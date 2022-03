«Trujillo necesita verdaderas soluciones a nuestros problemas, no maquillajes que buscan ocultar la realidad. Hay que impulsar obras y políticas públicas que perduren en el tiempo, que vayan hacia el crecimiento y desarrollo de nuestro estado, que mejoren el presente pero a su vez se puedan crear mayores y mejores oportunidades en el futuro».

Así lo manifestó el legislador Emilio Fajardo en comunicado de prensa hecho llegar a nuestra sala de Redacción. A su criterio el balance de los 100 días del gobernador Gerardo Márquez, «podemos analizar que su gestión está dedicada a sólo maquillar los problemas del estado y no a buscarle una solución estructural a los mismos».

Para Fajardo, generalmente los primeros 100 días de gestión marcan la ruta de un gobernante y hasta ahora desde su perspectiva no ve que se desarrolle un verdadero plan de gestión que lleve a los trujillanos a mejorar su calidad de vida de cara al futuro. «Solo se están colocando «trapitos de agua tibia» a los principales problemas del estado».

«Ejemplos de ello es que no hay un plan a desarrollar para impulsar el turismo en nuestro estado; así como tampoco se ve el apoyo a nuestros agricultores para fortalecer la producción. No hay políticas de mejoramiento de nuestras estructuras educativas y de salud. No existe un plan de seguridad ciudadana que proteja a los trujillanos de la delincuencia organizada, entre otros», dijo Fajardo.