Habitantes de las parroquias Guaramacal y Vega de Guaramacal, evidencian la invasión de las peligrosas culebras “Macaurel” según lo expresa Teófilo “Toco” Gudiño, luchador social de estas jurisdicciones de donde es oriundo y cuyos habitantes se sienten amenazados por estas culebras que en los últimos días abundan en ambas jurisdicciones: Así lo hago del conocimiento público del Estado y del municipio Boconó, especialmente de todas las instituciones que les compete orientar el grave problema que estamos confrontando los campesinos y que no observan que se tome las previsiones hospitalarias correspondientes.

Lo anterior – continuó – lo digo por el caso sucedido a un vecino que por la mordedura de una culebra y que presuntamente murió por negligencia de los entes gubernamentales. Debo señalar directamente al sector salud, gobernación, alcaldía y todos los demás entes oficiales a quienes les corresponde gestionar la dotación de nuestro primer centro asistencial. No es posible que contamos con una buena estructura donde funciona el Hospital Rafael Rangel (HRR), que más bien parece una clínica y aunque tenga algunos deterioros, por falta de mantenimiento, pero lo que se reclama es la falta de dotación para que haya insumos y así controlar alguna emergencia como la ocurrida a Juan Antonio Toro García , que no duro 24 horas, porque habiendo ingresado la noche anterior, no hubo como tratarle la mordedura de una serpiente “Macaurel negra” y falleció al siguiente día porque el suero antiofídico no fue trasladado a tiempo desde Trujillo y nuestro amigo y vecino falleció, pero irónicamente, en horas de la tarde apareció el medicamento.

Reclamo que hacemos

En este como en otros casos – agregó – Los campesinos preguntamos ¿No entendemos por qué conociendo el peligro al cual estamos expuestos y bajo cuidados necesarios no tener varias dosis del suero antiofídico en existencia en el HRR de Boconó?

Este reclamo que hacemos los campesinos de Guaramacal, es porque cada vez que hay un mordido de culebra, lo traen de Guaramacal. La mayoría de heridos cortando monte con machete o haciendo otros trabajos propios del campo, provienen de Guaramacal ¿Y que no haya nada en nuestro hospital de Boconó para salvar una vida?

Eso no se puede catalogar sino de deficiencia, desde el gobierno de turno. En esto los involucro a todos: Alcaldía y gobernación del Estado, porque en alguna parte de Venezuela tiene que haber el suero antiofídico.

Macaureles de casi 2 metros

Teófilo “Toco” Gudiño nos hizo saber que un solo día en Loma Hidalgo, mataron 15 macaureles; mientras en La Vega de Guaramacal, suman 14, 1 o 2 por día y son culebras de casi 2 metros.

Sé que todos nos vamos a morir, pero el Rey es Dios el que todo lo puede, pero no se debe permitir que una persona muera por negligencia de las autoridades, eso no se concibe. El caso es que se ve la ineficiencia de las autoridades de Fundasalud. Estamos conscientes que aquí hay muy buenos especialistas, pero no tienen con qué. Para concluir, formulo otra pregunta ¿No conmueve a nadie, lo que nos está pasando a los habitantes de Guaramacal y Vega de Guaramacal?