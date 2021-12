Eduardo Viloria/DLA.- El problema de los servicios públicos tiende a agravarse cada día más en el municipio Rafael Rangel, tal como lo dijo la mañana de este 13 de diciembre el educador jubilado Adriano Valero, debiendo ser prioridad de las nuevas autoridades, tanto de la Alcaldía como del Concejo, atender esta problemática que castiga a todos en general.

La falla en los principales servicios públicos, de imprescindible funcionamiento, son la nula recolección de la basura en los hogares de la tierra de Rafael Rangel y José Gregorio Hernández, al igual que la escasez de agua.

En lo que se refiere a la recolección de desechos sólidos hace para más de 6 meses que la basura no es recogida en los hogares, no observándose deseos de buscarle solución a esta problemática, aunque este problema de vieja data, no es culpa de las nuevas autoridades municipales, lo reconoce el declarante; sin embargo, estas deben de asomar una solución y darla a conocer a breve tiempo, solución que debe envolver lo que desean los rangelianos, que las cuadrillas del aseo urbano lleguen a los hogares y la basura sea recogida y trasladada al vertedero respectivo.

La distribución de agua sigue de mal en peor

Otro de los servicios públicos que dependen directamente del gobierno municipal es la escasez de agua en los hogares de Betijoque, pues el preciado liquido sigue siendo racionado, días de racionamiento que han aumentado, no sabemos si es por la llegada de las nuevas autoridades municipales o por las constantes fallas de fluido eléctrico en la zona, que también debe ser corregido.

Sabemos, añadió Adriano Valero que el servicio de electricidad no depende de la Alcaldía, sin embargo, vale un reclamo de la alcaldesa y el Concejo ante Corpoelec, esto porque la voz de esas nuevas autoridades municipales no se ha escuchado ni se han visto reclamar que cesen definitivamente los cortes del fluido que ponen a funcionar las bombas del acueducto, que por cierto me han dicho que están a punto de colapsar, lo cual sería muy grave, dijo el educador jubilado.

Feria de alimentos

Tanto la Alcaldía como el Concejo deben de impulsar una feria de alimentos, donde se consigan lo que consume día a día la comunidad a precios asequibles, lo cual es fácil de lograr, dando facilidad a los comerciantes y por lo menos dotarlos de combustible para sus unidades a precio asequible, esto a los verdaderos trabajadores, no a personas que dicen representar cooperativa y entes distribuidores de alimentos, pero es mentira, estos deben ser descubiertos, para que no se sigan burlando de las personas que de buena fe, desean es la solución de la problemática existente.

