El embajador de la Unión Europea en Venezuela, Rafael Dochao Moreno, se encuentra de visita en el estado Táchira, como parte de una gira que realizará paulatinamente por todo el país para conocer de cerca las realidades de cada estado, y así contribuir desde su cargo diplomático al fortalecimiento de proyectos de interés en la nación.

Dochao llegó al Táchira el lunes 14 de febrero, realizando un recorrido por la zona norte donde revisó proyectos ambientales y educativos que está financiando la Unión Europea, y posteriormente recorrió el casco histórico de la ciudad de San Cristóbal, visitando la Catedral, la plaza Juan Maldonado, el Ateneo del Táchira y la Plaza Bolívar.

El martes 15 de febrero tuvo un encuentro con 27 de 29 alcaldes del Táchira en la sede del Consejo Legislativo Estadal (CLE), en donde escuchó planteamientos, proyectos y conoció parte de las necesidades que enfrenta cada municipio, siendo uno de los temas de mayor interés la solución al problema ambiental con los vertederos de basura a cielo abierto, y para el miércoles 26 de febrero tiene planteada una visita a la frontera para reunirse con los sectores productivos y revisar algunos proyectos en marcha.

Diario de Los Andes tuvo la oportunidad de acompañar parte de la gira realizada por el embajador Rafael Dochao y de conversar con él sobre la situación política, económica y social que enfrenta Venezuela, así como de las propuestas que tiene la Unión Europea para contribuir en la superación de esta crisis.

Coméntenos el motivo de su visita al estado Táchira

-Cuando llegué a Caracas hace cuatro, cinco meses, una de las cosas que me dijeron es “no se te ocurra quedarte en Caracas, tienes que conocer el país”, este es un país diverso, un país muy interesante, muy bello, con gentes magníficas, pero hay que verlo con los propios ojos. Esta es mi segunda visita, he estado ya justo antes de las navidades en Nueva Esparta, y ahora vamos a visitar Táchira y Mérida.

La idea es básicamente conocer de primera mano, ver in situ varias cosas importantes, por un lado los proyectos que la Unión Europea está financiando aquí. Ayer por ejemplo estuvimos viendo dos proyectos uno que se llama Acción Comunitaria por el Agua, y otro que es la educación sobre el tema del cambio climático. Estuvimos visitando varias escuelas y creo que es fundamental todos los temas que tienen que ver con medio ambiente, con la utilización del agua.

En segundo lugar, también las autoridades, entonces tenemos previsto en las regiones visitar autoridades, y ahora por ejemplo, justo después de esta entrevista vamos a encontrarnos en casa de gobierno con los alcaldes, quizás no todos los alcaldes, pero vamos a ver a alcaldes del gobierno y de la oposición, y un poco ese mensaje es que tras la visión de esa misión electoral de la Unión Europea nuestra apuesta no es solamente venir a ver los comicios, a verificar cómo funcionaron las elecciones el día 21 de noviembre, sino también apoyar después tanto a nivel central, es decir, apoyo al CNE que es algo que tenemos en mente como parte de las recomendaciones que la Misión de Observación Electoral va a presentar su informe final el día 22 de este mes (febrero), sino también ver un poco en esas autoridades nuevas los jóvenes alcaldes, de cualquier signo político, de cualquier color, cómo podemos apoyar a esa gente joven, que son en fondo las generaciones de políticos de futuro para este país.

Y en tercer lugar, todo el mundo de la sociedad civil, es decir, vamos a vernos con empresarios de la zona de frontera, vamos a estar con ellos porque es una zona crítica para el país y la coyuntura hace que sea muy peculiar. Me he enterado que aquí se paga en pesos colombianos, me sorprendió mucho, pero esas son las fronteras, lugares donde se permeabiliza de alguna forma las relaciones entre las gentes; pero también vamos a ver a las ONG de derechos humanos, vamos a ver a Fundaredes, vamos a ver a otras ONG que trabajan el tema de mujer, el tema de ciudadanía, de paz, de derechos de la gente LGBTI, cosa que es muy querida para la Unión Europea, entonces ese es el panorama global de la visita.

¿Ha concertado alguna reunión con las autoridades del gobierno regional?

-Sí, pero con el Gobernador que queríamos tener una cita no vamos a poder vernos porque no está, ha ido a Caracas, entonces tendremos con alguien de gobernación, pero no con el Gobernador.

Uno de los puntos más álgidos del Táchira es el tema de frontera, la Unión Europea ha estado muy atenta del tema fronterizo, ha enviado ayuda de lado colombiano, también en Venezuela. ¿Cómo está la situación allí con las ayudas?

