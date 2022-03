Más de una semana en emergencia quirúrgica, lleva el hospital Rafael Rangel (HRR) de Boconó. Diversos

acompañantes de pacientes, nos dieron a conocer la gravedad de esta debilidad que pone en peligro la vida de los boconeses que están requiriendo una intervención quirúrgica urgente, por un accidente o el caso de varias cesáreas.

El problema que se presenta en nuestro primer centro asistencial, lo asume el luchador social y vocero comunal de El Tendalito, Eleazar Juárez. «No quise antes llamar la atención de las autoridades – dice – para que no se me fuese a tildar de saboteador del Carnaval, aunque también debo señalar que en tiempo de pandemia, es una irresponsabilidad haber autorizado esta festividad colectiva, donde la mayoría de los asistentes irrespetaban las normas de bioseguridad».

Mi denuncia obedece a la paralización de los quirófanos ante la falta del aire acondicionado que requiere esta sala y de cuya importancia nadie duda, pero que las autoridades no han tomado el interés, así como lo leen “No han tomado el debido interés” – enfatizó el informante – para buscar la solución cuanto antes y lo que pareció más factible, fue empezar a trasladar pacientes hasta Valera, donde estos serían atendidos, pero el acompañante, no recibe ningún tipo de apoyo y fea que se las ven por carecer de recursos y no contar con familiares o amigos en la ciudad de las 7 Colinas.

Agua y salud

Nos señala Eleazar Juárez que los problemas más álgidos existentes en Boconó deben ser resueltos cuanto antes como es el caso de la escasez del agua y la salud hospitalaria, esta última en cuanto a la atención de emergencia y hospitalaria, siendo que lo de la salud se agravó, con el desperfecto del aire acondicionado en la sala quirúrgica, pero que también se sabe viene arrastrando la falta de insumos.

Este es un golpe que siente el pueblo cada vez que acude en búsqueda de atención, aunque desde el punto de vista profesional, los pacientes y sus familiares, no presentan quejas, pero en cuanto a insumos, pegan el grito al cielo cada vez que les corresponde tener que acudir a una farmacia a buscar desde un catéter, no se diga, cuando es ingresado un lesionado o quizá todos los insumos para una cesárea, cuya lista además es muy extensa.

Aportes, impuestos y permisos

Manifiesta Eleazar Juárez que lo que ya se hizo, así queda, pero si desea sugerir, que como la gobernación entregó un sustancioso aporte para los Carnavales de Boconó; lo propio puede hacer la Alcaldía, quien con lo recaudado en impuestos y otros recursos percibidos por otorgar permisos a los personas que montaron sus tarantines para “vender golosinas y bebidas espirituosas” en los desfiles programados, para las fiestas carnestolendas.

A última hora se conoció que la Alcaldía buscaba la solución aportando una batería para activar provisionalmente la planta del quirófano en el CDI Los Pantanos.

____________________________________

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com

.