En la populosa comunidad de Miticún parte baja, no les falta un problema, pero esta vez solo se van a referir a 3 que les están generando una gran incomodidad por las fallas que incomoda a toda la populosa comunidad. Así lo señala Arquímedes Bastidas Azuaje, miembro del comité de contraloría del Consejo Comunal Mario José Lozada.

En esta oportunidad el vocero comunal ratifica su reclamo por las 107 bombonas de los siguientes tamaños: 10, 18, 27 y 43 kilogramos y que hace más de un año la populosa comunidad de Miticún hicimos entrega a la empresa Campesino Gas y esta es fecha que no las han devuelto. «Esto está generando una gran incomodidad a las familias de nuestro sector y por eso a quienes les compete, deben activarse para ayudarnos a subsanar esta situación con la cual llevamos más de un año y por tratarse de una larga espera, nosotros esperamos ser atendidos».

También nos corresponde el reclamo a los organismos porque tampoco nos han dado respuesta al alumbrado público de nuestro sector desde la entrada por La Sabanita, pasando por “La Joya” y llegando a la parte baja de esta comunidad. Esto más bien asemeja una boca de lobo. No estamos generando una falsa alarma al denunciar que hemos conocido de atracos y que algunos aberrados, han pretendido abusar de damas indefensas que retornan de sus trabajos o estudios, porque conociendo esta situación, solo por necesidad, una persona puede andar en la calle durante las horas nocturnas.

Nuevamente un basurero

Los habitantes de Miticún esperamos también ser escuchados y recibir la solución al problema que sigue y que es competencia directa de la municipalidad, porque lo nuestro no termina con lo relatado – nos dice Arquímedes Bastidas – También hacemos un llamado a la Dirección de Servicios Públicos porque ante la falta de un buen servicio, se está generando nuevamente un basurero público, lo cual no justificamos, pero que las personas se ven precisados a tener que lanzar sus desechos en cualquier lugar y no encontraron otro, que la vía alterna más transitada de nuestro sector y que está generando una contaminación ambiental a todo nuestro entorno.

Solventaron en vía principal

Respecto al problema de la basura en Miticún, logramos conocer que vecinos de esta zona y la Dirección de Servicios Públicos de la alcaldía, implementaron un operativo de limpieza logrando solventar el problema en la entrada de la vía principal, pero no sucedió lo mismo en la vía alterna. Habitantes de Miticún parte baja y que diariamente transitan este lugar, esperan que un operativo similar les favorezca, quedando en la espera de ser atendidos.

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com