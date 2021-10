@YanaraVivas /SNTP 6961/CNP 16770

Tras realizar un censo sobre las condiciones en que se encuentran los planteles educativos, la Federación Venezolana de Maestros, seccional Mérida, asegura no hay condiciones físicas apropiadas para iniciar clases presenciales.

Ramón Alí Contreras, presidente de la FVM- Mérida, informó un alto índice de escuelas en la entidad presentan con problemas de filtraciones, baños dañados y falta de agua, pues durante el tiempo de pandemia no han sido atendidos.

Sobre la vacunación aseguró existe también un importante porcentaje que se niega a la inmunización contra el covid, significando un alto riesgo para ellos y sus compañeros de trabajo al volver a las aulas, dijo Contreras.

El aumento salarial es otro de los puntos incumplidos por parte del Ministerio de Educación. Para nadie es un secreto que el salario docente no alcanza ni para medio comer, ni trasladarse a los sitios de trabajo, o cubrir necesidades básicas, dijo el representante de los docentes en Mérida.

Para este mes de octubre los docentes estamos esperando el aumento sustancial de salario, para devengar el equivalente entre 300 y 400 dólares, sin que se tenga respuesta efectiva hasta el momento, aseguró Ramón Alí Contreras, reiterando el docente no escapa de la hiperinflación y el caos que padece el país, donde no puede no adquirir los medicamentos que requiera.

Los padres y representantes también tienen temor de llevar a sus hijos a clases, ante el aumento significativo de casos de coronavirus en menores, finalizó Contreras.