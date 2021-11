Gabriel Montenegro.

No esperó mucho tiempo la nueva alcaldesa del municipio Valera, Angie Quintana, para iniciar junto a su equipo de trabajo, integrado por asesores, profesionales del área social, obreros y el respaldo tanto de la milicia bolivariana como la FANB, Protección Civil y otros entes amigos, un plan de rescate y recuperación de áreas de recreación y esparcimiento, como el caso de la Plaza Las Banderas, ubicada a la entrada de la Ciudad de las Siete Colinas, cuyos espacios están siendo remozados y adornados para recibir la Navidad 2021 y el Año Nuevo 2022.

Esta iniciativa -dijo la corregidora- tiene como finalidad iniciar de inmediato el vasto plan de embellecimiento no solo del casco central y urbano de Valera, sino de nuestras barriadas y sectores populares, la mayoría de los cuales se encuentran en el total abandono.

«Como nueva alcaldesa y también como mujer, es mi deber devolverle el brillo a una ciudad y a un terruño que he aprendido a querer como propio; ya que los valeranos me han recibido y tratado con un cariño especial y no puedo menos que retribuirles con obras y trabajo esa confianza depositada en mi»- dijo tajante.

Se realizaron jornadas de limpieza y despeje de maleza y escombros, retiro de basura, pintura, colocación de luces y adornos en general.

Presencia comunitaria y plan de obras

A Angie Quintana le acompaña un grupo de hombres y mujeres, representantes de varias comunidades, gente de su equipo de prensa y técnicos asesores en materia de obras y servicios.

Subrayó la alcaldesa valerana, que dentro de sus objetivos fundamentales, destaca resolver el problema del agua a muchas comunidades que sufren este flagelo, acabar con el drama de la basura y la aparición exagerada de zamuros en el casco central y la periferia, además de la iluminación necesaria de la ciudad, la vigilancia policial permanente y terminar con la matraca y el maltrato a los pequeños comerciantes de la calle; esto sin olvidar los compromisos adquiridos con los sectores de la vida representativa que le dieron su respaldo en el reciente proceso.

Voy al revisar también la situación laboral de obreros, trabajadores y personal a mi cargo, porque quiero una alcaldía abierta a las comunidades y donde todos trabajemos unidos por el progreso y desarrollo de nuestro hoy deteriorado municipio»- concluyó.

