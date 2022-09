El embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, viajó este miércoles a la población fronteriza de San Antonio del Táchira, para reunirse con autoridades fronterizas, a fin de evaluar el inicio de relaciones comerciales entre ambos países.

La reunión se desarrolló a puerta cerrada en la Aduana de San Antonio del Táchira en donde estuvieron presentes el Gobernador del Táchira, Freddy Bernal, los alcaldes de los municipios fronterizos de Bolívar y Pedro María Ureña, al igual que representantes del Seniat, Migración, jefes militares y policiales. Por el lado colombiano estuvieron el director de Comercio Exterior del ministerio de Industria, el secretario de fronteras de la Gobernación del Norte de Santander e integrantes de Migración del vecino país.

Los medios de comunicación no tuvieron acceso al embajador Plasencia, por lo tanto no hubo abordaje al representante diplomático de Nicolás Maduro en el vecino país. Una viceministra de la administración de Maduro que no fue identificada, no quiso ofrecer detalles sobre el encuentro fronterizo.

Acuerdos de la reunión

El secretario de frontera de la Gobernación del Norte de Santander, Víctor Bautista, explicó que la reunión fue propicia para que las autoridades revisaran la logística aduanera; transporte; horarios, controles migratorios y otros aspectos importantes de la zona fronteriza.

Señaló que la Gobernación del Norte de Santander de Colombia, hizo algunas observaciones sobre el orden y la seguridad en las áreas anexas de los pasos fronterizos, especialmente sobre el paso de los 3.500 estudiantes que se movilizan de Venezuela hacia Colombia.

“Entendemos que tenemos que llegar a la activación del transporte público entre las ciudades fronterizas, y a un intercambio de los vehículos particulares, y esto está requiriendo de un plan y de una concertación entre ambos países”, dijo.

Sobre la actividad prevista para el lunes 26 de septiembre cuando se inicie el paso de transporte de carga pesada, el representante de la Gobernación del Norte de Santander, explicó que será a las 10 de la mañana dónde se dé el paso de la mercancía.

Activación del Puente de Tienditas

Víctor Bautista, explicó que en un lapso de dos meses podría activarse el puente de Tienditas, sin embargo aclaró que serán las autoridades de ambos países las que confirmen cuando se abrirá definitivamente.

Cree que con la puesta en marcha de Tienditas se les permitiría tener una logística más organizada para toda la zona, «se daría el paso de vehículos particulares tras la apertura de Tienditas, se quiere organizar el transporte público y el transporte particular a partir de la puesta en marcha del puente de Tienditas», puntualizó.

Gobernador evaluó condiciones del puente Simón Bolívar

Minutos previos a la reunión, el Gobernador del Táchira, junto a autoridades fronterizas recorrió el puente internacional Simón Bolívar para evaluar las condiciones en las que se encuentra. Desde el lugar el mandatario indicó: “estamos aquí viendo que los que hace tres años fue una quimera, lo que hace un año era un sueño, el lunes por instrucciones del presidente Nicolás Maduro y de acuerdo al presidente Gustavo Petro, será una realidad”, precisó

Adelantó que el encuentro en la aduana de San Antonio es una reunión de carácter técnico, metodológico, de detalles administrativos y administrativos. Indicó que lo importante es la voluntad expresada por los presidentes de ambos países y más allá de eso es la armonía y la fraternidad entre los dos pueblos.

Por: Zulma López DLA