta al Táchira

1998: 1º en 11ª etapa Vuelta al Táchira

2000: 1º en 9ª etapa Vuelta al Táchira

Grandes vueltas

Giro d’Italia (1996), puesto: 39

Giro d’Italia (1997), puesto 73°

Tour de France (1997), puesto 105°

Vuelta Ciclista a España

Equipos

1988 Lotería del Táchira

1992 Cadafe

1994 Brescialat, Italia

1996 San Marco Group, Italia

1997 Brescialat, Italia

2000 Café de Costa Rica, Costa Rica

2001 Lotería del Táchira

___________________________________________________

Por: Elvins Humberto González

elvins5050@gmail.com