-La Unión Europea todos los temas que tienen que ver donde hay gente que sufre, estamos ahí, porque somos el primer donante mundial de ayuda al desarrollo y de ayuda humanitaria. Nosotros tenemos un gran programa humanitario donde trabajamos en todos los temas relacionados con las situaciones de crisis mayor, por ejemplo, allá donde hay inundaciones, donde hay corrimientos de tierra, etc, intervenimos con el programa de ayuda humanitaria de la Unión Europea, pero también el tema angustiante en este país es el tema de la nutrición, etc, etc, y por supuesto los temas relacionados con las poblaciones migrantes.

Eso lo hacemos aquí en Venezuela, pero también lo hacemos en los países donde la diáspora venezolana está, Colombia siendo el primer país de recepción de migrantes venezolanos, es donde más intervenimos.

Usted está aquí desde el mes de septiembre, ¿cómo ha visto la situación política venezolana?

-Compleja, compleja, pero hay mucha gente que dice “noo, este país no tiene remedio. En este país se ha ido tanta gente porque aquí no hay futuro”, eso es falso, este país tiene futuro, este país creo que está en un momento muy interesante tras las elecciones del 21 de noviembre, que demuestran que hay movimiento. No voy a entrar en mucho análisis político de lo que hace el gobierno o de lo que hace la oposición, pero como embajador de la Unión Europea, creo que es un momento interesante donde hay como movimientos telúricos que todavía no se ven muy claramente tanto dentro del gobierno como dentro de la oposición, y que en el fondo preparan un escenario que tiene que venir en los próximos años, y ya lo hemos dicho oficialmente en varias ocasiones, donde esperamos que para los próximos procesos electorales sea elección presidencial o legislativa haya presencia de observadores de la Unión Europea.

Para ello nos tienen que invitar, por lo cual reitero nos encantaría que nos invitasen, y poder estar ahí para garantizar lo que siempre hacen las misiones de observación electoral que es garantizar nuestra visión objetiva sobre lo que está pasando.

La Unión Europea es una de las que ha apoyado el proceso de diálogo entre Nicolás Maduro y la oposición venezolana. ¿Cómo ven ese proceso de diálogo?

-Lo vemos necesario. Siempre hemos dicho que la solución al problema de Venezuela, a la crisis venezolana, tiene que venir por parte de los venezolanos, por mucho que queramos ponernos cualquier país o grupos de países a nivel internacional a decir a los venezolanos resuelvan sus problemas, evidentemente si no hay voluntad de ambas partes de juntarse, de dialogar, en el fondo el diálogo es el elemento fundamental.

El diálogo en México nos encantó mientras estuvo presente y estuvieron reuniéndose, esperamos y esperemos que vuelva a retomarse ese diálogo porque hay muchos temas, evidentemente siempre que se habla del diálogo se dice: las sanciones, el proceso electoral, pero hay muchos temas de salud, de organización de la sociedad, de temas de la justicia, que tienen que estar sobre el tapete y que tienen que discutirse entre venezolanos.

Si la Unión Europea es invitada a participar como el grupo de amigos, como el círculo que sea para apoyar el diálogo vamos a estar ahí porque creemos en el diálogo.

Usted habla de la salud, ha tenido la oportunidad durante este tiempo en Venezuela de ir a los hospitales, de ver cómo está la situación de abastecimiento, cómo es la situación en estos centros de salud.

-No he estado en hospitales, tenemos en esta visita alguna visita relacionada con el tema de la salud. Uno de los temas que estamos financiando y vamos a visitarlo creo que mañana o pasado, se llama “Aplana la Curva”, y es un programa en el cual estamos a través de Colegio de Médicos y a través de organizaciones de personal de la salud proporcionando equipos de protección contra el COVID. Sabemos que no ha habido suficientes equipos para esa gente que se está batiendo el cobre todos los días y que están más expuestos a la enfermedad, y estaremos en un reparto de equipos en ese sentido.

Sé que el sector de la salud está sufriendo mucho, es lo que nos dicen los médicos, lo que nos dicen las asociaciones, y siempre que podamos hacer algo, lo vamos a hacer.

¿Qué otros programas están desarrollando en Venezuela?

