Por: Roberth Antonio Ramírez Torres, (Roberto)

Dar Gracias siempre, como una forma de Orar

Primeramente, dando gracias a nuestro Padre Dios, por permitirnos seguir y continuar adelante, a pesar de toda adversidad que nos ha tocado vivir, por su presencia en lo interno del Ser de todos, todas, y cada quien, quienes hemos ido juntándonos y encontrándonos en la fuerza fluidle de la Resiliencia y la Longanimidad, que nos viene de lo Alto, de la persona Divina, de Dios Padre Celestial:

A DLA: diariodelosandes.com, como articulación de continuidad y proyección inter-trans-multi-modal de ELVA, la Escuela de Liderazgo y Valores en Acción; esto significa ELVA. Una nueva Escuela multimodal del Siglo XXI.

A ILUMINA 107.3 FM, a través de sus ondas hertzianas y la página web: ilumina1073fm.com/ ; donde ELVA nace al aire, como Escuela multimodal, el 13 de febrero de 2022. ELVA en ILUMINA 107.3 FM, producto de lo que ha sido los aprendizajes con la Pandemia de La COVID-19.

Al excelente y multidisciplinar equipo de Facilitadores, quienes en la cultura del aprendizaje servicio solidario sustentable, facilitan cada domingo, en alguno de los dos módulos integrales de socialización aprendizajes, que son parte del holiscurricular de ELVA, la Escuela de Liderazgo y Valores en Acción, el pensum, sus cinco Estadios de Aprendizaje y la maya curricular de cada Estadio, con sus Módulos Integrales de Socialización de Aprendizaje.

A todas y todos los Oyentes, asiduos seguidores de ILUMINA y de ELVA, quienes domingo a domingo de 2 a 5 de la tarde nos reciben gratamente a través de sus receptores, en sus hogares, los vehículos y cualquier otros lugares. Gracias, gracias en la esperanza que podamos hacer de cada hogar, cada familia y cada comunidad, incluso, cada lugar de desempeño laboral, una Escuela del conversar para aprender y enseñar, escuchar, comprender y transformar amorosamente saludable; como a quienes nos reciben a través de la Web de Diario de Los Andes, con el ambiente o espacio de ELVA en DLA.

Se propuso inicialmente, que ELVA en DLA, saliera los días martes, sin embargo las circunstancias con la electricidad y el Internet, nos hacen proponer la posibilidad de correr su aparición semanal, uno o dos días, es decir los miércoles o jueves de cada semana.

Seguidamente, pasamos a compartir, extractos del Dr. Antonio Pérez Esclarin, Pedagogo de la Alegría y el modo de conversar, aprender y enseñar que nos enseñó Jesús Cristo. Tareas correspondientes al primer Módulo Integral de Socialización de Aprendizajes, de 2:00 a 4:00 pm, del día domingo 17 de abril de 2022.

Extractos para leer, conversar, compartir, pensar, aprender, servir, emocionar y ser útiles, aprendiendo a Amar, porque como nos dice el chileno, Dr. Carlos Vignolo: “Primero amo y luego existo”. Primero amamos y luego existimos… A continuación, extractos del pensamiento y la palabra del Dr. Antonio Pérez Esclarin:

Extractos del Dr. Antonio Pérez Esclarín:

Primer extracto:

“Hoy se habla mucho en educación de la necesidad de una nueva gestión. Y me preocupa la naturalidad con que los educadores hemos aceptado sin problemas que el lenguaje economicista y tecnocrático haya penetrado el sistema educativo e incorporado una mentalidad propia del mundo de la industria, el mercado, las empresas. Hoy se habla sin el menor pudor de recursos humanos o de capital humano, de insumos, de clientes (los alumnos y padres de familia), de empresas de servicios educativos, de mercado de productos pedagógicos, de gestión educativa, y hasta la palabrita competencia, hoy tan invocada y tan querida, nos viene del mundo empresarial”.

