Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com

Mientras en La Urb. El Rincón 3 se derrama el agua, en el centro de Boconó claman el preciado líquido y en nuestro urbanismo y apenas a unos metros de donde hace más de 15 años construyen el Simoncito “Por Los Caminos de Bolívar” diariamente el agua corre por sus calles, pero en otras comunidades, está escaseando agua para el consumo humano. Lo dice el inmutable luchador social Juan Carlos García, quien siempre ha demostrado su preocupación por las 12 parroquias de nuestro municipio.

Por el problema del agua – comenta García – mi llamado fue y sigue siendo reiterativo a la empresa Hidroandes, al nuevo alcalde y los integrantes de la Cámara Municipal, para que velen por el buen funcionamiento de los servicios públicos y en este caso, el agua que en todo instante es necesaria, pero que en este momento de pandemia, es muy vital.

Da lástima lo que sucede en nuestra comunidad, porque a quienes les compete, no les hemos visto el menor interés en atender este problema por el desperdicio de agua que diariamente observamos, mientras en otros sectores está escaseando.

Decretar continuidad administrativa

Con respecto al Simoncito, también el líder social expresó: El Simoncito desde el Dr. Gílmer Viloria, que fue el que lo proyecto, ya lleva cuatro gobernadores; además de cuatro alcaldes y tanto los primeros, como los segundos, todos correspondientes a una sola corriente gubernamental, pero han transcurrido más de 15 años y discúlpenme el pesimismo, pero mientras en nuestro país, no se permitan decretar la continuidad administrativa, esa y otras obras que están en igualdad de condiciones en nuestra comunidad y en el resto del municipio Boconó y nada más que por egoísmo e indolencia, no serán concluidas y pensar que son varias las obras que están durmiendo el sueño de la eternidad. En Boconó parece que los gobernantes no tienen visión de futuro y eso es muy lamentable, porque todas estas obras paralizadas, se empezaron con una gran visión, pero la pereza mental de los gobernantes, no les deja avizorar un futuro promisorio.

La confianza perdida

En un nuevo intento por llegar hasta los entes gubernamentales, reiteramos el llamado para que en el 2022, independientemente de la solicitud de referéndum que están planteando, traten por todos los medios de recuperar la confianza perdida por parte de la ciudadanía y esto se logrará, atendiendo las necesidades de las comunidades. En eso debe estar el alcalde, concejales, diputados (AN), legisladores regionales y el propio gobernador, con miras a que el nuevo año nos traiga soluciones tangibles.