-Tenemos de todo, el más reciente estuve precisamente con la Ministra de Educación y con el Gobernador de Mérida en una zona que se llama Barlovento, en el estado Mérida, firmando y lanzando un programa con la FAO. Es un programa muy bonito también, porque son dos programas en realidad, son tres millones de euros en total, pero uno de ellos que le llamamos comúnmente “semillas”, que lo que hacemos es distribución semillas y enseñanza de cómo mejor utilizar las semillas para que los productores puedan mejorar su sistema de producción, y otro donde estamos reforzando lo que se llaman los ETAS, las Escuelas Técnicas Agrícolas, y estuvimos allí en Barlovento, donde vimos que puede compaginar la formación de los jóvenes con el aprendizaje de técnicas agrícolas.

Creo que es necesario porque este país tiene que alimentar a su gente y ese es el objetivo, como decía antes de la seguridad alimentaria y la nutrición, pero también es que tiene un potencial impresionante. Yo que soy un amante del chocolate, en este país estoy probando unos chocolates extraordinarios, porque hay un cacao extraordinario. Vas a Bruselas y te encuentras con que una tableta que pone chocolate de origen Venezuela, y te cobran 12 euros por una tabletita pequeña, digo bueno y ¿cuánto dinero de ese dinero se queda en Venezuela o va a los productores?

Bueno, la promoción de mejores técnicas, no solamente de producción y calidad, sino también de exportación y comercialización, son esenciales. Hay un potencial en el sector agrícola, agropecuario de este país, muy, muy grande, y por tanto creo que es un poco por donde tienen que ir los tiros.

Usted hablaba del tema electoral y de que la Misión de la Unión Europea va a presentar una serie de observaciones de este último proceso. ¿La Unión Europea cree que la salida a esta crisis política y social que enfrenta Venezuela puede ir por un proceso electoral?

-No, no puede ir, debe ir por un proceso electoral. Es decir, la alternativa a los procesos electorales es la revolución, la guerra o la revuelta, y no creemos que eso sea ni para nuestros países europeos, ni para otros países. Creo que es fundamental tener en cuenta que cualquier crisis social, política, económica de un país, se resuelve eligiendo, si no te gustan los representantes políticos que tienes o no te parece bien lo que están haciendo, que vengan otros. La democracia se basa en eso, la democracia se basa en poder elegir a tus representantes, poder elegir a tus gobernantes, y si en un momento determinado no te gusta cómo lo hacen, votas a otros para ver si esos otros lo hacen mejor.

Visto de una forma más macro, efectivamente la Unión Europea vino a esa Misión de Observación Electoral, y tras esa observación, como decía antes, vamos a presentar ese informe el 22 de febrero donde lo que hay es una serie no solamente de observaciones, sino de recomendaciones.

Hay cosas que creemos que se deben hacer por parte de las autoridades aquí en Venezuela, es fundamental que ciertas cosas, por ejemplo unas observaciones de las que ya hemos hablado en el informe preliminar es que el CNE tiene que reforzarse. Tiene que reforzarse a nivel central, y tiene que reforzarse a nivel de las regiones. Tiene que reforzarse en su papel, como es un poder del Estado según la Constitución Bolivariana, es una institución del Estado o un poder más del Estado, precisamente hay que reforzar más esas capacidades.

Si podemos aparte de hacer la recomendación traer expertos europeos en temas electorales que puedan apoyar directamente esa reforma, esa repotenciación o refuerzo en el CNE, pues ahí es donde nos van a encontrar.

Usted llega a Venezuela justo después de que hubo una ruptura diplomática. ¿Cómo han sido las relaciones con la embajada de la Unión Europea una vez que usted llega?

-Fantásticas. Yo llegué un 4 de septiembre, el mismo día fui recibido por el Viceministro del Ministerio de Exteriores encargado de Europa, y le dije en esa reunión al Viceministro que me gustaría ver al Canciller, y al día siguiente el Canciller me recibió, donde pude entregarle las cartas de estilo, mi nombramiento ya que soy embajador, pero mi título es encargado de negocios y esas son las cartas que le presenté al Canciller, con el cual tengo una relación personal excelente, y con todo el ministerio, con toda la cancillería.

Con los otros ministerios que he podido tener contacto hasta este momento, por ejemplo con la Ministra de Educación, estaba también el Viceministro de Agricultura, los gobernadores, es decir, lo que he visto hasta ahora tanto por parte del gobierno, como por parte de los representantes de la oposición que he podido encontrarme, una acogida fantástica, primero porque como decía antes, el pueblo venezolano sois maravilloso, la acogida, el calor, el cariño con el que se recibe a gente como yo es extraordinario, entonces se te hincha el corazón, se te hincha el pecho de ver esa calidez, esa cercanía; pero a nivel político con una relación también muy constructiva, pero como he dicho cada uno puede tener diferencias políticas, diferentes puntos de vista respecto a situaciones en Venezuela y en el mundo y sus cuestiones ideológicas, pero si hay respeto, si hay oportunidad de diálogo, no tiene porqué haber fricciones.

