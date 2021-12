Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130).- La situación comercial (Relación empresa – cliente) de algunas distribuidoras de gas doméstico (GLP), no es del todo normal, ya que algunas de estas y de lo cual están enterados las autoridades municipales, incluyendo la fiscalía del Ministerio Publico que hasta el momento no han logrado que la misma se normalice. Así lo reitera Arquímedes Bastidas, vocero de contraloría del Consejo Comunal Maestro Mario José Losada, residente de la parte baja del sector Miticún y quien por espacio de 10 meses ha venido planteando dicha anormalidad.

Debemos reiterar nuestro llamado tanto a las autoridades como a la empresa que le hicimos entrega de nuestras bombonas de GLP, las cuales fueron recogidas desde el pasado 18 de febrero y después de 10 meses, no nos han regresado nuestros cilindros pese a que ellos mismos han hecho jornadas de abastecimiento en esta y otras comunidades, para lo cual la devolución siempre la hacen en tiempo record, porque así lo verifican los beneficiarios, quienes aseguran que en un lapso no mayor de 5 días, hacen el retorno, mientras nosotros vamos para el año de haber confiado en dicha empresa y nos siguen quedando mal. Esto no puede tener una explicación lógica por lo que sin complejos de ninguna índole, lo hemos tomado como un maltrato o discriminación social.

Reunión con autoridades

No es posible que una empresa que sea solvente y con tantos años prestando la distribución del GLP, de la noche a la mañana, ellos mismos se desprestigian y no vengan a decir que somos los clientes quienes estamos lanzando dardos o buscando descalabrar sin ninguna razón.

Con relación a la reciente reunión de las empresas y las autoridades municipales, Bastidas dijo sentirse muy satisfecho, porque este tipo de control debe existir entre los encargados de regir los destinos del municipio y las empresas proveedoras de algunos servicios básicos, porque eso está estipulado dentro de las gestiones que por Ley les corresponden y es necesario un órgano contralor tanto para los distribuidores de GLP del sector oficial (Gas Comunal) y las empresas privadas que prestan este servicio.

Aquí las reuniones deben ser para buscar soluciones efectivas y no para darle más larga a los problemas que como como en nuestro caso con el gas doméstico, llevamos 10 meses esperando los cilindros llenos y cuyo costo también fue cancelado.

Basurero público en Miticún

Igualmente quiero referirme al pésimo servicio de aseo urbano porque también hemos presentado quejas por la pésima recolección de los desechos sólidos. Nosotros entendemos que el municipio Boconó es una gran extensión geográfica y en este sentido se deben tomar las previsiones y más en este momento de pandemia y sus derivaciones, que cada vez nos obligan a ser más previsivos, pero la basura no puede ser un buen aliado para mantenerla en nuestras casas de Miticún. Como consecuencia de lo anterior, se está generando un basurero público por nuestros alrededores y a ciencia cierta no sabemos quién o quienes lo están originando. Eso quizá lo aprovechan por el pésimo alumbrado público de nuestra comunidad.

dlahectorb@gmail.com