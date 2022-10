En 60% disminuyeron las ayudas y donaciones a las casas abrigo de las personas de la tercera edad en el estado Táchira, situación que mantiene muy preocupados a los responsables de estas instituciones que por año, han vivido del apoyo y de la generosidad de algunos ciudadanos, gremios y productores.

Carlos Fuentes, abogado de la Diócesis de San Cristóbal y quien por muchos años se ha dedicado a gestionar las ayudas para las casas hogar de los abuelos, manifestó que a medida que se han ido incrementando los costos, la situación se hace más difícil.

Agregó que en estos momentos es mucho más difícil darles a los abuelos proteínas, es decir no cuentan con pollo, carnes rojas, ni pescado. Precisó que no tienen capacidad para adquirir todo lo que necesitan los abuelos y por eso exhortó a los ganaderos y productores para que les colaboren.

«El pollo es demasiado escaso, tenemos que comprar, poquito, pero hay que comprarlo, es poca la generosidad que tenemos», manifestó.

Carlos Fuentes precisó que la directiva de la casa Hogar María de Los Pobres de Zorca, realizará un censo de los productores, colaboradores y ganaderos que siempre los han apoyado porque es muy difícil la situación actualmente.

Contó que si les regalan una res, tienen que ponerse de acuerdo todas las casas hogar y buscar la forma de comprar el combustible para retirar la carne y distribuirla entre todos.

Confesó que por los momentos tienen muy poco apoyo gubernamental y aseguró que la primera dama del estado Táchira, Karen de Bernal, es la única que los ha estado apoyando.

Dijo que los abuelitos no se acuestan sin dormir, porque siempre la providencia divina y los corazones generosos, no solo del Táchira, también de personas de Guasdualito, Cúcuta y de otros estados del país, los ayudan.

Relató que, por ejemplo, para la casa Hogar San Pablo, se necesitan 20 kilos de carne para el almuerzo de todos los abuelitos y no tienen la capacidad para comprarlos.

Afirmó que las proteínas las sustituyen con huevos y sardinas y en las noches, los abuelitos comen avena con pan, algunas veces sin leche.

Sobre los medicamentos que necesitan, contó que hay abuelos enfermos y con tratamientos, algunos con enfermedades ya avanzadas y con pronósticos terribles, pero en ocasiones hay que quitarle medicamentos a unos para dárselos a otros.

Fuentes aseguró que tienen varios médicos amigos de diferentes centros de salud privado que los ayudan.

Tienen muchas solicitudes

El abogado Carlos Fuentes, está preocupado porque todos los días tienen solicitudes para ingresar más abuelos a las hogares de cuidado.

Indicó que en el hogar San Pablo, tienen más de 80 solicitudes y en el María Madre de los Pobres que está fuera de la ciudad, especialmente en Zorca, tiene 15 o 16 solicitudes, «no podemos recibir, hay pedimentos que no podemos cumplir y exhortar a las familias que esos no son almacenes de abuelos , que no son hospitales, son casas hogares de abrigo», expresó.

Recordó que en el municipio San Cristóbal está el hogar San Pablo, el Medarda Piñero, el Padre Lizardo y el María Madre de los Pobres de Zorca.

Por: Zulma López / DLA

.