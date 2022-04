Eduardo Viloria/DLA.- Se suceden en la mañana, en la tarde, en la noche y en la plena madrugada; son los cortes continuos de electricidad que acontecen a horas indistintas en las diversos municipios del eje panamericano.

No hay aviso, por lo tanto se piensa que estos se presentan de emergencia, ahorrando en un lugar y quitándole a otro; siendo lo más grave que cuando se reclama no hay respuesta de parte de los señores de Corpoelec, donde no ofrecen ninguna información sobre las continuas fallas, existiendo solo comentarios, que si son los transformadores, que si son las termoeléctricas que envían la electricidad a nuestra región, nadie sabe explicar, lo cierto es que los cortes están vigentes, castigando a los hogares, dañando los artefactos de uso diario, mientras que el comercio sufre de parálisis, pues la mayoría de los puntos de cobro de esos negocios funcionan con electricidad y cuando se concurre a comprar cualquier mercancía o alimento, también le dan la respuesta si no lleva dinero en efectivo, no tengo punto, no tengo línea, viéndose imposibilitado el cliente de hacer la compra.

Ni los integrantes de los Concejos Municipales, unos de oposición otros del gobierno, se pronuncian, y en relación a las Alcaldías, estos despacho suministran información a medias, pues tampoco al parecer están enterados con certeza de las fallas que se suceden a diario, despachos estos, donde se debería suceder una declaratoria de emergencia por las fallas de la electricidad, no solo en los municipios del eje panamericano sino en todo el estado Trujillo.

Posible amenaza

En Sabana de Mendoza para completar había amenazas de las aguas pluviales contra las instalaciones eléctricas, motivado a las crecidas de las quebradas intermitentes de la zona, secas en verano pero con abundante agua en invierno, que aumentan por los aguaceros precipitados en la zona.

Del caso ha tenido pleno conocimiento la Alcaldía que administra Keiver Peña, al igual que los funcionarios de Protección Civil, dispuestos a prestar la ayuda que esté a su alcance, para evitar que se suceda una tragedia, que ya la están viviendo las localidades por la escasez de electricidad y que se agravaría, pues de haber algún daño en la subestación por las lluvias y la falta de drenajes, se podría dar un corte eléctrico prolongado.

Se ha conocido que tanto el alcalde Peña como su equipo laboral, plantean que se construya un muro de contención detrás de la subestación Sabana de Mendoza, con la finalidad de desviar el agua y sea una solución de largo plazo; sin embargo, la solución inmediata se logró, con la colocación de una bomba de achique, destinada a sacar el exceso de agua que de no ser extraída, dicha subestación no podrá garantizar el vital servicio eléctrico, lo que afectaría no sólo al municipio Sucre, sino también a gran parte del eje panamericano, que depende del fluido eléctrico que distribuye esta subestación.

Se conoció que la emergencia está siendo atendida de manera articulada con los funcionarios de Corpoelec y Protección Civil.

