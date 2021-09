Mayra Linares. La familia Recta-Castellanos habitantes del sector Santa Elena en el municipio Valera, denunciaron la difícil situación que atraviesan y la pésima alimentación por no contar con los recursos económicos, sobre todo para mantener a dos señoras de la tercera edad, su madre y abuela.

Eliecer Recta, es nieto de la señora María Abreu quien tiene 95 años, paciente hipertensa y quién no ha vuelto a tomar sus medicamentos por no tener dinero. Su nieto y un hijo son los encargados de llevar los recursos a la casa, que no son suficientes para atender a dos señoras de la tercera edad.

Denunciaron que el ambulatorio de la comunidad no funciona, mucho menos les garantiza la dotación de medicamentos. El surtido de bolsas Clap no llega de manera constante, tampoco están incluidos en censo de ayudas especiales para personas con desnutrición. Dice que su abuela requiere de alimentos que la sustenten para mantenerse fuerte, pero solo consume lo poco que pueden comprar, y compran carne y pollo “cuando se puede”.

Realizó un llamado a los representantes de nutrición y salud, para que tomen en cuenta los diversos casos que como ellos viven diariamente en la comunidad, abuelos que han quedado solos sin familia, porque migraron y no tienen ni con qué comer.