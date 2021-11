Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130) Este domingo 21-Nov., llega la hora de la verdad para los oficialistas y opositores de Boconó, el Jardín de Venezuela. Si hasta ahora han sabido mantener la calma para no empañar un evento democrático, no vemos la razón para que no se mantenga la sensatez durante las próximas horas, que realmente son cruciales en Venezuela, por el proceso electoral que está en marcha para elegir: 23 gobernadores; 335 alcaldes; 253 legisladores regionales y 2.471 concejales en todo el país.

Es importarte recordarles, que la campaña electoral culminó, ya que desde el 28-O y hasta el 18-Nov., la dirigencia de Boconó, junto a los aspirantes a los distintos cargos de elección popular, estuvo tratando de conquistar los 69.744 electores que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) están aptos para sufragar en los 118 centros de votación que funcionarán en las 12 parroquias y en las que estarán instaladas 148 mesas electorales. Esta información es producto de los últimos registros electorales y la depuración por los fallecidos realizada en nuestra jurisdicción.

Conciencia

Podemos adelantarles que hasta donde tenemos información y por los sondeos que por nuestra cuenta realizamos, se prevé una gran participación y el ganador será el pueblo, que masivamente, con muchas expectativas y gran civismo, estará en esta fiesta electoral y no precisamente bailando al son que le toquen, sino al que le dicte su propia conciencia.