Segundo extracto:

“Pero las escuelas no son fábricas ni empresas. Son espacios de aprendizaje y convivencia donde se construye humanidad. Por ello, yo prefiero un lenguaje humanista y no tan técnico. Y estoy convencido de que, en educación, más que gerentes o gestores, necesitamos verdaderos líderes, que funcionan con el hemisferio derecho, que aprendan a ser inventores-animadores-consejeros Un líder es el que sabe ver el todo, sabe crear vínculos entre todos y sabe generar una corriente para que la creatividad fluya entre todos. En la organización inteligente, el jefe nuevo es el que hablando poco, hace hablar y participar mucho. Los trabajadores estrella, los emprendedores miran hacia arriba, sueñan. El manantial de sus ideas no es la lógica, sino la imaginación. El concepto de trabajo basado en el horario ha muerto. Los buenos trabajadores son los que trabajan fuera del horario de trabajo. El liderazgo genuino motiva a abrir los ojos”.

Tercer extracto:

“Si el fin último de la inteligencia personal es la felicidad, el gran objetivo de toda organización tiene que ser conseguir que el logro del fin común colme los fines particulares de modo que el proyecto general posibilite la realización de los proyectos personales.

Tratando de simplificar, el estilo directivo de “gestor” se expresaría principalmente en estos cuatro patrones directivos:

– La falta de visión: la poca capacidad de adelantarse a los cambios, la imposibilidad de dedicar los recursos, la estrategia y la formación necesaria para construir educativamente desde los cimientos.

– Ocuparse casi exclusivamente de lo urgente: los directivos gestores están enfangados en el día a día y no tienen tiempo para pensar en lo importante.

– La falta de formación en competencias pedagógicas y espirituales: sólo quieren formación en recetas para afrontar el presente, problemas puntuales, relacionados con la economía, la normativa, la coordinación…

– La falta de innovación: muestran un tipo de pensamiento concreto, simplista, que persigue la eficacia inmediata. Les asustan los cambios, aun cuando ven que la sociedad y los alumnos cambian rápidamente.

Por lo tanto apostar por un estilo de “liderazgo” será apostar por cuatro patrones diferentes:

– Ser líderes visionarios: tener la vista en el horizonte, saber hacia dónde navegamos si queremos manejar apropiadamente el timón que tenemos en nuestras manos y si queremos que todos remen en equipo hacia un mismo fin.

– Priorizar lo importante: el líder centrado en las ideas y en las personas, si quiere tener tiempo para las ideas y las personas y para aquello que considere importante, debe soltar lastre de lo urgente. Todos sabemos que es una gran mentira que un líder tenga tiempo para todo.

– Recibir formación en las competencias del liderazgo: competencias cognitivas, intrapersonales e interpersonales.

– Apostar por la innovación: por líderes innovadores, si queremos ser una organización innovadora. Parece claro que todos queremos esto último, ser centros innovadores, para ser mejores.

Dicho de una forma más clara y precisa, los gerentes son racionales y fríos, persistentes y analíticos; los líderes son visionarios y apasionados, innovadores y emotivos; el liderazgo es cuestión de compromiso, de contagio, de corazón, de pasión”.

*Extractos tomados del Documento de Antonio Pérez Esclarin: Necesidad de un genuino liderazgo educativo. Cabe destacar que, el trabajo con los textos y audios del Doctor Antonio Pérez Esclarin, me ha sido personal y expresamente autorizado por él, para el trabajo educativo formativo radiofónico de ELVA en Ilumina 107.3 FM, como también, de ELVA en DLA.

Ahora, pasamos a la tarea asignada, por el Promotor Comunitario Alfredo Matheus, correspondiente al segundo Módulo Integral de Socialización de Aprendizajes, de 4:00 a 5:00 pm, de ELVA en ILUMINA 107.3 FM. Modulo permanente, que trata sobre la Salud mental y emocional, con salud y sanidad espiritual, en procura de responder y atender a la grave situación mental y emocional que se vive en el estado Trujillo y el país. En este espacio, Recordando a Tom Andersen:

“Las palabras forman nuestros significados y estos influyen en cómo vivimos”. Pensamiento de Tom Andersen.

Tom Andersen, es para nosotros en ELVA, una referencia fundamental de permanente estudio y trabajo aplicado. Este Psiquiatra Noruego, conocido, reconocido en el mundo por haber aportado una visión de los grupos reflexivos en la terapia (los “reflecting team”), de la reflexividad en las relaciones entre las personas. Tom Andersen, murió el 15 de mayo de 2007 en Noruega.

