Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130).- Por el anuncio de participar en las elecciones que constitucionalmente se

avecinan y por nuestra posición actual, mucha gente se ha preguntado ¿Por qué no fuimos a las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales del 2016? Por lo que les voy a dar una respuesta. También nos señalan que perdimos esa oportunidad y que en el 2021 nos estamos preparando para participar – Así con un solo impulso inicia sus declaraciones José Alberto Aparicio, dirigente de PJ quien asegura que la oposición ganará la gobernación y las 20 alcaldías del estado Trujillo – expresa – que en esa oportunidad no eran confiables las condiciones electorales desde el punto de vista legal y de plataforma, por lo que la decisión fue no atender el llamado.

En ese sentido debo explicar que actualmente se cuenta con 2 rectores en el CNE que también representan al sector opositor. Vuelve el capta huella, retornan las auditorías y se contará con arbitraje internacional. Estas condiciones constituyen unas mínimas garantías para concurrir a las elecciones.

Infiltrados en oposición

En el caso del estado Trujillo, debo decir que en la oposición, hay gente que aún está equivocada, porque hablan de algún candidato que sale por los medios o lo anuncian sus seguidores y creen que es opositor. Al respecto, debo decir que existen infiltrados en la oposición que es muy diferente. Insisto, hay infiltrados y naturalmente, debo recalcar que de la oposición solo existen para la gobernación 4 precandidatos: Emilio Fajardo, PJ; Carlos Andrés González, AD; Yony Toro, VP y Joaquín Aguilar, UNT. Esto que digo espero que les quede claro, el caso es que de estos 4 que les acabo de anunciar, está a punto de salir un candidato.

Aquellos que están leyendo el Diario de Los Andes en este momento, no pueden votar por otro que no sea el que quede seleccionado de estos 4 que acabo de mencionar por ser estos los únicos candidatos de la verdadera oposición y el que lo haga por otro, no es opositor.

Igual sucede para la alcaldía de Boconó. Para este municipio, solo existen 5 precandidatos: Henry Silva, PJ; Juan Zárate, AD; Miguel Cadenas, VP, Fray Roa, UNT y por la Sociedad Civil, Jair Emiro González. De estos precandidatos va a salir el candidato oficial de la oposición y el que se salga del lineamiento, no es opositor. Hay gente que se deja engañar o quizá no entienden mucho de política, entonces distraídamente votan por otros candidatos, porque también se hacen llamar opositores, pero los que dicen ser, pero no son, realmente representan a la oposición infiltrada.

También debo decir que la culpa, la tienen los partidos políticos, en este caso el G-4 que son los que deciden por las comunidades en general.

No se nos olvide que existe el Frente Amplio Nacional que aglutina: Partidos políticos, Sociedad Civil, iglesia, ONG y pare de contar.

Por esta razón deben decidir por los candidatos entre todos, no solamente 4 partidos políticos; esto es un grave error. Ya esto tiene que terminar; realmente quien tiene que decidir es la sociedad civil, municipal, parroquial, regional y de Venezuela, por lo que aupando la verdadera unidad, pido a todos se pongan de acuerdo y con el tiempo requerido, para la próxima oportunidad, hagan elecciones primarias.

Nuevos liderazgos

El pueblo es el que debe decidir con sus nuevos liderazgos y no el G-4. Yo creo que de seguir como va, llegará un momento que irremediablemente y muy lamentablemente, por estar actuando de espaldas a los electores, se acabaran los partidos políticos y eso será un grave golpe para la tradición democrática de nuestro país.

Se debe continuar formando los nuevos líderes y darle paso a los que por voluntad propia se han formado en el campo de la política.

Es importante decirles que en el caso de PJ el que yo veo trabajando en la calle, es Emilio Fajardo y que mientras la gente lo aclama en la calle como candidato a gobernador, en el G-4 no piensan lo mismo y esperan que sea Caracas quien decida al respecto, lo cual es intolerable.

Estaré en campaña

Más adelante Aparicio señaló: Como político disciplinado, yo tengo que acatar los lineamientos y el que quede lo apoyare, pero el efecto en la calle no será el mismo, por no ser esta la manera más idónea para escoger un candidato. Esta debe hacerse a través de primarias, pero ahora, hay la excusa de la falta de gasolina, falta de dinero, no hay tiempo, pero antes si se dispuso porque hubo mayor voluntad, esta vez falto la iniciativa de unas encuestas y hasta elecciones utilizando sofisticadas vías electrónicas.

Esta recomendación que le hago es corriendo el riesgo que sea, porque sé que en algunos sectores mi posición no les caerá muy bien, pero también les dejo dicho que yo no estoy aspirando ningún cargo de elección popular y cuando lo haga, aspiro y espero que sea propuesto mediante unas elecciones primarias, donde el pueblo decida si me acepta o me rechaza.

No puedo dejar de decir que este es un frente amplio, pero de adentro para fuera y no como debe ser de afuera para adentro. Aquí se reparten la torta los cuatro partidos políticos del G.4 y el pueblo no está de acuerdo con las decisiones que han tomando. Lamentablemente por la necesidad de salir del actual régimen tenemos que acatar las imposiciones pero así no debe ser y yo estoy seguro que la mayoría están de acuerdo con lo que estoy declarando, aunque vayamos a votar por el que quede para salir de este régimen que atrasó el país más de 100 años.

En mi caso – ratificó José Alberto Aparicio – “Yo seguiré en campaña por los candidatos que se decida para la gobernación, alcaldía y concejales de Boconó. Así se debe hacer en el resto del estado a votar por los candidatos de la verdadera oposición”

Decisión definitiva

También debemos tener presente que las elecciones están dependiendo de la decisión que se tome y que la voz de nuestro líder Juan Guaido, anuncie que oficialmente participaremos en el proceso convocado por el CNE para el 21-N.

Debemos recordar que la decisión definitiva no está tomada y así como están convocadas unas elecciones, se puede dar el caso de unas megaelecciones, que no serían para este año 2021 o que definitivamente no hubo acuerdos y se pospusieron para marzo tratando el gobierno nacional de evitar el referéndum presidencial o que las elecciones fueron suspendidas definitivamente.

