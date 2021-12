En un 80% ha disminuido la producción porcina en Táchira, según estimaciones de la Asociación de Productores Porcinos en la entidad.

La merma en la producción se debe a que, de 300 productores de cerdos con granjas establecidas de manera formal, solo quedan 15; adicionalmente hay un grupo de pequeños productores con crías en sus patios, que agrupados, no son muchos, refirió Yuvan Rosales, representante de los productores de porcinos en la región.

Rosales expuso que hace cuatro años a nivel nacional se sacrificaban 15000 cerdos diarios, en la actualidad solo se sacrifican entre 2000 y 2500.

Rosales detalló que el kilo de cochino es vendido prácticamente a precio de costos de producción, sin generar ningún tipo de utilidad, lo que desestimula la inversión y ha hecho que poco a poco los productores vayan cerrando las granjas.

Producir un kilo de cerdo en pie cuesta 2,6 dólares, sin utilidad, mientras que en la calle es vendido a casi por el mismo monto. En la región fronteriza, el kilo de pulpa de cochino se ubica entre 21.000 y 24.000 pesos, el kilo de pernil entre 18.000 y 20.000.

En canal, la carne de cerdo tiene un precio establecido entre 12000 y 13000 pesos, equivalente a 3,5 dólares.

«Deberíamos estar vendiendo en 4 dólares en canal y 3 dólares en pie, para que nos genere una utilidad», especificó Yuvan Rosales.

Además, en el país no existe una alta demanda de carne de cochino, debido al bajo poder adquisitivo de los venezolanos, explicó.

Caída de las ventas en un 60 % en esta temporada

El representante del sector porcino detalló que en lo que va del mes de diciembre las ventas han bajado un 60 % en comparación con años anteriores.

«Y lo vemos por la cantidad de cerdos que se sacrifican en el matadero, en los meses de diciembre en los días lunes habían 800 cerdos sacrificándose; el día lunes había 300 y el martes no llegaban a 200», describió.

Con relación a la compra – venta de cerdo en Táchira pareciera que las personas están dejando para última hora las compras, por ende, los vendedores de cochino guardan la esperanza de que las ventas mejoren durante las últimas dos semanas del año.

En lo que va del mes de diciembre el mercado se ha estado moviendo relativamente normal como el resto del año, añadió Rosales, solo se han registrado un poco de ventas más que se estiman llegan al 20%, no obstante en el mes decembrino los productores de cerdo siempre esperan que las ventas sean superiores, dijo Rosales.



Productores de cerdo desean exportar

«Tenemos que estructurar algún tipo de políticas con el estado para que nuestra producción vaya a mercados internacionales y se le de un valor agregado a la producción nacional», refirió el productor de cerdos.

Señaló que los mismos venezolanos se han comenzado a regular, pues ahora si los precios están altos, las personas no compran, lo que no cubre las expectativas de los productores, de allí que considera que es el momento de conquistar nuevos mercados que les permitan mantener el equilibrio económico.

«Hay una apertura del gobierno para apalancar y producir, pero si no hay precios, por más que tú des créditos, por más que quieras impulsar, no va ser atractivo, porque la actividad necesita un precio justo para lo que nosotros producimos, si no tenemos un precio justo, esto va ir hacia atrás cada vez más», aseveró Yuvan Rosales.