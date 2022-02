Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

La situación con los pacientes siquiátricos se agrava cada día en el municipio Boconó. Desde las parroquias foráneas nos reportan casos de: Jóvenes y adultos que presentan síntomas y bajo tratamientos elevados, por lo que piden ayuda a los organismos competentes, con el fin que estudien la situación y se hagan las diligencias pertinentes, según lo explico la señora Coromoto Santos desde La Vega Arriba, quien tiene dos familiares bajo tratamiento y cuando este falla se tornan agresivos.

En Boconó son varios los pacientes que vemos deambular, como es el caso de José Gregorio Araujo, un talentoso e ingenuo artista plástico, quien por falta de recursos abandono sus estudios universitarios y quizá, apesadumbrado, entro en un cuadro depresivo agravado por el fallecimiento de su Mamá, hace más de 10 años. Al comienzo de sus quebrantos, recibió ayuda de personas e instituciones, pero desde hace varios años, empezó a fallarle el tratamiento. Quizá este es uno de los casos que se conoce con más rasgos de violencia, porque arremete contra personas, vehículos y establecimientos comerciales. Se cuenta entre estos últimos: La Demócrata, establecimiento al que causo serios daños en vidrieras del referido local. Si bien es cierto, que únicamente ocasionó daños materiales, pudo haber sido peor, dada la agresividad manifiesta y ya que al emprender con violencia contra el reconocido negocio, puso en peligro la integridad física de empleados y clientes.

Es público y notorio

Por los motivos anteriores, es que familiares y comunidad en general, sigue viendo con preocupación estos pacientes psiquiátricos de Boconó. Especialmente es público y notorio que se trata de personas de bajos recursos económicos que presentan problemas siquiátricos y que algunos de manera involuntaria, se han mostrado violentos. Varios de sus familiares, han manifestado que les preocupa lo que está sucediendo con sus pacientes, ya que los costos de los tratamientos son muy elevados y en algunas instituciones sociales les ayudaban a cubrir estos gastos, pero de un tiempo para acá, no viene sucediendo así. No se quejan y más bien agradecen por el trato que les dispensa la Psiquiatra Psicoterapeuta Yinet Arapé (04166779288 y 04163711296).

Muy conscientes que esta situación constituye una amenaza pública, han acudido a la municipalidad y gobernación, pero mientras esperan por una respuesta, se han presentado varios hechos de violencia por falta de tratamiento para estos pacientes muy vulnerables. Las autoridades deben mostrar interés ya que esto se está convirtiendo en un mal que cada día se agrava porque en Boconó no se les asegura un resguardo, que les garantice seguridad y tratamiento a los pacientes con este tipo de quebrantos. Manifiestan que así lo hicieron saber desde agosto (2021), cuando a través del Diario de Los Andes, dieron a conocer sus casos ante los organismos que les compete y evitando así una desgracia.

Elevamos nuestras plegarias

Esto no es nada nuevo – Ilustran los informantes – pero hasta ahora, todo lo han dejado a expensas de familiares de los pacientes siquiátricos, quienes hemos gestionado lo que está a nuestro alcance, pero frente al actual clamor general, nuevamente elevamos nuestras plegarias ante la Comisión de Salud del Concejo Municipal, quienes social y legalmente deben prestar mayor atención al planteamiento. No es secreto, que de acuerdo a la Crbv, es responsabilidad del Estado venezolano que deben ser asumidos porque se trata de pacientes que no se pueden valer por sí mismos y por consiguiente, son dignos de obligada atención familiar e institucional.