José Rojas/DLA.- En rueda de prensa con todo el equipo regional conformado por Carlos Felipe Sierra, presidente, Jesús Peña secretario General del estado Trujillo, Sonia Araujo, coordinadora de organización, Norlymar Miranda coordinadora de comunicación y Gerardo José Torrealba coordinador municipal de Valera, el partido nacional Encuentro Ciudadano, cuya coordinadora nacional es la diputada Delsa Solórzano, festejaron su primer aniversario de actividades en Trujillo.

Su presidente local, Carlos Felipe Sierra, rememoró los inicios del movimiento político Encuentro Ciudadano en el estado, y hoy a un año de vida como organización política, podemos asegurar que estamos en la ruta correcta, al darle a los trujillanos una nueva alternativa de participación ciudadana y de involucrarse de manera sana y honesta en la lucha por sus reivindicaciones. Acotó Sierra que cuentan con una estructura regional y municipal en todos los municipios de la geografía trujillana. Hemos logrado conformar todas las estructuras necesarias para responder a las exigencias políticas del momento.

Ratificamos el compromiso de trabajar, hacer la lucha para salir de este nefasto gobierno nacional regional y municipal que ha sumido al país y al pueblo trujillano en la pobreza y miseria.

Al ser preguntado por su posición ante las elecciones el 21N, dijo que Encuentro Ciudadano se enmarca dentro del Frente Amplio, aclarando que dicha organización no discutió la participación electoral, sino que de manera autónoma el G4 decidió participar, lo que respetamos pero no compartimos; creemos y sostenemos que no hay condiciones electorales que permitan una trasparencia en este proceso electoral el 21N, no se dieron los cinco puntos iniciales de la discusión, el actual CNE no es independiente, está supeditado al gobierno, no se han dado las tarjetas legales a Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, no se garantiza el derecho al voto de manera secreta y directa, hay condicionamientos para votar, como tampoco ha cesado la persecución política, por lo que nosotros como organización política hemos decidido no ir a las elecciones del 21N, ni apoyar a candidato alguno.

Casos de corrupción

En cuanto al debate político del país sobre los manejos dolosos, tanto de los fondos de la ayuda humanitaria y algunas empresas del Estado manejadas por el Gobierno Interino de Juan Guidó, denunciadas por Calderón Berti, y Julio Borges. Respondió Sierra.-se debe puntualizar que ante estas circunstancias denunciadas el mismo Juan Guaidó solicitó ante la Asamblea Nacional ilegítima que abriera una investigación, lo que da pie a indicar que sí hay la intención de aclarar tales procedimientos, caiga quien caiga, denunciaremos la corrupción, no taparemos sinvergüenzas, se trata de hacer política de manera distinta, y hablarle a la gente con sinceridad.

Qué opinión le merece el caso de Alex Saab: Esta caso fue denunciado desde hace varios años, cuando este ciudadano se vio involucrado en el cargamento de las Cajas Clap con comida y enlatados en mal estado. Hoy se le acusa con 8 cargos por lavado de dinero, la justicia tarda pero no olvida, deberá pagar el daño hecho al país.

Reconocimiento nacional

Para finalizar este encuentro aniversario con los medios de comunicación se oyeron a través de audios los saludos de la dirigencia nacional: Leída Brito del frente de Mujeres, Nicolás Sosa coordinador nacional del movimiento Encuentro Ciudadano, Hugo Valera, secretario nacional de los trabajadores.

Delsa Solórzano presidenta de esta organización política anunció que llevan tres años consolidándose en el país como la principal fuerza política y hoy Trujillo cumple un año, con un excelente equipo, que han sembrado al Encuentro Ciudadano en cada rincón y comunidad del estado Trujillo, tenemos una manera de hacer política colocamos a Venezuela por delante a los intereses del país y su población como la prioridad número uno y Trujillo no escapa a esta manera de entender la política, primero la gente.

