El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó este miércoles las credenciales a Freddy Bernal, lo que le acredita como gobernador del Táchira, desde el 2022 hasta el 2026, tras ganar en el proceso electoral del pasado domingo con un margen de 41,11% de los votos.

La proclamación de Bernal se llevó a cabo en un acto público convocado en la plaza Bolívar de San Cristóbal, actividad que se extendió hasta las 12 del medio día y donde se le entregó la respectiva acreditación, y dio paso a un discurso del gobernador electo, donde este reiteró su compromiso de mantener la unidad en el estado, señalando que su mandato incluirá por igual a los alcaldes del sector opositor que resultaron ganadores, -suman 16 de los 29 en Táchira- que serían la mayoría.

«Nos dio mayoría en el CLET»

Las credenciales de parte de los diputados del Consejo Legislativo del Estado Táchira (CLET) también fueron entregadas, en este acto. Al igual que las que corresponde a los alcaldes electos el domingo, todos los asistentes representantes del oficialismo.

En tal sentido, el gobernador electo señaló que obtuvieron la mayoría en el parlamento regional, «nos dio mayoría en el CLET, según los números del CNE tenemos 8 diputados del Gran Polo Patriótico, lo que nos permite gobernar sin obstáculos políticos. Y cinco diputados y diputadas de otras opciones, a ellos también pido la mayor colaboración».

San Cristóbal su foco

En su discurso Bernal recordó parte de su juventud en San Cristóbal, al igual que mencionó la memoria de su madre, padre y hermana, de quienes dijo, lo celebran desde el cielo. Reiteró también parte de sus promesas como candidato, resaltando que «hay que dar un paso adelante», y aseguró que la capital tachirense será una ciudad segura y se podrá caminar con tranquilidad por sus calles.

Una vez concluido el acto ofreció declaraciones a la prensa ya como gobernador acreditado, «vamos a trabajar por sacar al Táchira adelante y dejar atrás años de indolencia, abandono y desidia donde nos encontramos. Gracias a un gran esfuerzo hemos podido ir saliendo adelante».

Así como en su discurso, en su posterior alocución con los medios de comunicación Freddy Bernal dio gran importancia a la ciudad de San Cristóbal, dijo que agradecía a la capital tachirense por su actuación en el proceso electoral del domingo, «gracias por creer en la paz, en la vía electoral como el camino para dirimir los conflictos políticos. Hemos hecho historia hoy en San Cristóbal, eso me permite tener un alcalde en la ciudad capital que garantizará la coordinación perfecta para seguir avanzando como ya lo hemos venido haciendo desde hace tres años».

Para Bernal los sancristobalenses valoraron el esfuerzo por la limpieza, la seguridad, la recuperación de los espacios públicos, que dijo, ellos venían desarrollando, «merecemos vivir mejor y lo vamos hacer con el esfuerzo que ya se está haciendo con Silfredo Zambrano y el gobernador Freddy Bernal. Y en otros municipios», sostuvo.

El gobernador electo, dijo que lo planes avanzarán progresivamente y que, «el Táchira será una tacita de plata. Mi Táchira querido, donde nací, donde están los huesos de mis viejos y Dios me ha dado una oportunidad y ustedes pueblo tachirense. Avanzaré en conquistar el corazón de quienes no votaron por mi, lo haré con trabajo, con honestidad, con amor. Les demostraré, que el 21 se dio una oportunidad no para un hombre sino para un Estado».