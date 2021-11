Douglas Abreu / CNP 21627.- En la Escuela Básica Nacional » Rafael Quevedo Urbina», del municipio San Rafael de Carvajal, se cumplen con la mayor rigurosidad, todas las normas, directrices y recomendaciones de bioseguridad emanadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y lógicamente del Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, para prevenir el contagio del Coronavirus, tanto en el estudiantado, personal docente, administrativo y obrero de esta Institución escolar.

Son declaraciones enviadas a la redacción de DLA por la licenciada Leida Uzcátegui, directora de la EBN «Rafael Quevedo Urbina», con la finalidad de salirle al paso a una serie de informaciones y comentarios que a su juicio «no se compadecen con la realidad relacionado a un supuesto contagio masivo a nivel del personal obrero.

La verdad de los hechos

“Es preciso acotar sobre el particular que ha sido público, notorio y comunicacional que dos trabajadoras que laboran en el plantel y que tenían 12 y 8 días respectivamente sin trabajar en la escuela, se contagiaron con Covid-19, todo hace presumir y a las pruebas me remito, que ese contagio no se originó en la escuela”, manifiesta la educadora.

“Por eso me sorprende sobremanera que una de la hijas de estas dos trabajadoras, quien de paso es médico en ejercicio, quien por cierto fue la encargada de presentar los exámenes que revelan el contagio de su mamá, conjuntamente con otras personas, se hayan dado a la tarea de alarmar a la Comunidad Educativa y al pueblo carvajalense en general, expresando en medios de comunicación y redes sociales, creo yo, sin pruebas fehacientes e irrebatibles de lo que dicen, que el contagio de su señora madre se produjo en el plantel, además de exhortar a padres y representantes para que no envíen a clases a sus hijos, y como si fuera poco, asegurar que la Dirección está obligando a las trabajadoras enfermas, a asistir a sus labores, lo cual es totalmente falso”.

Medidas inmediatas

“No obstante, y para estar plenamente seguros y claros de la situación sanitaria de la escuela – subrayó Leída Uzcategui- he solicitado al director de la Misión Barrio Adentro de Carvajal, Dr. Rolando Puerto, al igual que a la Dirección del Ambulatorio de Carvajal, para que realicen una exhaustiva jornada de despistaje en la institución, a objeto de resguardar la integridad física y salud de los niños y niñas que aquí cursan sus estudios, como también de todo el personal que labora en dicho centro educativo”.

“Quiero eso sí recalcar que nosotros como directivos, hemos estado siempre prestos y dispuestos a cumplir con las normas de bioseguridad, en cambio observamos con preocupación, cómo algunos padres y representantes no hacen lo mismo con sus hijos al momento de llevarlos a fiestas, lugares públicos y concentraciones, donde se violan las normas establecidas para evitar contagiarse de Covid-19”, dijo la directora

Por último reitero que en la Escuela Básica Nacional “Rafael Quevedo Urbina”, se ha cumplido, cumple y cumplirán con la mayor vigilancia y rigurosidad posible con todas y cada una de las normas de bioseguridad Anticovid, sentenció para finalizar Uzcátegui.