Ya lo he dicho claramente que lo que sucedió con mi antecesora y que fuese declarada persona no grata, no debe suceder de nuevo porque ni es mi estilo, ni es lo que ahora mismo pinta en Europa. En Europa queremos desde Bruselas, las instrucciones con las que vengo son de establecer esas relaciones cordiales de diálogo, de crítica cuando haya que hacerlo, pero ser muy pragmáticos porque obviamente lo que queremos es trabajar, trabajar y trabajar con este gobierno, con estas autoridades, sean de gobierno o de oposición, y conseguir dar esos empujoncitos para que Venezuela siga subiendo.

Hablamos de la frontera y del tema de la nutrición, pero no le pregunté, ¿cómo ve la migración?, ¿ha tenido la oportunidad de hablar con esas personas que se van caminando, que pasan precisamente por esta frontera, salen por Colombia?

-No he tenido oportunidad porque tampoco me he acercado mucho a la frontera por ahora, he estado más bien en Caracas y zonas aledañas. Es un tema terrible el hecho de que Venezuela tenga ahora mismo, sea después de Siria el país del mundo con mayor número de migrantes, es algo que para cualquier persona que sale de su país, yo he estado como diplomático gran parte de mi vida fuera de mi país, de España, y creo que siempre es algo traumático, algo difícil. La gente que sale, sale buscando una nueva vida y buscando lo mejor para ellos o ellas, y para sus hijos e hijas.

El futuro de Venezuela no está en que los 6 millones o 6 millones y medio de venezolanos que se han ido se queden toda su vida afuera, lo que debería suceder en cuanto la economía vaya retomando y haya bases sanas para la inversión y se produzcan una serie de factores, que esa gente vaya volviendo. Habrá gente que se quede afuera como pasó en otros momentos migratorios y la historia. España ha sido un país de migración y tanta gente que se fue de los años 60 a trabajar, o cuántos tuvieron que salir por la guerra, pero esa gente volvió en su momento.

No hay mal que 100 años dure, como dice el refrán, y creo que efectivamente lo que tenemos entre todos es que poner las bases en que la economía y la sociedad venezolana atraigan de nuevo a la gente para que vuelvan a sus casas.

¿Ve una solución a este conflicto en Venezuela a corto plazo, mediano plazo o largo plazo?

-Creo que conflictos como el de Venezuela, la crisis venezolana, no es algo que se resuelva en dos días. Me encontrado con muchísima gente en este país que me decía “si cae el gobierno esto se resuelve en seis meses”, evidentemente no. Cuando tienes 6 millones y medio de personas fuera, cuando tienes una crisis económica, cuando tienes la hiperinflación más grande la región, incluso del mundo, cuando tienes devaluación continua de la moneda, no es algo que resuelvas en dos días, y cuando además hay una polarización y un enfrentamiento político importante, tampoco puede resolverse.

Más bien la solución vendrá en el momento que se reinicie el diálogo, que se reinicien procesos electorales de forma adecuada, pues es un conflicto que irá resolviéndose a medio plazo. El otro día sin citar el nombre de quien, alguien al más alto nivel de los empresarios me decía, es que estamos empezando a pensar que después de las elecciones del 2024 gane quien gane, tenemos que pensar cuál es el futuro del país, y yo creo que esa es un poco la conciencia que hay que tener.

Siempre menciono los “Pactos de La Moncloa” que se hicieron en España luego de la dictadura, cuando murió el dictador Franco, y donde se juntaron desde gente que había estado en el gobierno de Franco hasta el partido comunista, y estos pactos dijeron qué España queremos para los próximos 20 años a nivel de Constitución, de las pensiones, de leyes laborales, etc. Creo que es un poco de lo que hace falta aquí, que haya ese acuerdo entre el gobierno y la oposición de ver un poco más allá, de ver no solamente lo que va a pasar en los próximos seis meses o en los próximos dos años, sino ver ese proyecto de Venezuela en los próximos 20 años, hacia dónde va el país, o hacia dónde debería ir el país, y bajo esos conceptos y consensos de Estado se pueda trabajar, porque sea quien sea que esté en el gobierno, tiene que tener esa visión a medio o largo plazo.