Extractos sobre Tom Andersen:

Primera extracto:

Colegas Psiquiatras de Andersen, le recuerdan y describen:

Sallyann Roth: “él debe haber estado interactuando con la piedra con la que golpeó su cabeza al caer, mientras caminaba por los bosques y montañas que amaba. Podemos imaginar su tierna sonrisa, mientras se despedía lentamente, con su tiempo tan propio.

Para muchos fue un maestro, para otros un compañero, otros lo tenían como un interlocutor inteligente y conectado… todos los que tuvieron la posibilidad de compartir con él, fueron tocados por su particular manera de mirar, escuchar y responder”.

El fallecido terapeuta armenio-norteamericano, Harry Goolishian, decía: “Escuchen lo que ellos, los consultantes, dicen realmente, y no lo que ustedes creen que ellos realmente quieren decir”.

“Esta reflexión es central en el pensamiento y la práctica terapéutica de Tom Andersen, psiquiatra noruego, profesor del Instituto de Medicina Comunitaria y creador del equipo reflexivo un modo de intervención que se utiliza, por ejemplo, en terapia familiar. Es conocido en el ámbito de la psiquiatría mundial por ser el creador de una modalidad que promueve una terapia basada en la posibilidad de que el paciente participe de las conversaciones del grupo terapéutico y que se basa en “charlas” abiertas y cara a cara, a diferencia de lo que plantea la cámara Gesell”.

En otro momento, desde ELVA, explicaremos ¿Qué es la cámara Gesell?, o cada quien, por su propia iniciativa, también lo puede investigar.

Segunda extracto:

El Dr. Andersen solía decir, que esperaba que los terapeutas se desprendan de todo preconcepto o prejuicio frente a lo que escuchan o ven para ser más efectivos en su tarea a la vez que destierra los encasillamientos del tipo: este hombre “es” un delincuente, esta mujer “es” muy nerviosa.

También hacía hincapié en la necesidad de entender a la terapia (aunque aclarará una y mil veces que el término no es de su agrado porque lo considera muy “limitado y estructurado”) desde un sentido “emocional” en el que el psiquiatra o terapeuta “tiene que involucrarse con el paciente” para ayudarlo a estar mejor.

Andersen prefería hablar de “relaciones” cuando se refería a la “terapia o trabajo terapéutico”, manifestaba que los equipos reflexivos son esencialmente “abiertos” y “todo lo que se habla es expuesto delante de la gente”, en la vereda opuesta de lo que es la cámara Gesell o espejo unidireccional.

Los equipos reflexivos, en los que el paciente tiene la posibilidad de participar en el debate que los terapeutas realizan sobre su caso particular, son utilizados en distintos países para abordar diferentes problemáticas de la comunidad con excelentes resultados.

“La persona describe lo que le pasa, describe una situación, y nosotros vemos los efectos de eso que habla en la misma persona”, afirmaba.

Al mismo tiempo, lo que la persona “ve y escucha” que manifiestan sobre él o ella influirá de una determinada manera. Por eso, enfatiza, “no sólo tenemos que estar atentos a lo que expresa sino también a cómo y cuándo lo dice, a sus pausas, al énfasis que pone a las palabras, que gestos y cuestiones corporales están también presentes y cómo lo que va diciendo lo modifica”. Para el maestro noruego, el lenguaje es el que condiciona los pensamientos de las personas, y no al revés.

Es así como, en nuestro estado Trujillo, con el apoyo, asesoría y acompañamiento del Dr. Psiquiatra Jesús Matheus Arias y del Dr. Psicólogo Clínico, Jesús Enrique Zuleta, surgen los Grupos de Psicoterapia en Comunidad y en ELVA, desde sus inicios; se vuelven una referencia permanente de encuentros semanales, en el Aula 5 de la UVM, sede Ateneo.

Jesús Matheus y Jesús Enrique Zuleta, han socializado, democratizado y popularizado el método de Tom Andersen en el estado Trujillo, lo han puesto en manos de la Gente humilde de las comunidades, y le han dado también, además del carácter analítico-reflexivo, el carácter inter-multi-pluri-direccional; esto constituye una vertiente socio-psicológica o psico-social del modelo educativo formativo de la Escuela de Liderazgo y Valores en Acción, ELVA.

