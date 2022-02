Continúa sin respuesta la apelación ante el CNE por parte de las personas que en las pasadas elecciones del municipio Boconó, aspiraron por los circuitos electorales 1 y 2: Edgar Bastidas y Silvia Corina Barazárte respectivamente. Entre otras organizaciones políticas, fueron propuestos por las organizaciones: Fuerza Vecinal y Centrados, pero a última hora, sus nombres presuntamente no fueron inscritos y por lo tanto, legalmente, no contaban con estos respaldos. Por la razón anterior, estos votos no les fueron sumados y en consecuencia las curules les fueron asignadas a quienes por los mismos circuitos obtuvieron mayor votación porque habían recibido el respaldo del Psuv y el GPP. Esto último lo rechaza Fuerza Vecinal y Centrados, quienes reclaman las curules para sus representados.

En vista de ello, se procedió a la apelación ante el CNE, cuyos funcionaros municipales y regionales se limitaron a decirles que los resultados suministrados corresponden a los cómputos que arrojan las máquinas que fueron ubicadas en los referidos circuitos parroquiales del municipio Boconó y alguna otra respuesta, deben acudir a las autoridades nacionales. En efecto esto se hizo el pasado 6 de diciembre, pero prácticamente 3 meses después del proceso electoral (21-11-2021) hasta la fecha no han obtenido respuesta.

No se han pronunciado

En vista de ello nuevamente hicimos contacto con el profesional del derecho José Gregorio Baptista, quien es el asesor legal en esta caso que actualmente está en espera de una decisión por parte de las autoridades del CNE.

El Dr. Baptista fue enfático al señalar que el miércoles 23 de febrero volvió hasta la sede principal del CNE en Caracas: En este momento, voy saliendo luego de haber conversado por segunda vez con el Director Ejecutivo del Despacho del Dr. Roberto Rincón, quien me ratifica que la consultoría jurídica no ha emitido opinión respecto al caso en consulta de los candidatos a concejales de los circuitos 1 y 2 del municipio Boconó. Igualmente informó lo siguiente: Les puedo decir que estuvimos revisando las gacetas oficiales emitidas por el organismo desde enero hasta la presente fecha y no aparece ninguna decisión con relación a nuestro planteamiento. Esto quiere decir – Remarcó – que en consecuencia, el funcionario del CNE, seguirá avocado para concretar la información requerida.

Existen expectativas

Con relación al caso aludido, existen expectativas en la jurisdicción del municipio Boconó. Los electores no quieren imaginarse, que el fallo desfavorezca los aspirantes a concejales, por lo que de acuerdo al argumento que esgrima el CNE, podría afianzarse la confianza o desconfianza al organismo electoral. No obstante, dependiendo de la sentencia y los argumentos que incidan en el arbitraje, esto podría generar mayores expectativas, en favor o en contra de los partidos políticos tradicionales o incipientes, actualmente en la palestra pública.

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com